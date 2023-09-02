Скачать Чит на Калибр 2023

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации этого чита для Калибр.

После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита). Скачайте лоадер по данной ссылке. Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки. Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub. После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку. Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне(Безрамочный)" в настройках игры. Для этого следует предварительно зайти в игру без чита и изменить соответствующие настройки. Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat". При первом запуске лоадер чита попросит вас показать ему где находится лаунчер вашей игры. Для Steam это ВАШ ДИСК:\SteamLibrary\steamapps\common\Caliber\CaliberStart.exe Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.

F2 - отключает и включает меню чита

DEL - полностью выключает чит, кнопка необходима, если у вас зависла игра и вам нужно выйти из нее или когда вы заканчиваете играть с читом перед выходом нажмите эту клавишу.

Запрещено менять размер окна или менять разрешение с запущенным читом, это приведет к смещению ESP функций.

Старайтесь играть аккуратно. Чит хоть и имеет статус Undetected, но в Калибре есть система репортов. Используйте аимбот и ESP с умом.

Видео с запуском и демонстрацией работы чита на Калибр:

Запуск чита для Caliber без флешки:

Также процесс запуска показан на видео ниже.Для запуска без флешки вам необходимо скачать и установить программу "OSFmount" по данной ссылке.

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