Универсальное Руководство к софтам Wh-Satano (Phoenix) | Гайд
В этой статье мы познакомим вас с корректной инструкцией по использованию приватных читов нашей собственной разработки. Внутри вас ждёт подробный и понятный гайд по загрузке, запуску, настройке и использованию всех наших продуктов. Также там вы найдёте FAQ, видео и другую полезную информацию. Если останутся вопросы, то вы всегда можете обратиться к нашей технической поддержке за помощью. Удачи!
Как запускать и использовать софт для SCUM? (Руководство)
В этой статье представлено руководство к нашему приватному ПО для игры SCUM. Внутри вы найдёте подробнейший пошаговый гайд и другие нюансы использования читов. Заходите в полную версию за всеми подробностями.
Как правильно использовать Спуфер для EFT, Dayz и других игр на Анти-чите Battle Eye
По этой ссылке расположена инструкция для нашего ЕФТ спуфера. Данный спуфер также помогает и в других играх использующих античит BE. Больше подробностей и другой полезной информации вы найдёте в полной версии статьи.