Блог

В данном разделе вы сможете найти множество полезной информации о наших читах. Инструкции по запуску и новости проекта Wh-Satano.

Универсальное Руководство к софтам Wh-Satano (Phoenix) | Гайд

ARK, CS 2, Dark and Darker, DayZ, Gray Zone Warfare, Hunt Showdown, Palworld, PUBG, SCUM, Spoofer, Инструкции

В этой статье мы познакомим вас с корректной инструкцией по использованию приватных читов нашей собственной разработки. Внутри вас ждёт подробный и понятный гайд по загрузке, запуску, настройке и использованию всех наших продуктов. Также там вы найдёте FAQ, видео и другую полезную информацию. Если останутся вопросы, то вы всегда можете обратиться к нашей технической поддержке за помощью. Удачи!

Как запускать и использовать софт для SCUM? (Руководство)

SCUM, Инструкции

В этой статье представлено руководство к нашему приватному ПО для игры SCUM. Внутри вы найдёте подробнейший пошаговый гайд и другие нюансы использования читов. Заходите в полную версию за всеми подробностями.

Как правильно использовать Спуфер для EFT, Dayz и других игр на Анти-чите Battle Eye

R6S, SQUAD, World War 3, Cycle Frontier, DayZ, EFT, Deadside, Insurgency, EFT: Arena, SCUM, Инструкции

По этой ссылке расположена инструкция для нашего ЕФТ спуфера. Данный спуфер также помогает и в других играх использующих античит BE. Больше подробностей и другой полезной информации вы найдёте в полной версии статьи.

В данном разделе нашего веб-сайта находятся различные статьи и новости. Большинство материалов являются гайдом по запуску и использованию читов, которые представлены в ассортименте нашего магазина. Но также иногда можно будет встретить и различную другую полезную информацию по теме гейм-хакинга.