Как правильно использовать Спуфер для EFT, Dayz и других игр на Анти-чите Battle Eye

Как скачать и запустить спуфер для EFT / Dayz / Других игр на Анти-Чите BE.

  1. После успешной оплаты вы получаете ключ для активации вашей подписки на спуфер.
  2. Сначала необходимо подготовиться к загрузке и запуску спуфера:
    • Во-первых, отключите ваш антивирус(если есть) и Защитник Windows, т.к антивирусные программы препятствуют запуску спуфера и могут удалить его файлыж
    • Также для корректной работы чита необходимо зайти в "Установка и Удаление программ" и удалить Riot Vanguard и Faceit Anticheat, т.к они тоже не дают софту работать;
    • Кроме того, мы рекомендуем обновить DirectX и библиотеки VC Redist. Сделать это можно, скачав этот файл
  3. Теперь вам необходимо скачать лоадер для спуфера по данной ссылке . Для загрузки лоадера понадобится ввести свой лицензионный ключ полученный после оплаты.
  4. Запускайте только что скачанный файл от имени администратора.
  5. Скопируйте свой ключ и вставьте его в поле в появившемся окне, после жмите Login.
  6. После небольшой загрузки перед вами появится окно с некоторой информацией о продукте и кнопкой "Inject".
    spoofer for EFT and Dayz
  7. Если вы планируете использовать спуфер вместе с каким-либо читом, то сначала всегда обязательно запускайте лоадер чита, а только потом спуфайтесь.
  8. Если вы готовы спуфаться(подменять данные вашего ПК), то можно жать Inject.
  9. Ожидаем появления CMD(чёрного окошка, консоли), после этого подмена данных будет производиться в течение 20-30 секунд.
  10. Появится сообщение "Хотите ли вы почистить следы в Escape from Tarkov и обойти бан от разработчиков в лаунчере Игры" - жмем ДА или НЕТ. Если вы получали недавно бан в EFT, то жмёте "ДА" и до следующего получения бана жать "ДА" не нужно. Если вы ещё не получали бан в EFT, то жать "ДА" не нужно.
  11. Спуфер закроется. Вы успешно спуфнулись, теперь можете заходить в игру и играть.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Немного информации о спуфере:

    • Спуфер работает для следующих игр:
      • Escape From Tarkov(EFT);
      • Dayz(DayZ StandAlone);
      • R6S(Tom Clancy's Rainbow Six Siege);
      • Squad;
      • Arma 2;
      • Arma 3;
      • The Cycle: Frontier;
      • Insurgency Sandstorm;
      • Scum;
      • Deadside;
      • World War 3(WW3);
      • Другие игры защищенные анти-читом BE(Battle Eye).
    • Спуфер подменяет следующие компоненты:
      • Серийные номера BIOS(BIOS Serials);
      • ID процессора(CPU Id);
      • Серийные номера материнской платы;
      • Серийные номера оперативной памяти (RAM);
      • Серийные номера дисков (HDD/SSD/NVMe/M2);
      • GUID разделов(Partition GUIDs);
      • MAC-адреса сетевых адаптеров(Network);
      • Устройства PCI;
      • Серийные номера Windows Product;
      • Реестр(Registry).

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