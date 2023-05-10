Как правильно использовать Спуфер для EFT, Dayz и других игр на Анти-чите Battle Eye

Как скачать и запустить спуфер для EFT / Dayz / Других игр на Анти-Чите BE.

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации вашей подписки на спуфер. Сначала необходимо подготовиться к загрузке и запуску спуфера: Во-первых, отключите ваш антивирус(если есть) и Защитник Windows, т.к антивирусные программы препятствуют запуску спуфера и могут удалить его файлыж

Также для корректной работы чита необходимо зайти в "Установка и Удаление программ" и удалить Riot Vanguard и Faceit Anticheat, т.к они тоже не дают софту работать;

Кроме того, мы рекомендуем обновить DirectX и библиотеки VC Redist. Сделать это можно, скачав этот файл Теперь вам необходимо скачать лоадер для спуфера по данной ссылке . Для загрузки лоадера понадобится ввести свой лицензионный ключ полученный после оплаты. Запускайте только что скачанный файл от имени администратора. Скопируйте свой ключ и вставьте его в поле в появившемся окне, после жмите Login. После небольшой загрузки перед вами появится окно с некоторой информацией о продукте и кнопкой "Inject".

Если вы планируете использовать спуфер вместе с каким-либо читом, то сначала всегда обязательно запускайте лоадер чита, а только потом спуфайтесь. Если вы готовы спуфаться(подменять данные вашего ПК), то можно жать Inject. Ожидаем появления CMD(чёрного окошка, консоли), после этого подмена данных будет производиться в течение 20-30 секунд. Появится сообщение "Хотите ли вы почистить следы в Escape from Tarkov и обойти бан от разработчиков в лаунчере Игры" - жмем ДА или НЕТ. Если вы получали недавно бан в EFT, то жмёте "ДА" и до следующего получения бана жать "ДА" не нужно. Если вы ещё не получали бан в EFT, то жать "ДА" не нужно. Спуфер закроется. Вы успешно спуфнулись, теперь можете заходить в игру и играть.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Немного информации о спуфере: