Как правильно использовать Спуфер для EFT, Dayz и других игр на Анти-чите Battle Eye

Как скачать и запустить спуфер для EFT / Dayz / Других игр на Анти-Чите BE.
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации вашей подписки на спуфер.
- Сначала необходимо подготовиться к загрузке и запуску спуфера:
- Во-первых, отключите ваш антивирус(если есть) и Защитник Windows, т.к антивирусные программы препятствуют запуску спуфера и могут удалить его файлыж
- Также для корректной работы чита необходимо зайти в "Установка и Удаление программ" и удалить Riot Vanguard и Faceit Anticheat, т.к они тоже не дают софту работать;
- Кроме того, мы рекомендуем обновить DirectX и библиотеки VC Redist. Сделать это можно, скачав этот файл
- Теперь вам необходимо скачать лоадер для спуфера по данной ссылке . Для загрузки лоадера понадобится ввести свой лицензионный ключ полученный после оплаты.
- Запускайте только что скачанный файл от имени администратора.
- Скопируйте свой ключ и вставьте его в поле в появившемся окне, после жмите Login.
- После небольшой загрузки перед вами появится окно с некоторой информацией о продукте и кнопкой "Inject".
- Если вы планируете использовать спуфер вместе с каким-либо читом, то сначала всегда обязательно запускайте лоадер чита, а только потом спуфайтесь.
- Если вы готовы спуфаться(подменять данные вашего ПК), то можно жать Inject.
- Ожидаем появления CMD(чёрного окошка, консоли), после этого подмена данных будет производиться в течение 20-30 секунд.
- Появится сообщение "Хотите ли вы почистить следы в Escape from Tarkov и обойти бан от разработчиков в лаунчере Игры" - жмем ДА или НЕТ. Если вы получали недавно бан в EFT, то жмёте "ДА" и до следующего получения бана жать "ДА" не нужно. Если вы ещё не получали бан в EFT, то жать "ДА" не нужно.
- Спуфер закроется. Вы успешно спуфнулись, теперь можете заходить в игру и играть.
При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.
Немного информации о спуфере:
- Спуфер работает для следующих игр:
- Escape From Tarkov(EFT);
- Dayz(DayZ StandAlone);
- R6S(Tom Clancy's Rainbow Six Siege);
- Squad;
- Arma 2;
- Arma 3;
- The Cycle: Frontier;
- Insurgency Sandstorm;
- Scum;
- Deadside;
- World War 3(WW3);
- Другие игры защищенные анти-читом BE(Battle Eye).
- Спуфер подменяет следующие компоненты:
- Серийные номера BIOS(BIOS Serials);
- ID процессора(CPU Id);
- Серийные номера материнской платы;
- Серийные номера оперативной памяти (RAM);
- Серийные номера дисков (HDD/SSD/NVMe/M2);
- GUID разделов(Partition GUIDs);
- MAC-адреса сетевых адаптеров(Network);
- Устройства PCI;
- Серийные номера Windows Product;
- Реестр(Registry).
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