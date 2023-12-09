В данном разделе вы сможете найти множество полезной информации о наших читах. Инструкции по запуску и новости проекта Wh-Satano.

По этой ссылке расположена инструкция для нашего ЕФТ спуфера. Данный спуфер также помогает и в других играх использующих античит BE. Больше подробностей и другой полезной информации вы найдёте в полной версии статьи.

Здесь вы найдёте подробную инструкцию к нашему читу для Insurgency Sandstorm

В данном разделе нашего веб-сайта находятся различные статьи и новости. Большинство материалов являются гайдом по запуску и использованию читов, которые представлены в ассортименте нашего магазина. Но также иногда можно будет встретить и различную другую полезную информацию по теме гейм-хакинга.