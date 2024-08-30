Гайд к софту Avalanche для EFT

На данной странице размещена инструкция по запуску чита Avalanche для Escape From Tarkov.

Как скачать и запустить Avalanche.

Инструкция по запуску софта Avalanche для EFT.

После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит. Скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке. Пароль от архива - 1. Извлеките лоадер из архива и поместите его на флешку (USB Flash-Drive). Откройте лоадер от имени администратора. Создайте аккаунт, нажмите на кнопку "Sign up". Теперь нужно активировать ваш ключ. Нажмите на кнопку "Activate key". Активированное приложение появится в списке доступных игр в лоадере. Выберите нужную игру в списке и нажмите "Load". При первом нажатии лоадер загрузит необходимые компоненты на флешку (EFI файлы). После загрузки EFI файлов перезагрузите компьютер и войдите в BIOS. Найдите в BIOS пункт "Boot priority". Поставьте на первое место USB (Флешку, на которую вы помещали ранее лоадер). Сохраните изменения и выйдите из BIOS. Если вы всё сделали правильно, то вы увидите соответствующее сообщение на экране. После загрузки компьютера снова откройте лоадер и нажмите “Load”. После небольшой загрузки лоадер сообщит вам об успехе. Нажмите "OK", извлеките флешку из компьютера и запускайте игру. Если чит запущен успешно, то вы поймёте это после полной загрузки главного меню игры (Круг FOV, надпись Random bone).

Меню чита открывается на клавишу Insert.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с демонстрацией работы.

Видео скоро появится здесь.

Что делать, если Avalanche не запускается?

Для работы чита необходимо включить виртуализацию в настройках BIOS.

Если ваш BIOS поддерживает Fast Boot, то он должен быть отключен.

Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов.

Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Secure Boot тоже должен быть отключен. Чтобы узнать, отключен у вас Secure Boot или нет, нажмите Пуск+R и введите msinfo32. В строке состояние безопасной загрузки должно быть написано "Откл.". Если Secure Boot включен, то необходимо будет зайти в BIOS и отключить его.

Также напоминаем, что данный чит работает только на процессорах Intel. Если у вас процессор от AMD, то чит работать у вас не будет.

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Radar работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).

Скачайте этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.



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