Чит Avalanche для Dayz Standalone (Full Internal)
Информация о чите
На этой странице мы познакомим вас с читом Avalanche для игры Dayz Standalone. Данный продукт отлично подойдёт для любителей качественного софта без излишеств. Отличительной особенностью Avalanche является то, что он полностью Internal, поэтому работает максимально качественно: ESP идеально совпадает с моделями противников, аимбот стреляет четко по целям, сам чит не вызывает снижения фпс и каких-либо лагов. Интерфейс и визуалы в этом взломе минималистичны, это будет плюсом для тех, кто не любит перегруженный излишествами интерфейс. Если вы олдскульный читер, который любит качественный софт для Dayz, то Аваланш отлично подойдёт вам!
Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel Only
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Выберите тариф с помощью ползунка
Player ESP (Wallhack)
- Player ESP - включить WH показывающий игроков и информацию о них
- Distance - показывать расстояние до отображаемых объектов
- Max Distance (Players / Zombies / Animals) - ограничить дальность работы ESP (отдельные настройки для разных целей)
- Skeleton ESP - wallhack в виде скелетов (зомби и игроки)
- Weapon - показывать какое оружие в руках у игрока
- Name - никнеймы игроков
- Zombie ESP - wallhack показывающий зомби
- Animals ESP - wh показывающий животных
Loot ESP & Other ESP (World)
- Loot ESP - есп показывающий предметы
- Distance - расстояние до отображаемых объектов
- Max Distance (Loot / Cars / Corpses) - дальность работы есп на различные объекты
- Loot Quality Filter - фильтр лута по качеству
- Corpses - трупы игроков
- Cars - транспортные средства
- Map (Players / Zombies / Cars / Animals) - интерактивная карта, показывает разную информацию
- Loot Filter By Category - фильтр лута по категории
- Combat Mode - боевой режим, при активации отключает WH показывающий всё кроме игроков
Loot ESP Categories (Категории лута)
- Items (Various) - отображение различных предметов
- Weapons, Grenades, Melee - оружие, огнестрельное, гранаты, ближний бой
- Clothes (Equipment) - всё что можно надеть на себя
- Magazines, Ammo - магазины, патроны (пули)
- Food, Med - еда и напитки, предметы связанные с медициной
- Car Items - запчасти для транспорта
- Tools, Repair, Sewing Kit - инструменты, ремонт, набор для шитья
- Containers, Boxes - контейнеры, коробки
- Generator - генераторы
- Seed - семена
- Building, Tent - предметы для строительства, палатки
- Survival - предметы для выживания
- Module - модули (обвесы) для оружия
Silent Aim
- Silent Aimbot - мощный вид аимбота, поражает цели в радиусе работы, прицел и камера не двигаются
- Enable / Disable - позволяет включить / выключить аимбот
- Auto Aimbot - в этом режиме аим всё время работает, не надо нажимать отдельные клавиши
- FOV - зона в рамках которой сайлент аим будет поражать цели
- Draw FOV - показывает размер зоны аима с помощью круга
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима (если не используете Auto Aimbot)
- Only Visible - наведение только на видимых целей
- Aim Bone - выбор части тела для аима
- Random Bone - стрелять по случайным частям тела
- Skip Head for Random Bone - пропускать голову в режиме случайных частей тела
- Legit Silent - легит режим работы аима
- Fat Bullet - увеличить размер пуль
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
Misc (Эксплойты и Другое)
- Free Camera - режим полёта в свободной камере
- Always Day - всегда дневное время суток
- Bullet Speed - увеличивает скорость полёта пули (что-то вроде Instant Hit)
- Bullet Drop - отключает баллистику пуль
- No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
- No Clip - режима ноу клипа, позволяет перемещаться через текстуры и летать
- Speed Hack - увеличивает скорость передвижения
- Stream Proof - если включить, то скрывает чит (удобно на проверках), если включить эту фичу + счетчик ФПС стим - будет полноценный стрим пруф
- Radar - радар отображающий различную информацию
- CFG System - позволяет сохранять / загружать настройки чита
- Player List - выводит список игроков рядом / на сервере в отдельном окне на экране