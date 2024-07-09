Avalanche SQUAD (Аваланш Сквад)
Информация о чите
Приватный чит Avalanche для SQUAD — идеальный выбор для тех, кто хочет доминировать на поле боя. Включает мощнейший аимбот с гибкими настройками, удобный ESP для отображения врагов, техники и других объектов. Эксплойты, такие как Freecamera, позволяют свободно осматривать карту, а функция бесконечных патронов делает вас практически неостановимым. Встроенный стильный радар помогает следить за окружением, не упуская ни одной угрозы. Чит разработан с упором на безопасность — минимальный шанс бана и встроенный спуфер для обхода HWID-блокировок. Идеальный выбор для комфортной игры!
Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel Only
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Выберите тариф с помощью ползунка
ESP (Wallhack)
- Player ESP - показывать игроков и информацию о них с помощью ЕСП
- Grenades ESP - подсветка брошенных гранат при помощи WH
- Vehicle ESP - отображение военного транспорта используя Wallhack
- Deployable ESP - показывать расположение развертываемых объектов
- Distance - расстояние в метрах до целей ЕСП
- Max Distance - дальность работы ВХ
- Only Enemy - показывать только врагов
- Name - никнеймы игроков, названия объектов и транспорта
- Weapon - оружие у игроков в руках
- Role - роль игрока
- Skeleton - есп в виде скелетов копирующих силуэт цели
- Visible Check - окрашивает цели в прямой видимости и за препятствием в разные цвета
Aimbot (AIM)
- Aimbot - помощь в наведении при стрельбе
- Aimbot Scope Fix - корректная работа аима при прицеливании
- Auto - авто аим во время стрельбы
- FOV - размер области работы аима
- Draw FOV - показывать размер рабочей зоны аима как круг
- Only Visible - аим только против видимых целей
- Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
- Hit Chance - шанс попадания (для сайлент аима)
- Aimbot Key - клавиша при удержании которой будет работать аим
- Silent Aim - мощный вид аима, пули поражают цели, но прицел и камера не двигаются
- Magic Bullet - аим в виде волшебных пуль, поражает цели за препятствиями, очень мощный вид аима
- Bone - части тела в которые будет вестись огонь
- Random Bone - выбирать случайные части тела для прицеливания
- Target Type (Players, Vehicles) - выбрать цели для аима (игроки, транспорт)
- Change Target Key - клавиша при нажатии которой будет меняться тип цели
- Change Aim Type Key - клавиша переключения сайлента / волшебных пуль
Misc (Другие Возможности SQUAD Avalanche)
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана, несколько видов и настроек
- Debug Camera (Free Camera) - режим свободной камеры, позволяет осматривать карту
- Unlimited Ammo - бесконечные патроны при стрельбе из оружия
- No Bullet Drop - отключает баллистику пуль при стрельбе
- Radar - радар отображающий врагов, технику и объекты, удобный и стильный
- Custom Colors - возможность настройки цветов для WH, радара и других элементов чита на свой вкус
- Config System - возможность сохранять и загружать настройки чита
- Spoofer - встроенный HWID-Spoofer для обхода HWID бана
- Languages (Английский, Русский) - меню чита доступно на английском и русском языках