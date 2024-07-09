Avalanche SQUAD (Аваланш Сквад)

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Информация о чите

Приватный чит Avalanche для SQUAD — идеальный выбор для тех, кто хочет доминировать на поле боя. Включает мощнейший аимбот с гибкими настройками, удобный ESP для отображения врагов, техники и других объектов. Эксплойты, такие как Freecamera, позволяют свободно осматривать карту, а функция бесконечных патронов делает вас практически неостановимым. Встроенный стильный радар помогает следить за окружением, не упуская ни одной угрозы. Чит разработан с упором на безопасность — минимальный шанс бана и встроенный спуфер для обхода HWID-блокировок. Идеальный выбор для комфортной игры!

Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel Only
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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ESP (Wallhack)

  • Player ESP - показывать игроков и информацию о них с помощью ЕСП
  • Grenades ESP - подсветка брошенных гранат при помощи WH
  • Vehicle ESP - отображение военного транспорта используя Wallhack
  • Deployable ESP - показывать расположение развертываемых объектов
  • Distance - расстояние в метрах до целей ЕСП
  • Max Distance - дальность работы ВХ
  • Only Enemy - показывать только врагов
  • Name - никнеймы игроков, названия объектов и транспорта
  • Weapon - оружие у игроков в руках
  • Role - роль игрока
  • Skeleton - есп в виде скелетов копирующих силуэт цели
  • Visible Check - окрашивает цели в прямой видимости и за препятствием в разные цвета

Aimbot (AIM)

  • Aimbot - помощь в наведении при стрельбе
  • Aimbot Scope Fix - корректная работа аима при прицеливании
  • Auto - авто аим во время стрельбы
  • FOV - размер области работы аима
  • Draw FOV - показывать размер рабочей зоны аима как круг
  • Only Visible - аим только против видимых целей
  • Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
  • Hit Chance - шанс попадания (для сайлент аима)
  • Aimbot Key - клавиша при удержании которой будет работать аим
  • Silent Aim - мощный вид аима, пули поражают цели, но прицел и камера не двигаются
  • Magic Bullet - аим в виде волшебных пуль, поражает цели за препятствиями, очень мощный вид аима
  • Bone - части тела в которые будет вестись огонь
  • Random Bone - выбирать случайные части тела для прицеливания
  • Target Type (Players, Vehicles) - выбрать цели для аима (игроки, транспорт)
  • Change Target Key - клавиша при нажатии которой будет меняться тип цели
  • Change Aim Type Key - клавиша переключения сайлента / волшебных пуль

Misc (Другие Возможности SQUAD Avalanche)

  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана, несколько видов и настроек
  • Debug Camera (Free Camera) - режим свободной камеры, позволяет осматривать карту
  • Unlimited Ammo - бесконечные патроны при стрельбе из оружия
  • No Bullet Drop - отключает баллистику пуль при стрельбе
  • Radar - радар отображающий врагов, технику и объекты, удобный и стильный
  • Custom Colors - возможность настройки цветов для WH, радара и других элементов чита на свой вкус
  • Config System - возможность сохранять и загружать настройки чита
  • Spoofer - встроенный HWID-Spoofer для обхода HWID бана
  • Languages (Английский, Русский) - меню чита доступно на английском и русском языках