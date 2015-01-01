Чит Avalanche для Escape From Tarkov (ЕФТ Аваланш)

Информация о чите

Встречайте новинку в нашем магазине: приватный чит Avalanche для Таркова. Основная фишка этого продукта - сильнейший упор на безопасность. При разработке этого софта значительное внимание было уделено безопасности и защите от бана, поэтому он способен оставаться в статусе "Undetected" максимально долго. Встроенный в ПО HWID-spoofe r служит может вам успешно обходить HWID-баны в таркове. Говоря о разновидностях взлома, которые встроены в софт, то здесь всё достаточно просто и аскетично. В Avalanche вы увидите базовый ESP, который показывает персонажей и лут, достаточно качественный Aimbot, Radar и базовый набор эксплойтов. Лишних настроек нет, т.к упор был сделан именно на безопасность. Надеемся, что вас этот софт заинтересует. Удачных всем рейдов!



Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!