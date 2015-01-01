Чит Avalanche для Escape From Tarkov (ЕФТ Аваланш)
Информация о чите
Встречайте новинку в нашем магазине: приватный чит Avalanche для Таркова. Основная фишка этого продукта - сильнейший упор на безопасность. При разработке этого софта значительное внимание было уделено безопасности и защите от бана, поэтому он способен оставаться в статусе "Undetected" максимально долго. Встроенный в ПО HWID-spoofe r служит может вам успешно обходить HWID-баны в таркове. Говоря о разновидностях взлома, которые встроены в софт, то здесь всё достаточно просто и аскетично. В Avalanche вы увидите базовый ESP, который показывает персонажей и лут, достаточно качественный Aimbot, Radar и базовый набор эксплойтов. Лишних настроек нет, т.к упор был сделан именно на безопасность. Надеемся, что вас этот софт заинтересует. Удачных всем рейдов!
Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Only Intel
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher
Выберите тариф с помощью ползунка
Player ESP (ВХ показывающий игроков)
- Player ESP - wh показывающий игроков
- Scav ESP - wallhack показывающий ботов и челоботов (диких)
- Distance - расстояние до персонажей
- Box ESP - валлхак в виде коробок
- Name - никнеймы игроков
- Skeleton - валлхак в виде скелетов
- Weapon - оружие в руках у противников
- Direction - направление взгляда персонажей
- Visible Check - проверка на видимость, игроки за стеной и в прямой видимости окрашены в разный цвет
- Max Distance - максимальная дистанция отрисовки врагов
- Corpses - показывать трупы персонажей
Loot ESP (Предметы)
- Loot ESP - вх на лут в таркове
- Item Names - названия предметов
- Distance - расстояние до предметов
- Max Distance - дистанция работы Loot ESP
- Min Price Filter - фильтр предметов по минимальной цене
- Filter By Category - фильтр отображаемых предметов по категориям
- Combat Mode - боевой режим, отключает весь ESP кроме игроков
- Valuable List - выводит список ценных предметов поблизости на экран
Loot ESP Categories (Категории Лута)
- Food - предметы связанные с питанием
- Money - показывать наличные деньги (рубли, доллары, евро)
- Key - ключи
- Ammo - патроны
- Weapon - различное оружие
- Grenade - гранаты (боевые, дымовые, ослепляющие)
- Med - предметы связанные с лечением
- Container - контейнеры с лутом
- Barter - предметы для бартера
- Gear - снаряжение
- Weapon Parts - части оружий
- Magazine - рожки с патронами
- Suppressors - глушители для оружий
- Sights - прицелы, оптики
- Other Loot - другие предметы
Aimbot (Аим)
- Aimbot - помощь в наводке прицела на врагов при стрельбе
- FOV - размер области внутри которой аимбот будет наводиться на цели
- Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности
- Crosshair (Type) - статичный прицел посередине экрана, есть несколько видов
- Auto Aimbot - автоматический аимбот, всегда работает, когда враги в зоне FOV
- Dynamic FOV - динамичный FOV, меняется в зависимости от ситуации
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима (удерживать)
- Visibility Check - огонь только по видимым целям (не за стеной)
- Silent Aim - мощный тип аима, пули поражают цели в радиусе FOV, но прицел и камера не двигаются
- Random Bone - наводиться на случайные части тела врагов
- Only Leg - в этом режиме аимбот стреляет только по ногам
- Only Body - в этом режиме аим всегда выбирает целью туловище (торс) врагов
Misc (Другие Фичи)
- Radar - красивый радар поверх окна игры, отображает игроков
- No Visor - отключить эффект забрала шлема
- Night Vision - режим ночного видения
- Thermal Vision - режим теплового зрения
- Grenade Power - увеличить дальность броска гранаты
- Exits - показывать выходы для эвакуации из локации
- Spoofer - встроенный спуфер для обхода HWID блокировок
- Loot Through Walls - возможность лутаться через стены
- Grenades ESP - показывать брошенные/активированные гранаты