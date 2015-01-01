Чит Avalanche для Escape From Tarkov (ЕФТ Аваланш)

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Информация о чите

Встречайте новинку в нашем магазине: приватный чит Avalanche для Таркова. Основная фишка этого продукта - сильнейший упор на безопасность. При разработке этого софта значительное внимание было уделено безопасности и защите от бана, поэтому он способен оставаться в статусе "Undetected" максимально долго. Встроенный в ПО HWID-spoofe r служит может вам успешно обходить HWID-баны в таркове. Говоря о разновидностях взлома, которые встроены в софт, то здесь всё достаточно просто и аскетично. В Avalanche вы увидите базовый ESP, который показывает персонажей и лут, достаточно качественный Aimbot, Radar и базовый набор эксплойтов. Лишних настроек нет, т.к упор был сделан именно на безопасность. Надеемся, что вас этот софт заинтересует. Удачных всем рейдов!

Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Only Intel
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher

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Player ESP (ВХ показывающий игроков)

  • Player ESP - wh показывающий игроков
  • Scav ESP - wallhack показывающий ботов и челоботов (диких)
  • Distance - расстояние до персонажей
  • Box ESP - валлхак в виде коробок
  • Name - никнеймы игроков
  • Skeleton - валлхак в виде скелетов
  • Weapon - оружие в руках у противников
  • Direction - направление взгляда персонажей
  • Visible Check - проверка на видимость, игроки за стеной и в прямой видимости окрашены в разный цвет
  • Max Distance - максимальная дистанция отрисовки врагов
  • Corpses - показывать трупы персонажей

Loot ESP (Предметы)

  • Loot ESP - вх на лут в таркове
  • Item Names - названия предметов
  • Distance - расстояние до предметов
  • Max Distance - дистанция работы Loot ESP
  • Min Price Filter - фильтр предметов по минимальной цене
  • Filter By Category - фильтр отображаемых предметов по категориям
  • Combat Mode - боевой режим, отключает весь ESP кроме игроков
  • Valuable List - выводит список ценных предметов поблизости на экран

Loot ESP Categories (Категории Лута)

  • Food - предметы связанные с питанием
  • Money - показывать наличные деньги (рубли, доллары, евро)
  • Key - ключи
  • Ammo - патроны
  • Weapon - различное оружие
  • Grenade - гранаты (боевые, дымовые, ослепляющие)
  • Med - предметы связанные с лечением
  • Container - контейнеры с лутом
  • Barter - предметы для бартера
  • Gear - снаряжение
  • Weapon Parts - части оружий
  • Magazine - рожки с патронами
  • Suppressors - глушители для оружий
  • Sights - прицелы, оптики
  • Other Loot - другие предметы

Aimbot (Аим)

  • Aimbot - помощь в наводке прицела на врагов при стрельбе
  • FOV - размер области внутри которой аимбот будет наводиться на цели
  • Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности
  • Crosshair (Type) - статичный прицел посередине экрана, есть несколько видов
  • Auto Aimbot - автоматический аимбот, всегда работает, когда враги в зоне FOV
  • Dynamic FOV - динамичный FOV, меняется в зависимости от ситуации
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима (удерживать)
  • Visibility Check - огонь только по видимым целям (не за стеной)
  • Silent Aim - мощный тип аима, пули поражают цели в радиусе FOV, но прицел и камера не двигаются
  • Random Bone - наводиться на случайные части тела врагов
  • Only Leg - в этом режиме аимбот стреляет только по ногам
  • Only Body - в этом режиме аим всегда выбирает целью туловище (торс) врагов

Misc (Другие Фичи)

  • Radar - красивый радар поверх окна игры, отображает игроков
  • No Visor - отключить эффект забрала шлема
  • Night Vision - режим ночного видения
  • Thermal Vision - режим теплового зрения
  • Grenade Power - увеличить дальность броска гранаты
  • Exits - показывать выходы для эвакуации из локации
  • Spoofer - встроенный спуфер для обхода HWID блокировок
  • Loot Through Walls - возможность лутаться через стены
  • Grenades ESP - показывать брошенные/активированные гранаты