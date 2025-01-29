Руководство по использованию софта SMG для игры SQUAD

На данной странице находится инструкция к читу SMG для SQUAD. Данный продукт разработан совместно с нашими партнёрами из SMG.

Как скачать и запустить софт?

После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет. Скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке. Для загрузки вам понадобится ввести свой ключ. Запустите лоадер чита от имени администратора. Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In". Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска программы. Вам будет предложено запустить Спуфер. Нужно выбрать "Да" или "Нет". После открытия окна спуфера нужно будет ввести 0 и нажать Enter. После закрытия окна настроек и небольшой загрузки в консоли(черном окошке) появится надпись "SUCCESS", это значит, что необходимо запустить игру. Лоадер и консоль закроются. Запускайте игру и после полной загрузки нажмите клавишу F2 в главном меню игры. Чит успешно запущен. Меню открывается нажатием клавиши Insert.

Также процесс запуска представлен на видео ниже.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с демонстрацией геймплея:

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

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