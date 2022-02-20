Advanced чит для Dayz

Информация о чите

Так как наши основные более доступные продукты для Dayz плохо себя показывают в последнее время, то мы решили представить вам новый софт для этой игры. Встречайте, Advanced Cheat для Dayz Standalone. Этот хак включает в себя все необходимые функции: вх на игроков, есп на лут, аимбот(сайлент и обычный), куча мисков и многие другие функции. Хоть чит и сделан по технологии external, но работает замечательно и не снижает ваш ФПС в игре. Главными особенностями Advanced софта являются встроенный Spoofer для обхода HWID бана в дэйз и StreamProof. Поэтому данный хак хоть и заметно дороже остальных, но с поправкой на спуфер разница в цене будет не такой большой. Кроме того, спуфер работает идеально и незаметно, не вызывая сбоев вашей системы. Скорее опробуйте наш топовый продукт в деле у убедитесь, что он стоит своих денег!