Advanced чит для Dayz

Скриншот DAYZ Advanced Cheat_0
Скриншот DAYZ Advanced Cheat_1
Скриншот DAYZ Advanced Cheat_2
Скриншот DAYZ Advanced Cheat_3
Скриншот DAYZ Advanced Cheat_4

Информация о чите

Так как наши основные более доступные продукты для Dayz плохо себя показывают в последнее время, то мы решили представить вам новый софт для этой игры. Встречайте, Advanced Cheat для Dayz Standalone. Этот хак включает в себя все необходимые функции: вх на игроков, есп на лут, аимбот(сайлент и обычный), куча мисков и многие другие функции. Хоть чит и сделан по технологии external, но работает замечательно и не снижает ваш ФПС в игре. Главными особенностями Advanced софта являются встроенный Spoofer для обхода HWID бана в дэйз и StreamProof. Поэтому данный хак хоть и заметно дороже остальных, но с поправкой на спуфер разница в цене будет не такой большой. Кроме того, спуфер работает идеально и незаметно, не вызывая сбоев вашей системы. Скорее опробуйте наш топовый продукт в деле у убедитесь, что он стоит своих денег!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (All versions), Windows 11(up to 22621.819)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Player ESP(ВХ на Игроков)

  • Player ESP – отображение визуальной информации о противнике
  • Bounding Box - отображение прямоугольника вокруг врагов
  • Cornered Box - отображение прямоугольника с закругленными углами вокруг игрока.
  • Skeletons - esp показывающее «скелет» противника
  • Filled Box - WH в виде закрашенного прямоугольника
  • Distance - показывать дистанцию до противника
  • Animals ESP - включить esp для животных
  • Custom Colors - настройка цветов для визуальных функций
  • Items in Hands - показывает, что держат другие игроки
  • Head Hitbox - отрисовка хит бокса головы
  • Limit Dist - ограничение расстояния отображаемых объектов.
  • Admin - Возможность видеть список админов

Loot ESP(ВХ на лут)

  • Weapon - показывать оружие
  • Ammo - показывать лежащие вокруг патроны
  • Magazines - показывать лежащие вокруг магазины
  • Tools - отображение инструментов
  • Building - показывать постройки
  • Crafting - esp на предметы для крафта
  • Food - поможет найти еду
  • Optic - wh показывающие прицелы
  • Medical - местоположение хилок
  • Stashes - отображать местоположение стешей
  • Wheels - ESP которое поможет найти колёса
  • All items - остальные предметы
  • Loot Filter - сортировка отображаемого лута
  • Limit Dist - максимальное расстояние для отображения объектов
  • Custom Colors - настройка цветов показываемого лута
  • Language - выбор языка интерфейса
  • Clothing - отображение одежды

Aimbot(Legit & Rage)

  • Aimbot - наводка на врагов при стрельбе
  • Vector Aimbot - очень точный Aimbot
  • Smooth - регулирование скорости наводки
  • Bone - выбор части тела, для наводки аима
  • Max Distance - максимальная дистанция работы аима
  • Snap Lines - прямые линии до противника
  • FOV - рабочая область aim
  • FOV Shape - выбор формы FOV
  • Silent Aimbot - поражение противника без наведения прицела
  • Targeting - выбор целей для Aimbot
  • Hitscan - определение точки попадания на основе сканирования модели игрока
  • Draw FOV - displays the aim's field of view

Misc(Другие функции)

  • Adjust Day Time - настройка времени суток
  • Time Value - выбор постоянного времени суток
  • Sun Brightness - регулировка яркости солнца
  • No Grass - отключение травы
  • Third Person - включить режим от третьего лица
  • Loot Through Walls - возможность видеть и подбирать лут сквозь стены
  • Teleport Items - перемещение предметов в выбранное место
  • Teleport Loot - перемещение лута в выбранное место
  • No Clip - позвоялет проходить сквозь преграды
  • Automatic Admin Detection - автоматическое обнаружение администраторов
  • Crosshair - показывать прицел в центре экрана
  • Custom Binds - настройка клавиш для быстрой активации функций
  • CFG System - система сохранения и загрузки настроек
  • Spoofer - спуфер для обхода HWID блокировки
  • Combat-Mode - отключение всех функций кроме боевых