Advanced чит для Dayz
Информация о чите
Так как наши основные более доступные продукты для Dayz плохо себя показывают в последнее время, то мы решили представить вам новый софт для этой игры. Встречайте, Advanced Cheat для Dayz Standalone. Этот хак включает в себя все необходимые функции: вх на игроков, есп на лут, аимбот(сайлент и обычный), куча мисков и многие другие функции. Хоть чит и сделан по технологии external, но работает замечательно и не снижает ваш ФПС в игре. Главными особенностями Advanced софта являются встроенный Spoofer для обхода HWID бана в дэйз и StreamProof. Поэтому данный хак хоть и заметно дороже остальных, но с поправкой на спуфер разница в цене будет не такой большой. Кроме того, спуфер работает идеально и незаметно, не вызывая сбоев вашей системы. Скорее опробуйте наш топовый продукт в деле у убедитесь, что он стоит своих денег!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (All versions), Windows 11(up to 22621.819)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Player ESP(ВХ на Игроков)
- Player ESP – отображение визуальной информации о противнике
- Bounding Box - отображение прямоугольника вокруг врагов
- Cornered Box - отображение прямоугольника с закругленными углами вокруг игрока.
- Skeletons - esp показывающее «скелет» противника
- Filled Box - WH в виде закрашенного прямоугольника
- Distance - показывать дистанцию до противника
- Animals ESP - включить esp для животных
- Custom Colors - настройка цветов для визуальных функций
- Items in Hands - показывает, что держат другие игроки
- Head Hitbox - отрисовка хит бокса головы
- Limit Dist - ограничение расстояния отображаемых объектов.
- Admin - Возможность видеть список админов
Loot ESP(ВХ на лут)
- Weapon - показывать оружие
- Ammo - показывать лежащие вокруг патроны
- Magazines - показывать лежащие вокруг магазины
- Tools - отображение инструментов
- Building - показывать постройки
- Crafting - esp на предметы для крафта
- Food - поможет найти еду
- Optic - wh показывающие прицелы
- Medical - местоположение хилок
- Stashes - отображать местоположение стешей
- Wheels - ESP которое поможет найти колёса
- All items - остальные предметы
- Loot Filter - сортировка отображаемого лута
- Limit Dist - максимальное расстояние для отображения объектов
- Custom Colors - настройка цветов показываемого лута
- Language - выбор языка интерфейса
- Clothing - отображение одежды
Aimbot(Legit & Rage)
- Aimbot - наводка на врагов при стрельбе
- Vector Aimbot - очень точный Aimbot
- Smooth - регулирование скорости наводки
- Bone - выбор части тела, для наводки аима
- Max Distance - максимальная дистанция работы аима
- Snap Lines - прямые линии до противника
- FOV - рабочая область aim
- FOV Shape - выбор формы FOV
- Silent Aimbot - поражение противника без наведения прицела
- Targeting - выбор целей для Aimbot
- Hitscan - определение точки попадания на основе сканирования модели игрока
- Draw FOV - displays the aim's field of view
Misc(Другие функции)
- Adjust Day Time - настройка времени суток
- Time Value - выбор постоянного времени суток
- Sun Brightness - регулировка яркости солнца
- No Grass - отключение травы
- Third Person - включить режим от третьего лица
- Loot Through Walls - возможность видеть и подбирать лут сквозь стены
- Teleport Items - перемещение предметов в выбранное место
- Teleport Loot - перемещение лута в выбранное место
- No Clip - позвоялет проходить сквозь преграды
- Automatic Admin Detection - автоматическое обнаружение администраторов
- Crosshair - показывать прицел в центре экрана
- Custom Binds - настройка клавиш для быстрой активации функций
- CFG System - система сохранения и загрузки настроек
- Spoofer - спуфер для обхода HWID блокировки
- Combat-Mode - отключение всех функций кроме боевых