Phoenix Legacy для Dead By Daylight
Информация о чите
Пришло время представить вам наш новый продукт - Феникс Легаси для Dead by Daylight. В нашей новинке на данный момент всё сделано прекрасно: отлично оптимизированные ЕСП функции позволят вам проводить время в игре с полным комфортом. Приложение отлично оптимизировано и показывает хорошую производительность на всех устройствах. Валлхак дает достаточно информации о других игроках и объектах на карте. Кроме того, цена у товара очень приятная, поэтому не советуем вам проходить мимо и упускать такой удачный шанс!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) , Windows 11(21h2, 22h2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
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Список функций
- ESP - визуальные фичи позволяющие видеть различную информацию о игроках и других объектах через стены и препятствия
- Boxes - показывает персонажей за стенами с помощью коробок вокруг их моделей
- Skeleton - рисует поверх игроков скелеты показывающие в какой позе они находятся
- Name ESP - показывает вам игровые никнеймы других игроков
- Distance - отображение расстояния в метрах до цели
- World - показывает расположение различных объектов расположенных в игровом мире
- Visible Check - персонажи за препятствиями и в прямой видимости выделяются разными цветами для вашего удобства