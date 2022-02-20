Phoenix Legacy для Dead By Daylight

Скриншот Phoenix Legacy DBD_0
Скриншот Phoenix Legacy DBD_1

Информация о чите

Пришло время представить вам наш новый продукт - Феникс Легаси для Dead by Daylight. В нашей новинке на данный момент всё сделано прекрасно: отлично оптимизированные ЕСП функции позволят вам проводить время в игре с полным комфортом. Приложение отлично оптимизировано и показывает хорошую производительность на всех устройствах. Валлхак дает достаточно информации о других игроках и объектах на карте. Кроме того, цена у товара очень приятная, поэтому не советуем вам проходить мимо и упускать такой удачный шанс!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) , Windows 11(21h2, 22h2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games

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Список функций

  • ESP - визуальные фичи позволяющие видеть различную информацию о игроках и других объектах через стены и препятствия
  • Boxes - показывает персонажей за стенами с помощью коробок вокруг их моделей
  • Skeleton - рисует поверх игроков скелеты показывающие в какой позе они находятся
  • Name ESP - показывает вам игровые никнеймы других игроков
  • Distance - отображение расстояния в метрах до цели
  • World - показывает расположение различных объектов расположенных в игровом мире
  • Visible Check - персонажи за препятствиями и в прямой видимости выделяются разными цветами для вашего удобства