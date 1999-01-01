Информация о чите

Phoenix для Sand Raiders — универсальное приватное решение, включающее все основные функции для комфортной игры независимо от предпочитаемого стиля. Софт сочетает гибко настраиваемый аимбот, детализированный ESP на ключевые игровые объекты и набор дополнительных возможностей, которые делают исследование мира и участие в перестрелках значительно удобнее. Визуальная часть позволяет отслеживать игроков, мобов, NPC, ходячих мехов, точки эвакуации, контейнеры различной редкости и другие объекты карты. Для любителей активного PvP предусмотрен аимбот с системой предсказания движения цели, плавной настройкой наведения и фильтрацией по различным типам противников. Дополняют функционал NoClip с регулировкой скорости полета, отключение урона от падения, бесконечные прыжки и увеличенная дистанция взаимодействия с объектами. Phoenix станет отличным выбором как для исследования карты и сбора ресурсов, так и для уверенной игры в PvP.