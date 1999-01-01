Феникс Хак на Сэнд Райдерс (Phoenix Sand Raiders)
Информация о чите
Phoenix для Sand Raiders — универсальное приватное решение, включающее все основные функции для комфортной игры независимо от предпочитаемого стиля. Софт сочетает гибко настраиваемый аимбот, детализированный ESP на ключевые игровые объекты и набор дополнительных возможностей, которые делают исследование мира и участие в перестрелках значительно удобнее. Визуальная часть позволяет отслеживать игроков, мобов, NPC, ходячих мехов, точки эвакуации, контейнеры различной редкости и другие объекты карты. Для любителей активного PvP предусмотрен аимбот с системой предсказания движения цели, плавной настройкой наведения и фильтрацией по различным типам противников. Дополняют функционал NoClip с регулировкой скорости полета, отключение урона от падения, бесконечные прыжки и увеличенная дистанция взаимодействия с объектами. Phoenix станет отличным выбором как для исследования карты и сбора ресурсов, так и для уверенной игры в PvP.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVidia & AMD
- Клиент: Steam
Aim Bot (Аимбот)
- Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
- Draw FOV – отображает область работы аимбота
- Prediction – учитывает скорость и направление движения цели при наведении
- FOV – позволяет изменить область захвата целей аимботом (настраивается)
- Smooth – регулирует плавность наведения (настраивается)
- Players – включает аимбот по игрокам
- Mobs / NPC – включает аимбот по мобам и NPC
- Walkers – включает аимбот по ходячим противникам
- Key – назначает клавишу активации аимбота
- Distance – ограничивает максимальную дистанцию работы аимбота (настраивается)
Visuals (ВХ Игроки)
- Players ESP
- Players – включает ESP игроков
- Box – отображает рамки вокруг игроков
- Name – отображает игровые ники игроков
- Team ID – отображает идентификатор команды игрока
- Health – отображает здоровье игроков
- Skeleton – отображает скелет игроков
- Weapon – отображает используемое оружие игроков
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков (настраивается)
Mobs и NPC ESP (ВХ Боты)
- Mobs / NPC – включает ESP мобов и NPC
- Box – отображает рамки вокруг мобов и NPC
- Name – отображает названия мобов и NPC
- Health – отображает здоровье мобов и NPC
- Skeleton – отображает скелет мобов и NPC
- Distance – отображает расстояние до мобов и NPC
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения мобов и NPC (настраивается)
Walkers ESP (ВХ Мехи)
- Walkers – отображает ходячих противников
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения ходячих противников (настраивается)
Extractions ESP (ВХ Эвакуация)
- Extractions – отображает точки эвакуации
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения точек эвакуации (настраивается)
Containers ESP (ВХ Контейнеры)
- Containers – отображает контейнеры
- Common – отображает обычные контейнеры
- Uncommon – отображает необычные контейнеры
- Rare – отображает редкие контейнеры
- Noteworthy – отображает ценные контейнеры
- Remarkable – отображает очень ценные контейнеры
- Experimental – отображает экспериментальные контейнеры
- Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения контейнеров выбранной редкости (настраивается)
Другие функции Phoenix SAND
- Objects – отображает другие игровые объекты
- Infinity Jump – отключает ограничение на количество прыжков
- No Fall Damage – отключает получение урона от падения
- NoClip – позволяет летать и проходить сквозь препятствия
- NoClip Speed – позволяет изменить скорость полета в режиме NoClip (настраивается)
- Infinity Interactive Distance – отключает ограничение на дистанцию взаимодействия с объектами
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