Феникс Хак на Сэнд Райдерс (Phoenix Sand Raiders)

Информация о чите

Phoenix для Sand Raiders — универсальное приватное решение, включающее все основные функции для комфортной игры независимо от предпочитаемого стиля. Софт сочетает гибко настраиваемый аимбот, детализированный ESP на ключевые игровые объекты и набор дополнительных возможностей, которые делают исследование мира и участие в перестрелках значительно удобнее. Визуальная часть позволяет отслеживать игроков, мобов, NPC, ходячих мехов, точки эвакуации, контейнеры различной редкости и другие объекты карты. Для любителей активного PvP предусмотрен аимбот с системой предсказания движения цели, плавной настройкой наведения и фильтрацией по различным типам противников. Дополняют функционал NoClip с регулировкой скорости полета, отключение урона от падения, бесконечные прыжки и увеличенная дистанция взаимодействия с объектами. Phoenix станет отличным выбором как для исследования карты и сбора ресурсов, так и для уверенной игры в PvP.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Aim Bot (Аимбот)

  • Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
  • Draw FOV – отображает область работы аимбота
  • Prediction – учитывает скорость и направление движения цели при наведении
  • FOV – позволяет изменить область захвата целей аимботом (настраивается)
  • Smooth – регулирует плавность наведения (настраивается)
  • Players – включает аимбот по игрокам
  • Mobs / NPC – включает аимбот по мобам и NPC
  • Walkers – включает аимбот по ходячим противникам
  • Key – назначает клавишу активации аимбота
  • Distance – ограничивает максимальную дистанцию работы аимбота (настраивается)

Visuals (ВХ Игроки)

  • Players ESP
  • Players – включает ESP игроков
  • Box – отображает рамки вокруг игроков
  • Name – отображает игровые ники игроков
  • Team ID – отображает идентификатор команды игрока
  • Health – отображает здоровье игроков
  • Skeleton – отображает скелет игроков
  • Weapon – отображает используемое оружие игроков
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков (настраивается)

Mobs и NPC ESP (ВХ Боты)

  • Mobs / NPC – включает ESP мобов и NPC
  • Box – отображает рамки вокруг мобов и NPC
  • Name – отображает названия мобов и NPC
  • Health – отображает здоровье мобов и NPC
  • Skeleton – отображает скелет мобов и NPC
  • Distance – отображает расстояние до мобов и NPC
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения мобов и NPC (настраивается)

Walkers ESP (ВХ Мехи)

  • Walkers – отображает ходячих противников
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения ходячих противников (настраивается)

Extractions ESP (ВХ Эвакуация)

  • Extractions – отображает точки эвакуации
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения точек эвакуации (настраивается)

Containers ESP (ВХ Контейнеры)

  • Containers – отображает контейнеры
  • Common – отображает обычные контейнеры
  • Uncommon – отображает необычные контейнеры
  • Rare – отображает редкие контейнеры
  • Noteworthy – отображает ценные контейнеры
  • Remarkable – отображает очень ценные контейнеры
  • Experimental – отображает экспериментальные контейнеры
  • Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения контейнеров выбранной редкости (настраивается)

Другие функции Phoenix SAND

  • Objects – отображает другие игровые объекты
  • Infinity Jump – отключает ограничение на количество прыжков
  • No Fall Damage – отключает получение урона от падения
  • NoClip – позволяет летать и проходить сквозь препятствия
  • NoClip Speed – позволяет изменить скорость полета в режиме NoClip (настраивается)
  • Infinity Interactive Distance – отключает ограничение на дистанцию взаимодействия с объектами
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