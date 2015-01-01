Миднайт для КС ГО (Midnight CSGO)

Информация о чите

Midnight — культовый приватный софт для Counter-Strike: Global Offensive, проверенный временем и идеально подходящий для легитной игры. С возвращением CS:GO в Steam это решение вновь стало актуальным выбором для тех, кто ценит точную настройку и стабильную работу. Главная особенность — максимально детализированный аимбот с отдельными настройками под каждое оружие. Доступны гибкие параметры FOV, плавности, приоритета целей, триггербот, контроль отдачи, а также продвинутые функции вроде Backtrack, pSilent и Auto Wall. Это позволяет настроить аим как под аккуратный легит, так и под более агрессивный стиль. ESP и Chams выполнены на высоком уровне: отображаются игроки, предметы, гранаты и С4 с полной информацией и красивыми визуальными эффектами. Дополняет функционал мощный World Changer — изменение неба, освещения, удаления эффектов и кастомизация окружения. Также в софте присутствуют продвинутые функции движения, HUD, радар, настройка viewmodel и система конфигов. Midnightэто полноценный комбайн для комфортной и гибкой игры в CS:GO.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Настройка оружия

  • Weapon – выбор оружия для настройки аимбота
  • Enable – включает или отключает аимбот для выбранного оружия
  • Hitboxes – выбор частей тела для наведения (Head и др.)
  • Dynamic FOV – динамический FOV в зависимости от дистанции
  • Distance Based Delta – коэффициент изменения FOV от дистанции
  • Smooth Distance Based – динамическая плавность от дистанции
  • Ignore in Jump – игнорирует цели во время прыжка
  • FOV – размер области работы аимбота
  • Smooth – плавность наведения
  • Recoil FOV – отдельный FOV для контроля отдачи
  • Recoil Smooth – плавность компенсации отдачи
  • Start – номер пули начала компенсации
  • Stop – номер пули окончания компенсации
  • Pitch – компенсация отдачи по вертикали
  • Yaw – компенсация отдачи по горизонтали
  • Triggerbot – включает или отключает триггербот
  • Only Zoom – работает только при зуме (например снайперки)
  • Hit Groups – выбор частей тела для срабатывания
  • Hit Chance – шанс срабатывания триггербота
  • Delay Before Shot – задержка перед выстрелом
  • Delay Burst Shot – задержка между выстрелами
  • Type – тип работы задержек
  • Time – общее время задержки
  • Backtrack – позволяет стрелять по прошлым позициям игрока
  • pSilent – пули достигают цель без движения прицела
  • pSilent FOV – область работы pSilent аима
  • pSilent Bullets – количество пуль для pSilent
  • Auto Wall – стрельба через стены
  • Auto Wall MinDamage – минимальный урон для прострела
  • FastZoom – ускоряет вход в прицел
  • Delay – задержка перед зумом
  • Quick switch – быстрое переключение оружия
  • Auto-Pistol – включает автоматическую стрельбу из пистолета

Аимбот (Aimbot)

  • Enable – включает или отключает аимбот
  • Aim Key – кнопка активации аимбота
  • Flash Check – аимбот не работает, если вы ослеплены
  • Smoke Check – аимбот не работает через дым
  • Kill Delay – задержка перед выстрелом после наведения
  • Override MinDamage – переопределяет минимальный урон
  • New MinDamage – настраивает минимальный урон для выстрела
  • Backtrack Ticks – количество тиков для бектрека
  • Resolver – включает резольвер для корректировки положения моделей
  • RCS – включает или отключает контроль отдачи
  • Return Crosshair – возвращает прицел в исходную позицию
  • Start Bullet – номер пули, с которой начинается контроль отдачи
  • Pitch – компенсация отдачи по вертикали
  • Yaw – компенсация отдачи по горизонтали
  • Smooth – плавность компенсации отдачи
  • Triggerbot – включает или отключает автоматический выстрел
  • Auto-Fire – включает автоматическую стрельбу
  • Hitchance – шанс попадания для выстрела
  • Auto-Stop – автоматическая остановка перед выстрелом

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Enable – включает или отключает ESP игроков
  • ESP Preview - окно предпросмотра настроек ВХ для Игроков
  • Only Visible – отображает только видимых игроков
  • Offscreen ESP – показывать направление врагов за экраном в виде стрелок (можно настроить положение)
  • Sound ESP – отображает звуки (шаги и другие действия)
  • Box – отображает боксы вокруг игроков
  • Health Bar – показывает здоровье в виде полоски
  • Ammo Bar - количество патронов у гана в виде полоски
  • Name – отображает никнеймы
  • Weapon – показывает оружие в руках
  • Distance – отображает расстояние до игрока
  • Flags – дополнительная информация (ослеплен, в прицеле, ставит бомбу, дефьюзит и т.п.)
  • Chams – заливка моделей игроков в выбранным материал
  • Visible – цвет подсветки видимых игроков
  • Invisible – цвет подсветки игроков за стенами
  • Type – выбор типа чамсов (настраивается)
  • Glow – дополнительное свечение моделей (настраивается)

Anti-Aim (Анти-аим)

  • Enable – включает или отключает анти-аим
  • Type – выбор типа анти-аима
  • Fake Limit Yaw – максимальное отклонение фейкового угла по горизонтали
  • Jitter Range – диапазон рандомизации углов (джиттер)
  • Auto Direction – автоматический выбор направления анти-аима
  • Override Direction Key – клавиша ручного изменения направления
  • Draw Direction Angle – отображает угол направления анти-аима

Items ESP (ВХ Предметы)

  • Enable – включает или отключает ESP предметов
  • Danger Zone filter – фильтр предметов для режима Danger Zone
  • Box – отображает боксы вокруг предметов
  • Distance – показывает расстояние до предмета
  • Weapon icon – отображает иконку оружия
  • Ammo bar – показывает количество патронов
  • Chams – полностью закрашивает модель предметов в выбранный материал
  • Visible – цвет видимых предметов
  • Invisible – цвет предметов за препятствиями
  • Glow – яркое и красивое свечение
  • Bomb – отображает местоположение С4
  • C4 Timer – показывать время до взрыва (в мире и на экране)

Grenades ESP (ВХ Гранаты)

  • Icons – отображает иконки гранат
  • Trajectory – показывает траекторию полета гранаты
  • Prediction – отображает точку приземления гранаты
  • Fraggrenade – настраивает свечение осколочной гранаты
  • Molotov – свечение молотова
  • Flashbang – свечение флешки
  • Smokegrenade – свечение дымовой гранаты
  • Decoy – свечение ложной гранаты
  • Chams – полностью закрашивает модель гранат в выбранный материал

World Changer

  • Wall modulate – изменяет цвет и освещение стен
  • Static Prop Modulate – изменяет статические объекты на карте
  • SkyBox modulate – изменяет цвет неба
  • Skybox – выбор типа неба (например cs_tibet)
  • Removals – удаление визуальных эффектов
  • Bloom amount – интенсивность свечения (блума)
  • Fog – включает или отключает туман
  • Start – дистанция начала тумана
  • End – дистанция окончания тумана
  • Density – плотность тумана

Movement (Движение)

  • Bunny hop – автоматический распрыг
  • Duck in air – приседание в воздухе
  • Edge jump – автоматический прыжок с края
  • Quick stop – мгновенная остановка персонажа
  • Air strafe – автоматическое управление движением в воздухе
  • Smooth – плавность air strafe
  • Strafe assist – помощь в стрейфах
  • Edge bug – выполнение edge bug
  • ExoJump bug – выполнение exojump бага
  • Jump bug – выполнение jump bug
  • Fast walk – ускоренная тихая ходьба
  • Slow walk – медленная ходьба
  • Speed – настройка скорости движения

HUD (Интерфейс)

  • Aim Hitbox – показывает выбранный хитбокс цели
  • Aim Recoil Dot – отображает точку компенсации отдачи
  • Aim FOV – отображает область аимбота
  • Reveal Competitive Ranks – показывает звания игроков
  • Reveal Overwatch – отображает информацию патруля
  • Thirdperson – включает вид от третьего лица
  • Velocity graph – отображает график скорости
  • Spectator list – список наблюдателей
  • Player list – список игроков
  • Bind list – список активных биндов
  • Sniper crosshair – прицел для снайперских винтовок
  • Show damage dealt – показывает нанесённый урон
  • Hit marker – маркер попадания
  • Hit sound – звук при попадании

Radar (Радар)

  • Enable – включает радар
  • In-game – отображает радар в игре
  • Show bomb – показывает бомбу на радаре
  • Scale – масштаб радара
  • Size – размер радара
  • Alpha – прозрачность радара
  • Enemy invisible – цвет врагов за стенами
  • Enemy visible – цвет видимых врагов
  • Bomb carrier – цвет носителя бомбы
  • Teammates – цвет союзников

Viewmodel (Модель рук и оружия)

  • Hands – включает заливку рук
  • Hands type – выбор типа материала для рук
  • Weapon – включает заливку оружия
  • Weapon type – выбор типа материала для оружия
  • Knife in other hand – нож в другой руке
  • Override FOV – переопределяет FOV модели
  • Value – значение FOV для Override
  • Viewmodel FOV – изменяет FOV модели рук и оружия
  • Viewmodel XYZ – настройка позиции модели по осям X, Y, Z
  • Aspect ratio – включает изменение соотношения сторон (настраивается)

Другие функции Midnight CSGO

  • Stram-Proof – скрывает чит при записи/стриме
  • Trusted mode – деактивирует риск и рейдж функции
  • Deathmatch – оптимизация настроек под режим Deathmatch
  • Hitbox scale – изменение размера хитбоксов
  • Auto-Accept – автоматически принимает матч
  • Knife bot – автоматическая атака ножом
  • Clan-Tag – изменение клан-тега
  • Custom Clan-Tag – кастомный клан-тег
  • Custom Nickname – изменение ника
  • Visuals Key – хоткей для вкл/выкл ESP
  • Menu Key – клавиша вызова меню Миднайт
  • Panic Key – кнопка для безопасного отключения софта из игры
  • Configs - система профилей с настройками для быстрой смены и загрузки параметров чита

Оставить отзыв


