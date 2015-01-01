Миднайт для КС ГО (Midnight CSGO)
Информация о чите
Midnight — культовый приватный софт для Counter-Strike: Global Offensive, проверенный временем и идеально подходящий для легитной игры. С возвращением CS:GO в Steam это решение вновь стало актуальным выбором для тех, кто ценит точную настройку и стабильную работу. Главная особенность — максимально детализированный аимбот с отдельными настройками под каждое оружие. Доступны гибкие параметры FOV, плавности, приоритета целей, триггербот, контроль отдачи, а также продвинутые функции вроде Backtrack, pSilent и Auto Wall. Это позволяет настроить аим как под аккуратный легит, так и под более агрессивный стиль. ESP и Chams выполнены на высоком уровне: отображаются игроки, предметы, гранаты и С4 с полной информацией и красивыми визуальными эффектами. Дополняет функционал мощный World Changer — изменение неба, освещения, удаления эффектов и кастомизация окружения. Также в софте присутствуют продвинутые функции движения, HUD, радар, настройка viewmodel и система конфигов. Midnight — это полноценный комбайн для комфортной и гибкой игры в CS:GO.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Настройка оружия
- Weapon – выбор оружия для настройки аимбота
- Enable – включает или отключает аимбот для выбранного оружия
- Hitboxes – выбор частей тела для наведения (Head и др.)
- Dynamic FOV – динамический FOV в зависимости от дистанции
- Distance Based Delta – коэффициент изменения FOV от дистанции
- Smooth Distance Based – динамическая плавность от дистанции
- Ignore in Jump – игнорирует цели во время прыжка
- FOV – размер области работы аимбота
- Smooth – плавность наведения
- Recoil FOV – отдельный FOV для контроля отдачи
- Recoil Smooth – плавность компенсации отдачи
- Start – номер пули начала компенсации
- Stop – номер пули окончания компенсации
- Pitch – компенсация отдачи по вертикали
- Yaw – компенсация отдачи по горизонтали
- Triggerbot – включает или отключает триггербот
- Only Zoom – работает только при зуме (например снайперки)
- Hit Groups – выбор частей тела для срабатывания
- Hit Chance – шанс срабатывания триггербота
- Delay Before Shot – задержка перед выстрелом
- Delay Burst Shot – задержка между выстрелами
- Type – тип работы задержек
- Time – общее время задержки
- Backtrack – позволяет стрелять по прошлым позициям игрока
- pSilent – пули достигают цель без движения прицела
- pSilent FOV – область работы pSilent аима
- pSilent Bullets – количество пуль для pSilent
- Auto Wall – стрельба через стены
- Auto Wall MinDamage – минимальный урон для прострела
- FastZoom – ускоряет вход в прицел
- Delay – задержка перед зумом
- Quick switch – быстрое переключение оружия
- Auto-Pistol – включает автоматическую стрельбу из пистолета
Аимбот (Aimbot)
- Enable – включает или отключает аимбот
- Aim Key – кнопка активации аимбота
- Flash Check – аимбот не работает, если вы ослеплены
- Smoke Check – аимбот не работает через дым
- Kill Delay – задержка перед выстрелом после наведения
- Override MinDamage – переопределяет минимальный урон
- New MinDamage – настраивает минимальный урон для выстрела
- Backtrack Ticks – количество тиков для бектрека
- Resolver – включает резольвер для корректировки положения моделей
- RCS – включает или отключает контроль отдачи
- Return Crosshair – возвращает прицел в исходную позицию
- Start Bullet – номер пули, с которой начинается контроль отдачи
- Pitch – компенсация отдачи по вертикали
- Yaw – компенсация отдачи по горизонтали
- Smooth – плавность компенсации отдачи
- Triggerbot – включает или отключает автоматический выстрел
- Auto-Fire – включает автоматическую стрельбу
- Hitchance – шанс попадания для выстрела
- Auto-Stop – автоматическая остановка перед выстрелом
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enable – включает или отключает ESP игроков
- ESP Preview - окно предпросмотра настроек ВХ для Игроков
- Only Visible – отображает только видимых игроков
- Offscreen ESP – показывать направление врагов за экраном в виде стрелок (можно настроить положение)
- Sound ESP – отображает звуки (шаги и другие действия)
- Box – отображает боксы вокруг игроков
- Health Bar – показывает здоровье в виде полоски
- Ammo Bar - количество патронов у гана в виде полоски
- Name – отображает никнеймы
- Weapon – показывает оружие в руках
- Distance – отображает расстояние до игрока
- Flags – дополнительная информация (ослеплен, в прицеле, ставит бомбу, дефьюзит и т.п.)
- Chams – заливка моделей игроков в выбранным материал
- Visible – цвет подсветки видимых игроков
- Invisible – цвет подсветки игроков за стенами
- Type – выбор типа чамсов (настраивается)
- Glow – дополнительное свечение моделей (настраивается)
Anti-Aim (Анти-аим)
- Enable – включает или отключает анти-аим
- Type – выбор типа анти-аима
- Fake Limit Yaw – максимальное отклонение фейкового угла по горизонтали
- Jitter Range – диапазон рандомизации углов (джиттер)
- Auto Direction – автоматический выбор направления анти-аима
- Override Direction Key – клавиша ручного изменения направления
- Draw Direction Angle – отображает угол направления анти-аима
Items ESP (ВХ Предметы)
- Enable – включает или отключает ESP предметов
- Danger Zone filter – фильтр предметов для режима Danger Zone
- Box – отображает боксы вокруг предметов
- Distance – показывает расстояние до предмета
- Weapon icon – отображает иконку оружия
- Ammo bar – показывает количество патронов
- Chams – полностью закрашивает модель предметов в выбранный материал
- Visible – цвет видимых предметов
- Invisible – цвет предметов за препятствиями
- Glow – яркое и красивое свечение
- Bomb – отображает местоположение С4
- C4 Timer – показывать время до взрыва (в мире и на экране)
Grenades ESP (ВХ Гранаты)
- Icons – отображает иконки гранат
- Trajectory – показывает траекторию полета гранаты
- Prediction – отображает точку приземления гранаты
- Fraggrenade – настраивает свечение осколочной гранаты
- Molotov – свечение молотова
- Flashbang – свечение флешки
- Smokegrenade – свечение дымовой гранаты
- Decoy – свечение ложной гранаты
- Chams – полностью закрашивает модель гранат в выбранный материал
World Changer
- Wall modulate – изменяет цвет и освещение стен
- Static Prop Modulate – изменяет статические объекты на карте
- SkyBox modulate – изменяет цвет неба
- Skybox – выбор типа неба (например cs_tibet)
- Removals – удаление визуальных эффектов
- Bloom amount – интенсивность свечения (блума)
- Fog – включает или отключает туман
- Start – дистанция начала тумана
- End – дистанция окончания тумана
- Density – плотность тумана
Movement (Движение)
- Bunny hop – автоматический распрыг
- Duck in air – приседание в воздухе
- Edge jump – автоматический прыжок с края
- Quick stop – мгновенная остановка персонажа
- Air strafe – автоматическое управление движением в воздухе
- Smooth – плавность air strafe
- Strafe assist – помощь в стрейфах
- Edge bug – выполнение edge bug
- ExoJump bug – выполнение exojump бага
- Jump bug – выполнение jump bug
- Fast walk – ускоренная тихая ходьба
- Slow walk – медленная ходьба
- Speed – настройка скорости движения
HUD (Интерфейс)
- Aim Hitbox – показывает выбранный хитбокс цели
- Aim Recoil Dot – отображает точку компенсации отдачи
- Aim FOV – отображает область аимбота
- Reveal Competitive Ranks – показывает звания игроков
- Reveal Overwatch – отображает информацию патруля
- Thirdperson – включает вид от третьего лица
- Velocity graph – отображает график скорости
- Spectator list – список наблюдателей
- Player list – список игроков
- Bind list – список активных биндов
- Sniper crosshair – прицел для снайперских винтовок
- Show damage dealt – показывает нанесённый урон
- Hit marker – маркер попадания
- Hit sound – звук при попадании
Radar (Радар)
- Enable – включает радар
- In-game – отображает радар в игре
- Show bomb – показывает бомбу на радаре
- Scale – масштаб радара
- Size – размер радара
- Alpha – прозрачность радара
- Enemy invisible – цвет врагов за стенами
- Enemy visible – цвет видимых врагов
- Bomb carrier – цвет носителя бомбы
- Teammates – цвет союзников
Viewmodel (Модель рук и оружия)
- Hands – включает заливку рук
- Hands type – выбор типа материала для рук
- Weapon – включает заливку оружия
- Weapon type – выбор типа материала для оружия
- Knife in other hand – нож в другой руке
- Override FOV – переопределяет FOV модели
- Value – значение FOV для Override
- Viewmodel FOV – изменяет FOV модели рук и оружия
- Viewmodel XYZ – настройка позиции модели по осям X, Y, Z
- Aspect ratio – включает изменение соотношения сторон (настраивается)
Другие функции Midnight CSGO
- Stram-Proof – скрывает чит при записи/стриме
- Trusted mode – деактивирует риск и рейдж функции
- Deathmatch – оптимизация настроек под режим Deathmatch
- Hitbox scale – изменение размера хитбоксов
- Auto-Accept – автоматически принимает матч
- Knife bot – автоматическая атака ножом
- Clan-Tag – изменение клан-тега
- Custom Clan-Tag – кастомный клан-тег
- Custom Nickname – изменение ника
- Visuals Key – хоткей для вкл/выкл ESP
- Menu Key – клавиша вызова меню Миднайт
- Panic Key – кнопка для безопасного отключения софта из игры
- Configs - система профилей с настройками для быстрой смены и загрузки параметров чита
