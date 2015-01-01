Battlefield 6 Ancient (Баттлфилд 6)

Информация о чите

Ancient чит для Battlefield 6 — свежая и мощная разработка в мире приватных софтов для BF6, которая уже заслужила отличную репутацию среди игроков. В её основе — высокоточный Aimbot с максимально гибкой настройкой всех параметров, что позволяет использовать его как для аккуратной «легит» игры, так и для агрессивного «рейдж» стиля, быстро набирая фраги и прогресс. Дополняет функционал информативный ESP/WH, отображающий врагов сквозь стены с подробной информацией: скелет модели, никнейм, уровень здоровья и расстояние до цели. Среди дополнительных возможностей — кастомизация прицела, вывод полезной внутриигровой статистики, а также удобная система конфигов для сохранения и моментальной загрузки оптимальных настроек. Ancient отличается стабильной работой, стильным и понятным меню, а также будет актуален и после официального релиза Battlefield 6. Оцените все преимущества нового приватного чита и поднимите свой игровой опыт на новый уровень уже сейчас! В софте Ancient BF6 применяются современные технологии StreamProof, которые не позволяют делать скриншоты и записывать видео с демонстрацией чита.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, EA App, Epic Games, Microsoft Store (Xbox)
Aimbot (Бателфилд 6 Аим)

  • Enable – включить/выключить автоматическое наведение на цель
  • Aim Key – клавиша для активации Аим Ассиста
  • Enable FOV – активирует отображение радиуса действия Аимбота
  • FOV Radius – радиус действия автоматической наводки
  • Smooth – сглаживание наводки прицела до цели (чем выше, тем плавнее)
  • Target Bone – выбрать точку куда будет целиться Аимбот (голова, шея, тело, таз)
  • Nearest Bone – наводить только на ближайшую кость от прицела
  • Force Bones – второй хитбокс для аима
  • Only Visible – Аим Ассист только на видимых в поле зрении врагов
  • Target Lock – фиксируется на активном враге до полного его уничтожения
  • Prediction – предугадывает траекторию движения врага (полезно на дальних дистанциях)

Player ESP (ВХ на игроков)

  • Max Distance – максимальная дистанция отображения врагов
  • Box – показывает врагов сквозь стены в виде прямоугольника (боксов)
  • Skeleton – показывает скелет на модели врага
  • Skeleton Thickness – толщина скелета
  • Health – отображение уровня ХП у врагов
  • Snapline – рисует линии до врагов
  • Nickname – показывает ник игрока
  • Distance – показывает дистанцию до цели
  • Vehicles – показывает транспорт

Другие возможности Ancient для BF6

  • Crosshair – добавляет кастомный прицел на экран
  • Show FPS Overlay – выводит FPS в игре
  • Configs – система конфигов для сохранения и загрузки настроек
  • Search – быстрый поиск настроек
  • StreamProof – интерфейс софта не виден на скринах, записи видео и стримах.

