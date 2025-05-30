Mason Battlfield I (Масон БФ1)
Информация о чите
Mason для Battlefield 1 — это отличный приватный чит по доступной цене. Продукт относится к категории External, что делает его максимально безопасным для использования. Внутри вы найдёте векторный аимбот и ESP для отображения врагов и базовой информации о них. Софт разработан качественно, без багов и сбоев: Wallhack работает стабильно, без смещений и мерцаний, а аимбот демонстрирует хорошую точность и поможет вам легко расправляться с противниками. Дополнительно присутствует функция снижения отдачи оружия, что делает стрельбу ещё комфортнее. Если вы ищете надёжный и недорогой чит для BF1 — Масон станет отличным выбором. Убедитесь сами!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EA Games, Epic Games (EGS)
ESP (WH)
- Player ESP - вх для отображения игроков
- Box ESP - есп в виде коробок
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Line - вх в виде линий (снаплайнов)
- Health Bar - индикатор показывающий количество ХП у игроков
- Name - никнеймы игроков
- Team Check - отображать только вражеских персонажей
Aimbot (Vector)
- Vector Aimbot - векторный аимбот наводит за вас прицел на врагов
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- FOV - размер области работы аима
- Aimbot Ballistic - учет баллистики при стрельбе с помощью аима
- No Recoil - снижение отдачи оружия при стрельбе
- Recoil Percent - % снижения отдачи
- Team Check - огонь с аимом только врагам
- Triggerbot – автоматически производит выстрел при виде врага на прицеле (настраивается)
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
SMG Unturned
- Хороший Аимбот с детальной настройкой
- Wallhack с отображением игроков и лута
- Стильное меню и встроенный HWID-Spoofer
Fecurity ARC Raiders
- Мощный чит для ARC Raiders
- Мощный и гибкий Аимбот + Информативный ВХ (ESP) на Игроков
- Удобная настройка и приятное меню, низкий шанс бана
Midnight CS2
- Ультрагибкий аимбот с точной подстройкой под ваш стиль игры
- Продвинутый ESP и визуальные настройки: Viewmodel, Night Mode, окраска стен
- Огромное количество настроек, OBS Bypass, Safe Mode, стабильная защита от бана
Ancient DBD
- Аимбот, ESP (ВХ) на игроков и ключевые объекты карты
- Auto Skill Check и изменение FOV камеры
- Стабильная работа и удобная система конфигов