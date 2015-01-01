Bleak для ARC Raiders (Блик Арк Райдерс)
Информация о чите
Bleak для ARC Raiders — качественный легит-софт, ориентированный на получение максимального количества информации без перегруженного функционала. Основной акцент сделан на продвинутый ESP и удобный Memory Aim Assist, который работает через память игры и позволяет тонко настроить поведение аима под любой стиль стрельбы. Продукт предоставляет детализированное отображение игроков, дронов, контейнеров, ценных предметов, оружия, ресурсов и точек эвакуации. Для каждого типа объектов доступны собственные фильтры, дистанции отображения и дополнительные параметры. Особенно полезно реализована система отображения лута с фильтрацией по редкости, стоимости, типу предметов и категориям вооружения. Отдельного внимания заслуживает встроенный радар, который позволяет контролировать игроков, дронов, контейнеры, лут и точки эвакуации в одном удобном интерфейсе. Для PvP-ситуаций предусмотрен Battle Mode, автоматически убирающий лишнюю информацию с экрана и оставляющий только действительно важные данные. Дополняют функционал Stream-Proof защита для стримов и записи видео, система профилей с быстрым переключением конфигов и удобное управление всеми параметрами через встроенный менеджер настроек.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Aim Assistance (АимБот)
- Memory Aimbot – аимбот на основе чтения памяти игры с автоматическим наведением на противников
- Visible Check – наведение только на видимые цели без препятствий
- Aim Key – выбор клавиши активации аимбота
- Battle Mode Key – клавиша включения боевого режима (выключает лишний ESP)
- Disable World Drones In Battle Mode – скрытие ESP на дронов во время боевого режима
- Disable Radar Drones In Battle Mode – скрытие дронов на радаре во время боевого режима
- Draw FOV – отображение радиуса срабатывания аимбота
- Crosshair – отображение дополнительного прицела в центре экрана
- FOV – настройка радиуса захвата целей для аимбота
- Smooth – настройка плавности наведения на цель
- Prediction – упреждение движения цели для более точного наведения
- Nearest Bone – автоматический выбор ближайшей к прицелу кости противника
- Head Lock – приоритетное наведение в голову
- Neck Lock – приоритетное наведение в шею
- Chest Lock – приоритетное наведение в грудь
- Auto-Fire – скорострельная стрельба для полу-автоматического оружия (при удержании кнопки)
Players ESP (ВХ Игроки)
- Box – отображение рамки вокруг игроков
- Box Style – выбор стиля рамки вокруг цели
- Skeleton – отображение скелета персонажа
- Name – отображение имени игрока (никнейм)
- Distance – отображение расстояния до игрока
- Armor Bar – отображение полоски брони
- Armor Type – отображение уровня экипированной брони
- Health Bar – отображение полоски здоровья
- HotBar Text – отображение предметов и оружия из панели быстрого доступа
- Players Distance – максимальная дистанция отображения игроков
- Corpses – отображение трупов игроков
- TeamID – отображение принадлежности игрока к команде
- Knocked – раненые игроки отображаются другим цветом
Drones ESP (ВХ Дроны)
- Enable – включение отображения дронов и роботизированных противников
- Distance – отображение расстояния до дронов
- Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения для выбранного типа дронов
- Global Max Distance – общая дистанция отображения всех дронов
- Show Drone Icons – отображение иконок дронов на экране
- The Queen – отображение босса Королева
- Matriarch – отображение босса Матриарх
- Bombardier – отображение дрона Бомбардир
- Hornet – отображение дрона Шершень
- Rocketeer – отображение дрона Ракетчик
- Fireball – отображение дрона Огнешар
- Pop – отображение дрона Камикадзе
- Surveyor – отображение дрона Наблюдатель
- Wasp – отображение дрона Оса
- Tick – отображение дрона Клещ
- Turret – отображение автоматической турели
- Spotter – отображение дрона Разведчик
- Snitch – отображение дрона Стукач
- Shredder – отображение дрона Шреддер
- Sentinel – отображение дрона Сэнтинел
Items & Loot ESP (Предметы и Лут)
- Enable Items – включение отображения предметов на карте
- Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения предметов
- Min/Max Value – отображение только предметов с указанной вилкой стоимости
- Show Icons – отображение иконок предметов
- Show Type – отображение класса предмета
- Show Value – отображение стоимости предмета
- Show Weight – отображение веса предмета
- Show Distance – отображение расстояния до предмета
- Common – отображение обычных предметов
- Uncommon – отображение необычных предметов
- Rare – отображение редких предметов
- Epic – отображение эпических предметов
- Legendary – отображение легендарных предметов
- Basic Material – отображение базовых материалов
- Refined Material – отображение переработанных материалов
- Topside Material – отображение материалов поверхности
- Recyclable – отображение перерабатываемых предметов
- Quick Use – отображение предметов быстрого использования
- Shield – отображение защитных предметов
- Augment – отображение аугментов
- Modification – отображение модификаций
- Blueprint – отображение чертежей
- Hand Cannon – отображение оружия тяжелого класса (Наковальня и т.п.)
- Battle Rifle – отображение боевых винтовок
- Assault Rifle – отображение штурмовых винтовок
- Sniper Rifle – отображение снайперских винтовок
- SMG – отображение пистолетов-пулемётов
- Shotgun – отображение дробовиков
- Pistol – отображение пистолетов
- LMG – отображение ручных пулемётов
- Special Weapon – отображение специального оружия
- Ammunition – отображение боеприпасов
- Key – отображение карт-ключей
- Trinket – отображение ценных предметов и коллекционных объектов
- Nature – отображение природных ресурсов
- Misc – отображение прочих предметов и объектов
- Item Search – отображение конкретного предмета в строке поиска для показа в ESP
Containers ESP (Контейнеры)
- Enable – включение отображения контейнеров и лута
- Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения для выбранного типа контейнеров и объектов
- Global Max Distance – общая дистанция отображения всех контейнеров
- Distance – отображение расстояния до контейнеров
- Drone Container – отображение контейнеров с дронами
- Weapon Case – отображение оружейных кейсов
- Ammo Box – отображение ящиков с боеприпасами
- Medical Bag – отображение медицинских сумок
- Backpack – отображение рюкзаков
- Grenades – отображение гранат и взрывчатки
- Default Container – отображение обычных контейнеров
- Probe / Crashed – отображение разбившихся зондов
- Probe / Alive – отображение активных зондов
- Raider Container – отображение контейнеров рейдеров
- Quest Container – отображение квестовых контейнеров
- Security Crate – отображает защищённые оружейные ящики
- Security Safe – отображает защищённые сейфы
- Weapons Rack – отображает оружейные стойки
- Fridge – отображает холодильники
- Freezer – отображает морозильные камеры
- Computer – отображает компьютеры
- Drawer – отображает выдвижные ящики
- Cabinet – отображает шкафы
- Lockers – отображает шкафчики
- Closet – отображает гардеробы
- Kitchen Cupboard – отображает кухонные шкафчики
- Office Desk – отображает офисные столы
- Server Rack – отображает серверные стойки
- Solar Panel – отображает солнечные панели
- Generator – отображает генераторы
Радархак
- Enable Radar – включение встроенного радара
- Draw Items – отображение предметов на радаре
- Item Radar Dist – настройка дистанции отображения предметов на радаре
- Show Item Icons – отображение иконок предметов на радаре
- Show Item Distance – отображение расстояния до предметов на радаре
- Draw Corpses – отображение трупов на радаре
- Corpses Radar Dist – настройка дистанции отображения трупов на радаре
- Draw Drones – отображение дронов и роботизированных противников на радаре
- Drone Radar Dist – настройка дистанции отображения дронов на радаре
- Show Drone Icons – отображение иконок дронов на радаре
- Show Drone Distance – отображение расстояния до дронов на радаре
- Draw Extractions – отображение точек эвакуации на радаре
- Extraction Radar Dist – настройка дистанции отображения точек эвакуации на радаре
- Draw Containers – отображение контейнеров и лута на радаре
- Cont. Radar Dist – настройка дистанции отображения контейнеров на радаре
- Draw Knocked Players – отображает нокнутых игроков на радаре
- Radar Colors – позволяет отдельно настроить цвета для живых противников, нокнутых и погибших игроков на радаре
Другие функции Bleak ARC Raiders
- Stream-Proof – скрытие ESP на стриме, записи видео и создании скриншотов
- ESP Preview – окно предварительного просмотра отображаемого ESP (бокс, ники, расстояние, оружие)
- Config Name – создание и выбор имени для конфигурации настроек
- Save – сохранение текущих настроек в выбранную конфигурацию
- Load – загрузка сохранённой конфигурации
- Refresh – обновление списка доступных конфигураций
- Delete – удаление выбранной конфигурации
- Configuration Manager – менеджер управления профилями и конфигурациями меню
- Fast Animation – ускоряет выполнение анимации вашего персонажа (передвижения, перезарядка, стрельба и т.п.)
- Brightness – позволяет увеличить яркость картинки в темных помещениях
- Flashlight Changer – возможность значительно сильно увеличить яркость фонарика
- Invisible – включить режим невидимки для персонажа (работает только у вас)
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