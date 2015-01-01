Информация о чите

Bleak для ARC Raiders — качественный легит-софт, ориентированный на получение максимального количества информации без перегруженного функционала. Основной акцент сделан на продвинутый ESP и удобный Memory Aim Assist, который работает через память игры и позволяет тонко настроить поведение аима под любой стиль стрельбы. Продукт предоставляет детализированное отображение игроков, дронов, контейнеров, ценных предметов, оружия, ресурсов и точек эвакуации. Для каждого типа объектов доступны собственные фильтры, дистанции отображения и дополнительные параметры. Особенно полезно реализована система отображения лута с фильтрацией по редкости, стоимости, типу предметов и категориям вооружения. Отдельного внимания заслуживает встроенный радар, который позволяет контролировать игроков, дронов, контейнеры, лут и точки эвакуации в одном удобном интерфейсе. Для PvP-ситуаций предусмотрен Battle Mode, автоматически убирающий лишнюю информацию с экрана и оставляющий только действительно важные данные. Дополняют функционал Stream-Proof защита для стримов и записи видео, система профилей с быстрым переключением конфигов и удобное управление всеми параметрами через встроенный менеджер настроек.