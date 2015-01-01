Bleak для ARC Raiders (Блик Арк Райдерс)

Информация о чите

Bleak для ARC Raiders — качественный легит-софт, ориентированный на получение максимального количества информации без перегруженного функционала. Основной акцент сделан на продвинутый ESP и удобный Memory Aim Assist, который работает через память игры и позволяет тонко настроить поведение аима под любой стиль стрельбы. Продукт предоставляет детализированное отображение игроков, дронов, контейнеров, ценных предметов, оружия, ресурсов и точек эвакуации. Для каждого типа объектов доступны собственные фильтры, дистанции отображения и дополнительные параметры. Особенно полезно реализована система отображения лута с фильтрацией по редкости, стоимости, типу предметов и категориям вооружения. Отдельного внимания заслуживает встроенный радар, который позволяет контролировать игроков, дронов, контейнеры, лут и точки эвакуации в одном удобном интерфейсе. Для PvP-ситуаций предусмотрен Battle Mode, автоматически убирающий лишнюю информацию с экрана и оставляющий только действительно важные данные. Дополняют функционал Stream-Proof защита для стримов и записи видео, система профилей с быстрым переключением конфигов и удобное управление всеми параметрами через встроенный менеджер настроек.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
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Aim Assistance (АимБот)

  • Memory Aimbot – аимбот на основе чтения памяти игры с автоматическим наведением на противников
  • Visible Check – наведение только на видимые цели без препятствий
  • Aim Key – выбор клавиши активации аимбота
  • Battle Mode Key – клавиша включения боевого режима (выключает лишний ESP)
  • Disable World Drones In Battle Mode – скрытие ESP на дронов во время боевого режима
  • Disable Radar Drones In Battle Mode – скрытие дронов на радаре во время боевого режима
  • Draw FOV – отображение радиуса срабатывания аимбота
  • Crosshair – отображение дополнительного прицела в центре экрана
  • FOV – настройка радиуса захвата целей для аимбота
  • Smooth – настройка плавности наведения на цель
  • Prediction – упреждение движения цели для более точного наведения
  • Nearest Bone – автоматический выбор ближайшей к прицелу кости противника
  • Head Lock – приоритетное наведение в голову
  • Neck Lock – приоритетное наведение в шею
  • Chest Lock – приоритетное наведение в грудь
  • Auto-Fire – скорострельная стрельба для полу-автоматического оружия (при удержании кнопки)

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Box – отображение рамки вокруг игроков
  • Box Style – выбор стиля рамки вокруг цели
  • Skeleton – отображение скелета персонажа
  • Name – отображение имени игрока (никнейм)
  • Distance – отображение расстояния до игрока
  • Armor Bar – отображение полоски брони
  • Armor Type – отображение уровня экипированной брони
  • Health Bar – отображение полоски здоровья
  • HotBar Text – отображение предметов и оружия из панели быстрого доступа
  • Players Distance – максимальная дистанция отображения игроков
  • Corpses – отображение трупов игроков
  • TeamID – отображение принадлежности игрока к команде
  • Knocked – раненые игроки отображаются другим цветом

Drones ESP (ВХ Дроны)

  • Enable – включение отображения дронов и роботизированных противников
  • Distance – отображение расстояния до дронов
  • Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения для выбранного типа дронов
  • Global Max Distance – общая дистанция отображения всех дронов
  • Show Drone Icons – отображение иконок дронов на экране
  • The Queen – отображение босса Королева
  • Matriarch – отображение босса Матриарх
  • Bombardier – отображение дрона Бомбардир
  • Hornet – отображение дрона Шершень
  • Rocketeer – отображение дрона Ракетчик
  • Fireball – отображение дрона Огнешар
  • Pop – отображение дрона Камикадзе
  • Surveyor – отображение дрона Наблюдатель
  • Wasp – отображение дрона Оса
  • Tick – отображение дрона Клещ
  • Turret – отображение автоматической турели
  • Spotter – отображение дрона Разведчик
  • Snitch – отображение дрона Стукач
  • Shredder – отображение дрона Шреддер
  • Sentinel – отображение дрона Сэнтинел

Items & Loot ESP (Предметы и Лут)

  • Enable Items – включение отображения предметов на карте
  • Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения предметов
  • Min/Max Value – отображение только предметов с указанной вилкой стоимости
  • Show Icons – отображение иконок предметов
  • Show Type – отображение класса предмета
  • Show Value – отображение стоимости предмета
  • Show Weight – отображение веса предмета
  • Show Distance – отображение расстояния до предмета
  • Common – отображение обычных предметов
  • Uncommon – отображение необычных предметов
  • Rare – отображение редких предметов
  • Epic – отображение эпических предметов
  • Legendary – отображение легендарных предметов
  • Basic Material – отображение базовых материалов
  • Refined Material – отображение переработанных материалов
  • Topside Material – отображение материалов поверхности
  • Recyclable – отображение перерабатываемых предметов
  • Quick Use – отображение предметов быстрого использования
  • Shield – отображение защитных предметов
  • Augment – отображение аугментов
  • Modification – отображение модификаций
  • Blueprint – отображение чертежей
  • Hand Cannon – отображение оружия тяжелого класса (Наковальня и т.п.)
  • Battle Rifle – отображение боевых винтовок
  • Assault Rifle – отображение штурмовых винтовок
  • Sniper Rifle – отображение снайперских винтовок
  • SMG – отображение пистолетов-пулемётов
  • Shotgun – отображение дробовиков
  • Pistol – отображение пистолетов
  • LMG – отображение ручных пулемётов
  • Special Weapon – отображение специального оружия
  • Ammunition – отображение боеприпасов
  • Key – отображение карт-ключей
  • Trinket – отображение ценных предметов и коллекционных объектов
  • Nature – отображение природных ресурсов
  • Misc – отображение прочих предметов и объектов
  • Item Search – отображение конкретного предмета в строке поиска для показа в ESP

Containers ESP (Контейнеры)

  • Enable – включение отображения контейнеров и лута
  • Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения для выбранного типа контейнеров и объектов
  • Global Max Distance – общая дистанция отображения всех контейнеров
  • Distance – отображение расстояния до контейнеров
  • Drone Container – отображение контейнеров с дронами
  • Weapon Case – отображение оружейных кейсов
  • Ammo Box – отображение ящиков с боеприпасами
  • Medical Bag – отображение медицинских сумок
  • Backpack – отображение рюкзаков
  • Grenades – отображение гранат и взрывчатки
  • Default Container – отображение обычных контейнеров
  • Probe / Crashed – отображение разбившихся зондов
  • Probe / Alive – отображение активных зондов
  • Raider Container – отображение контейнеров рейдеров
  • Quest Container – отображение квестовых контейнеров
  • Security Crate – отображает защищённые оружейные ящики
  • Security Safe – отображает защищённые сейфы
  • Weapons Rack – отображает оружейные стойки
  • Fridge – отображает холодильники
  • Freezer – отображает морозильные камеры
  • Computer – отображает компьютеры
  • Drawer – отображает выдвижные ящики
  • Cabinet – отображает шкафы
  • Lockers – отображает шкафчики
  • Closet – отображает гардеробы
  • Kitchen Cupboard – отображает кухонные шкафчики
  • Office Desk – отображает офисные столы
  • Server Rack – отображает серверные стойки
  • Solar Panel – отображает солнечные панели
  • Generator – отображает генераторы

Радархак

  • Enable Radar – включение встроенного радара
  • Draw Items – отображение предметов на радаре
  • Item Radar Dist – настройка дистанции отображения предметов на радаре
  • Show Item Icons – отображение иконок предметов на радаре
  • Show Item Distance – отображение расстояния до предметов на радаре
  • Draw Corpses – отображение трупов на радаре
  • Corpses Radar Dist – настройка дистанции отображения трупов на радаре
  • Draw Drones – отображение дронов и роботизированных противников на радаре
  • Drone Radar Dist – настройка дистанции отображения дронов на радаре
  • Show Drone Icons – отображение иконок дронов на радаре
  • Show Drone Distance – отображение расстояния до дронов на радаре
  • Draw Extractions – отображение точек эвакуации на радаре
  • Extraction Radar Dist – настройка дистанции отображения точек эвакуации на радаре
  • Draw Containers – отображение контейнеров и лута на радаре
  • Cont. Radar Dist – настройка дистанции отображения контейнеров на радаре
  • Draw Knocked Players – отображает нокнутых игроков на радаре
  • Radar Colors – позволяет отдельно настроить цвета для живых противников, нокнутых и погибших игроков на радаре

Другие функции Bleak ARC Raiders

  • Stream-Proof – скрытие ESP на стриме, записи видео и создании скриншотов
  • ESP Preview – окно предварительного просмотра отображаемого ESP (бокс, ники, расстояние, оружие)
  • Config Name – создание и выбор имени для конфигурации настроек
  • Save – сохранение текущих настроек в выбранную конфигурацию
  • Load – загрузка сохранённой конфигурации
  • Refresh – обновление списка доступных конфигураций
  • Delete – удаление выбранной конфигурации
  • Configuration Manager – менеджер управления профилями и конфигурациями меню
  • Fast Animation – ускоряет выполнение анимации вашего персонажа (передвижения, перезарядка, стрельба и т.п.)
  • Brightness – позволяет увеличить яркость картинки в темных помещениях
  • Flashlight Changer – возможность значительно сильно увеличить яркость фонарика
  • Invisible – включить режим невидимки для персонажа (работает только у вас)
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