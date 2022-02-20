Купить ВХ (WH) без Бана для Apex Legends | Phoenix Neon Чит

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Информация о чите

Встречайте: Apex Neon - надёжный продукт для Apex Legends от команды Phoenix. Данный чит включает в себя только обводку и триггербот. Данный софт сбалансирован, оптимизирован, подсветка имеет приятный визуальный стиль, который меняется в зависимости от количества здоровья противников и некоторых других обстоятельств. Использование тригера и WH позволит играть легитно и не получать бан долгое время. Кроме того, после покупки Phoenix Neon для Апекс Легенд вы можете получить Феникс Спуфер для обхода жд бана бесплатно. Ждём ваших покупок и отзывов!
Этот же софт для Апекс, но с аимботом (Phoenix Legacy).

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2), Windows 11(21h2-23h2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Origin. EA App Launcher

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Возможности Phoenix Neon (ВХ на Апекс Легендс)

  • Glow - подсветка силуэтов противников за стенами и другими препятствиями
  • Enemy Only - показывает только вражеских персонажей, союзники не будут подсвечиваться
  • Visible Check - враги, которые находятся в прямой видимости, для удобства будут выделены по-другому
  • Health Based - цвет обводки будет меняться в зависимости от количества здоровья у цели
  • Knocked Down Check - сбитые с ног персонажи подсвечиваются другим цветом
  • Optimization - чит отлично оптимизирован. Ваш фпс не станет ниже при игре с нашим софтом
  • Nickname ESP - показывает никнеймы игроков
  • TriggerBot - автовыстрел когда враг попадает в прицел
  • HWID-Spoofer - Феникс Спуфер для обхода банов по железу в апексе