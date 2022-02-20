Купить ВХ (WH) без Бана для Apex Legends | Phoenix Neon Чит
Информация о чите
Встречайте: Apex Neon - надёжный продукт для Apex Legends от команды Phoenix. Данный чит включает в себя только обводку и триггербот. Данный софт сбалансирован, оптимизирован, подсветка имеет приятный визуальный стиль, который меняется в зависимости от количества здоровья противников и некоторых других обстоятельств. Использование тригера и WH позволит играть легитно и не получать бан долгое время. Кроме того, после покупки Phoenix Neon для Апекс Легенд вы можете получить Феникс Спуфер для обхода жд бана бесплатно. Ждём ваших покупок и отзывов!
Этот же софт для Апекс, но с аимботом (Phoenix Legacy).
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2), Windows 11(21h2-23h2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Origin. EA App Launcher
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Возможности Phoenix Neon (ВХ на Апекс Легендс)
- Glow - подсветка силуэтов противников за стенами и другими препятствиями
- Enemy Only - показывает только вражеских персонажей, союзники не будут подсвечиваться
- Visible Check - враги, которые находятся в прямой видимости, для удобства будут выделены по-другому
- Health Based - цвет обводки будет меняться в зависимости от количества здоровья у цели
- Knocked Down Check - сбитые с ног персонажи подсвечиваются другим цветом
- Optimization - чит отлично оптимизирован. Ваш фпс не станет ниже при игре с нашим софтом
- Nickname ESP - показывает никнеймы игроков
- TriggerBot - автовыстрел когда враг попадает в прицел
- HWID-Spoofer - Феникс Спуфер для обхода банов по железу в апексе