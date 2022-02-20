Купить ВХ (WH) без Бана для Apex Legends | Phoenix Neon Чит

Информация о чите

Встречайте: Apex Neon - надёжный продукт для Apex Legends от команды Phoenix. Данный чит включает в себя только обводку и триггербот. Данный софт сбалансирован, оптимизирован, подсветка имеет приятный визуальный стиль, который меняется в зависимости от количества здоровья противников и некоторых других обстоятельств. Использование тригера и WH позволит играть легитно и не получать бан долгое время. Кроме того, после покупки Phoenix Neon для Апекс Легенд вы можете получить Феникс Спуфер для обхода жд бана бесплатно. Ждём ваших покупок и отзывов!

Этот же софт для Апекс, но с аимботом (Phoenix Legacy).