Apex Neon - инструкция по активации и запуску товара

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации Phoenix Neon для Apex Legends.Для начала нужно убедиться, что всё готово для запуска софта:
- в игре следует поставить режим экрана "В Окне без рамки(Полноэкранный в окне);
- также нужно отключить антивирус, он может помешать работе чита:
- Настоятельно рекомендуем отключать антивирус, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке ;
- Также для работы чита необходимо включить виртуализацию в BIOS.
Базовый запуск чита апекс неон без спуфера:
- После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер здесь.
- Запускайте его.
- Вводите ключ активации чита.
- После лоадер попросит вас запустить игру.
- Запускаете игру и для инжекта жмёте F1.
- Далее в игре чит будет работать. Меню в данном чите нет.
Для того чтобы включить/выключить TriggerBot(Тригер) используйте клавишу Insert.
Если вам нужно запустить данный софт вместе со спуфером, то алгоритм будет следующий:
- Запускаете лоадер софта.
- Запускаете спуфер.
- Спуфаете своё железо.
- Вводите в лоадер чита ключ и запускаете всё как обычно
- Для повторного запуска софта придётся перезагрузить компьютер, чтобы система вернулась к исходному значению.
Для того чтобы включить/выключить TriggerBot(Тригер) используйте клавишу Insert.
Дополнительная полезная информация и советы:
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Ключи для спуфера выдаются пользователям автоматически в личном кабинете на сайте загрузки лоадера . После активации ключа вам будет выдан ключ для Phoenix Spoofer на такой же срок.
- Также рекомендуем пользоваться чекером, чтобы проверять, подменил спуфер ваши данные или нет. Скачать файл чекера можно по этой ссылке. Запускаете чекер перед спуфером, после того как спуфер издаст звуковой сигнал и закроется нажмите в чекере Enter, чтобы проверить, изменились данные или нет.
- Ещё одной важной утилитой является дополнительный клинер. Скачать его можно запросив ссылку у нашей поддержки. Используйте клинер после спуфера и чекера, чтобы окончательно стереть все следы запущенных посторонних программ на вашем ПК.
- Кроме того, следует внимательно относиться к регистрации аккаунта для Apex Legends. Если вы получали бан много раз и много раз регистрировали новый аккаунт с одного и того же ПК, то ваши аккаунты могут быть изначально помечены античитом EAC. Поэтому стоит регистрировать аккаунты с другого устройства, а ещё лучше использовать прокси или VPN для регистрации нового аккаунта в EA App.
- Для людей, которые хотят сэкономить своё время, у нас в магазине есть новые чистые аккаунты для апекс легендс. Аккаунты 100% чистые и зарегистрированы с учетом всех мер по безопасности.
- Также для правильной работы чита и лоадера следует отключить UAC. Для этого необходимо в поиске Windows ввести UAC, открыть "Изменение параметров контроля учетных записей" и поместить ползунок в самое нижнее положение.
- В заключение стоит сказать, что мы не рекомендуем использовать читы на своём основном аккаунте, если этот аккаунт вам дорог. Даже если чит долго находится в статусе Undetected, то это может измениться в любой момент. Поэтому для игры с читами следует заводить отдельные аккаунты, чтобы потом было не о чем жалеть.
Видео c запуском и демонстрацией данного чита:
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