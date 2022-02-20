Чистый Аккаунт для Apex Legends

Информация о чите

Мы уже давно занимаемся продажей различных товаров для Apex Legends. Думаю, большинству посетителей сайта мы известны по нашим софтам для апекса. Но в этот раз мы решили добавить новый для себя вид продукции в наш магазин; чистые аккаунты apex legends. Казалось бы, зачем продавать новые аккаунты для бесплатной игры? Но не всё так просто; во-первых, регистрация в апексе(EA APP в частности) достаточно неприятная и неудобная, во-вторых, нельзя регистрировать много акков с одного IP-адреса, в особенности, если вы получали баны в Apex Legend. Кроме того, мы даём вам не просто логин и пароль от EA(Origin), как это делают большинство продавцов, мы вам предоставляем полный доступ к почте и аккаунту в EA Game APP, а также мы прикрепляем новенький чистый стим, который вы можете использовать, если хотите играть в апекс через Steam. Покупая аккаунт у нас вы экономите своё время + гарантировано получаете полный доступ к полностью легально зарегистрированному аккаунту. Наши акки отлично подходят как для тестирования читов, т.к они на 100% чистые, так и для игры без софта.