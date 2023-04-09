Инструкция к аккаунтам для Апекс Легендс

В данной статье мы представим вам инструкцию и некоторую другую информацию связанную с нашими аккаунтами для Apex Legends.

Что из себя представляет новорег Apex Legends и как его использовать?

После оплаты товара вы получаете данные следующего вида: Логин Steam | Пароль Steam | Почта/EA Game APP(Origin) | Пароль от почты и EA Game App;

Вам предоставляется полный доступ почте, вы можете пользоваться этой почтой или привязать к аккаунту свою личную, поступайте как угодно;

Вы также получаете чистенький Steam аккаунт. Изначально Apex Legends не привязан к этому аккаунту. Чтобы привязать аккаунт к стиму, вам нужно будет войти в Steam, установить там Apex Legends, а после войти в игру и ввести там данные от EA Game App(Origin);

На всех продаваемых нами аккаунтах никогда не запускался Apex Legends, поэтому они являются на 100% чистыми, что делает их идеальными как для игры с читами или теста читов, как и для использования в качестве мейн аккаунта;

Steam Guard отключен по умолчанию на наших аккаунтах, но вы можете включить его в настройках стима;

Если вдруг не получается войти в EA Game App используя логин(почту) и пароль, то попробуйте войти в EA через Steam.



Полезные ссылки:

Для входа в электронную почту используйте сайт Rambler: Ссылка;

Реже попадаются почтовые ящики Firstmail: Ссылка;

Ссылка на официальный сайт Steam: Ссылка;

Скачать EP App с официального сайта EA можно по этой ссылке.