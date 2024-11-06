Чит Ancient для Apex Legends

Скриншот Ancient Apex_0
Скриншот Ancient Apex_1
Скриншот Ancient Apex_2
Скриншот Ancient Apex_3

Информация о чите

На этой странице мы предлагаем вам познакомиться с читом Ancient для Apex Legends. Данный продукт сможет удивить даже весьма избалованных читеров. В софте есть аимбот, валлхак, лут есп, триггербот и некоторые другие виды взлома. Настройка чита Ancient для Apex производится через удобное и стильное меню, у каждой функции есть дополнительные параметры для более тонкой настройки. Аим весьма гибкий и может быть использован как для Rage, так и для Legit хакинга. ЕСП против игроков имеет всё необходимое: боксы, глоу и тд. Отдельно стоит отметить Лут ЕСП - здесь он сделан на высшем уровне. Вы можете не только включить отображение всех предметов, есть гибкие фильтры лута, красивые иконки и другие настройки для вашего удобства. И это далеко не все преимущества этого замечательного чита! Покупайте Ancient для Апекс Легендс и вы точно останетесь довольны!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, EA App, Origin

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Aimbot (Aim, RCS, Trigger)

  • Enable - включить аибот, помощь в наведении при стрельбе
  • Ignore Knocked - игнорировать нокнутых врагов
  • Visible Check - выбирать только врагов не за стеной в качестве целей
  • FOV - размер рабочей зоны для аимбота
  • Draw FOV - показывать область работы аимбота с помощью круга
  • Bind (2 Keys) - возможность забиндить 2 клавиши для активации аима
  • Smooth (2 pieces) - плавность движений аимбота, больше значение - слабее аим, 2 значения (для 2 клавиш аима)
  • Lock Target - фиксация аимбота на цели до её уничтожения или остановки стрельбы
  • Bone (Head | Neck | Chest | Stomach | Nearest) - хитбоксы (части тела) в которые будет целиться аим (голова, шея, грудь, живот, ближайшая к прицелу)
  • RCS (Recoil Control System) - система контроля отдачи, выставляется значение по горизонтали (X) и вертикали (Y)
  • TriggerBot (Bind, Delay, Distance) - триггербот делает выстрел за вас, когда враг оказывается у вас на прицеле, можно выбрать клавишу, задержку и дальность
  • Enemy Only - аимбот и триггер работают только против вражеских персонажей

Players ESP (Wallhack)

  • Box ESP (Default | Outline | Filled) - валлхак в виде коробок (стандартные, с обводкой, с темным фоном)
  • Knocked - показывать нокнутых с помощью WH отдельным цветом
  • Skeleton ESP (Thickness) - есп в виде скелетов + настройка толщины линий скелета
  • Glow (Default | Vis Only | Invis Only | Flat) - обводка силуэтов персонажей (стандартная, только видимые, только за стенами, плоская)
  • Name - никнеймы игроков
  • Distance - расстояние в метрах до игроков
  • Health - полоска показывающая количество ХП
  • Shield - полоска щитов поверх полоски хп
  • Weapon (Text, Icon) - оружие в руках у оппонентов (текст или иконка)
  • Offscreen ESP - стрелочки показывающие игроков вне вашего экрана
  • Draw Info (Kills, Rank, Lvl, Team) - информация о игроках (убийства, ранг, уровень, команда)
  • Draw Seer
  • Max Distance - дальность работы Wallhack
  • Text Background - темный фон для текста, для лучшей контрастности

Loot ESP (ВХ на Предметы)

  • Loot ESP - вх показывающий расположение предметов
  • Icon (Default | Game | Size) - показывать лут с помощью иконок (стандартны или игровые, размер иконок)
  • Name - названия предметов
  • Lobe
  • Glow (Default | Outline | Filled) - обводка моделей предметов (обычная, только контур, залитая)
  • Distance - расстояние до предметов
  • Max Distance - дальность работы Loot ESP
  • Text Background - добавить фон за текстом
  • Death Boxes - ящики-трупы игроков
  • Categories (Weapon, Gear, Regen, Attachments, Ammo, Special) - фильтр лута по категориям (оружие, экипировка, регенерация, модули для оружия, боеприпасы)
  • Custom Loot Filter - вы можете детально настроить отображение лута, включить конкретно тот предмет который вам нужен
  • Smart Loot - возможность отображать только нужное вам количество патронов (слайдер)

Mics (Other Features)

  • FOV Changer - возможность изменить угол обзора
  • Auto Grapple -
  • Auto Wall Jump - автоматический прыжок с отталкиванием от стен
  • Auto Super Glide - авто супер скольжение
  • Auto Tap Strafe - автострейф
  • Big Map Radar - радар на большой карте, показывает игроков
  • Spectator Count - отображение числа наблюдателей за вами
  • Battle Mode Key - клавиша для перехода в боевой режим, отключает весь WH кроме игроков
  • CFG System - система сохранения и загрузки настроек софта
  • Chinese Localization - возможность переключить меню чита Ancient на китайский язык