Чит Ancient для Apex Legends
Информация о чите
На этой странице мы предлагаем вам познакомиться с читом Ancient для Apex Legends. Данный продукт сможет удивить даже весьма избалованных читеров. В софте есть аимбот, валлхак, лут есп, триггербот и некоторые другие виды взлома. Настройка чита Ancient для Apex производится через удобное и стильное меню, у каждой функции есть дополнительные параметры для более тонкой настройки. Аим весьма гибкий и может быть использован как для Rage, так и для Legit хакинга. ЕСП против игроков имеет всё необходимое: боксы, глоу и тд. Отдельно стоит отметить Лут ЕСП - здесь он сделан на высшем уровне. Вы можете не только включить отображение всех предметов, есть гибкие фильтры лута, красивые иконки и другие настройки для вашего удобства. И это далеко не все преимущества этого замечательного чита! Покупайте Ancient для Апекс Легендс и вы точно останетесь довольны!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EA App, Origin
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Aimbot (Aim, RCS, Trigger)
- Enable - включить аибот, помощь в наведении при стрельбе
- Ignore Knocked - игнорировать нокнутых врагов
- Visible Check - выбирать только врагов не за стеной в качестве целей
- FOV - размер рабочей зоны для аимбота
- Draw FOV - показывать область работы аимбота с помощью круга
- Bind (2 Keys) - возможность забиндить 2 клавиши для активации аима
- Smooth (2 pieces) - плавность движений аимбота, больше значение - слабее аим, 2 значения (для 2 клавиш аима)
- Lock Target - фиксация аимбота на цели до её уничтожения или остановки стрельбы
- Bone (Head | Neck | Chest | Stomach | Nearest) - хитбоксы (части тела) в которые будет целиться аим (голова, шея, грудь, живот, ближайшая к прицелу)
- RCS (Recoil Control System) - система контроля отдачи, выставляется значение по горизонтали (X) и вертикали (Y)
- TriggerBot (Bind, Delay, Distance) - триггербот делает выстрел за вас, когда враг оказывается у вас на прицеле, можно выбрать клавишу, задержку и дальность
- Enemy Only - аимбот и триггер работают только против вражеских персонажей
Players ESP (Wallhack)
- Box ESP (Default | Outline | Filled) - валлхак в виде коробок (стандартные, с обводкой, с темным фоном)
- Knocked - показывать нокнутых с помощью WH отдельным цветом
- Skeleton ESP (Thickness) - есп в виде скелетов + настройка толщины линий скелета
- Glow (Default | Vis Only | Invis Only | Flat) - обводка силуэтов персонажей (стандартная, только видимые, только за стенами, плоская)
- Name - никнеймы игроков
- Distance - расстояние в метрах до игроков
- Health - полоска показывающая количество ХП
- Shield - полоска щитов поверх полоски хп
- Weapon (Text, Icon) - оружие в руках у оппонентов (текст или иконка)
- Offscreen ESP - стрелочки показывающие игроков вне вашего экрана
- Draw Info (Kills, Rank, Lvl, Team) - информация о игроках (убийства, ранг, уровень, команда)
- Draw Seer
- Max Distance - дальность работы Wallhack
- Text Background - темный фон для текста, для лучшей контрастности
Loot ESP (ВХ на Предметы)
- Loot ESP - вх показывающий расположение предметов
- Icon (Default | Game | Size) - показывать лут с помощью иконок (стандартны или игровые, размер иконок)
- Name - названия предметов
- Lobe
- Glow (Default | Outline | Filled) - обводка моделей предметов (обычная, только контур, залитая)
- Distance - расстояние до предметов
- Max Distance - дальность работы Loot ESP
- Text Background - добавить фон за текстом
- Death Boxes - ящики-трупы игроков
- Categories (Weapon, Gear, Regen, Attachments, Ammo, Special) - фильтр лута по категориям (оружие, экипировка, регенерация, модули для оружия, боеприпасы)
- Custom Loot Filter - вы можете детально настроить отображение лута, включить конкретно тот предмет который вам нужен
- Smart Loot - возможность отображать только нужное вам количество патронов (слайдер)
Mics (Other Features)
- FOV Changer - возможность изменить угол обзора
- Auto Grapple -
- Auto Wall Jump - автоматический прыжок с отталкиванием от стен
- Auto Super Glide - авто супер скольжение
- Auto Tap Strafe - автострейф
- Big Map Radar - радар на большой карте, показывает игроков
- Spectator Count - отображение числа наблюдателей за вами
- Battle Mode Key - клавиша для перехода в боевой режим, отключает весь WH кроме игроков
- CFG System - система сохранения и загрузки настроек софта
- Chinese Localization - возможность переключить меню чита Ancient на китайский язык