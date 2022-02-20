Чит для World War 3

Скриншот WW3 Superior Hack_0
Скриншот WW3 Superior Hack_1
Скриншот WW3 Superior Hack_2
Скриншот WW3 Superior Hack_3

Информация о чите

Данный софт для игры Ворлд Вар 3 представляет собой высококачественный продукт, который обеспечит вам максимум ощущений от игры. Чит содержит высокоточный аимбот и приятный в использовании валлхак. Благодаря этому софту, убивать других игроков не составит труда, и вы сможете наслаждаться игрой в полной мере. Наш софт создан с использованием надежных технологий, что минимизирует шанс обнаружения античитом. Справедливая цена, максимальное качество, полная работоспособность всех функций и наивысшая степень безопасности - это все, что делает наш чит лучшим выбором для игры в WW3. Если вы хотите получить удовольствие от игры с надежным и качественным читом, не теряйте времени, и опробуйте этот продукт как можно скорее.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Players ESP(ВХ на игроков)

  • Box - подсветка врагов за стенами с помощью коробок
  • Health ESP - показывать количество ХП у игроков
  • Names - игровые никнеймы других людей
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Snaplines - вх в виде линий от вас до врагов
  • Skeleton - ЕСП в виде скелета поверх модели персонажа
  • Max Distance - возможность ограничить дистанцию работы ESP на игроков
  • Preview Visuals - превью того как будет выглядеть вх против игроков можно посмотреть в меню чита

World ESP(ВХ на различные объекты)

  • Vehicle ESP - Wallhack позволяющий видеть где находится транспорт и другая техника
  • Quad Bike - показывать квадроциклы
  • BRDM - расположение БТР(броневиков)
  • Tank - показывать танки
  • Turret - позволяет видеть турели
  • Buggy - показывать багги
  • Limit Distance - ограничить дистанцию работы для Vehicle ESP

Aimbot(Авто-наведение на врагов)

  • Bone - выбор части тела на которую будет целиться чит при работе аимбота
  • FOV - размер области в которой аимбот будет захватывать цели
  • Smooth - плавность работы аимбота, чем больше значение Smooth, тем более медленно и гладко будет двигаться аимбот
  • Show FOV - показывать рабочую область для аима в виде окружности вокруг прицела
  • Visible Check - проверка на видимость, если параметр активирован, то аим будет срабатывать только на видимые цели
  • Distance - возможность ограничить работу аимбота по дистанции до целей, чтобы исключить срабатывания по игрокам. которые слишком далеко от вас
  • Aim Key - выбор клавиши для активации данной функции чита