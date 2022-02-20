Чит для World War 3
Информация о чите
Данный софт для игры Ворлд Вар 3 представляет собой высококачественный продукт, который обеспечит вам максимум ощущений от игры. Чит содержит высокоточный аимбот и приятный в использовании валлхак. Благодаря этому софту, убивать других игроков не составит труда, и вы сможете наслаждаться игрой в полной мере. Наш софт создан с использованием надежных технологий, что минимизирует шанс обнаружения античитом. Справедливая цена, максимальное качество, полная работоспособность всех функций и наивысшая степень безопасности - это все, что делает наш чит лучшим выбором для игры в WW3. Если вы хотите получить удовольствие от игры с надежным и качественным читом, не теряйте времени, и опробуйте этот продукт как можно скорее.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Players ESP(ВХ на игроков)
- Box - подсветка врагов за стенами с помощью коробок
- Health ESP - показывать количество ХП у игроков
- Names - игровые никнеймы других людей
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Snaplines - вх в виде линий от вас до врагов
- Skeleton - ЕСП в виде скелета поверх модели персонажа
- Max Distance - возможность ограничить дистанцию работы ESP на игроков
- Preview Visuals - превью того как будет выглядеть вх против игроков можно посмотреть в меню чита
World ESP(ВХ на различные объекты)
- Vehicle ESP - Wallhack позволяющий видеть где находится транспорт и другая техника
- Quad Bike - показывать квадроциклы
- BRDM - расположение БТР(броневиков)
- Tank - показывать танки
- Turret - позволяет видеть турели
- Buggy - показывать багги
- Limit Distance - ограничить дистанцию работы для Vehicle ESP
Aimbot(Авто-наведение на врагов)
- Bone - выбор части тела на которую будет целиться чит при работе аимбота
- FOV - размер области в которой аимбот будет захватывать цели
- Smooth - плавность работы аимбота, чем больше значение Smooth, тем более медленно и гладко будет двигаться аимбот
- Show FOV - показывать рабочую область для аима в виде окружности вокруг прицела
- Visible Check - проверка на видимость, если параметр активирован, то аим будет срабатывать только на видимые цели
- Distance - возможность ограничить работу аимбота по дистанции до целей, чтобы исключить срабатывания по игрокам. которые слишком далеко от вас
- Aim Key - выбор клавиши для активации данной функции чита