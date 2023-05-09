Как использовать читы для World War 3?

Как скачать и запустить чит для WW3:
- После успешной оплаты товара в магазине читов Wh-Satano вы получаете ключ для активации подписки на чит.
- Теперь необходимо подготовиться к загрузке и запуску софта:
- Обязательно отключите все антивирусы и Защитник Windows, т.к это препятствует корректной работе софта;
- Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows , используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке .
- Теперь скачайте лоадер чита по этой ссылке . Поместите скачанный файл в отдельную папку.
- Перед запуском убедитесь, что игра полностью закрыта. Запускать чит при запущенной игре строго запрещено!
- Запускайте скачанный вами лоадер чита от имени администратора.
- Вставьте и активируйте полученный после покупки ключ. Если лоадер закроется, то рядом с ним появится новый. Запускайте новый файл.
- Вставляйте ключ в новый лоадер. Ждите, когда чит попросит вас запускать игру(Waiting for game).
- Заходите в игру и нажимайте клавишу F5 в главном меню. Меню чита вызывается и скрывается клавишей Insert.
Видео с запуском и демонстрацией чита для World War III:
Что делать, если чит для ВВ3 не работает?
- Самой распространённой проблемой является включенный антивирус или защитник Windows. Ещё раз проверьте этот момент.
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия )
- Для правильной работы чита и лоадера следует отключить UAC. Для этого необходимо в поиске Windows ввести UAC, открыть "Изменение параметров контроля учетных записей" и поместить ползунок в самое нижнее положение.
- Стоит сказать, что мы не рекомендуем использовать читы на своём основном аккаунте, если этот аккаунт вам дорог. Даже если чит долго находится в статусе Undetected, то это может измениться в любой момент. Поэтому для игры с читами следует заводить отдельные аккаунты, чтобы потом было не о чем жалеть.
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