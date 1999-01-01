Масон Спуфер для Арена Брейкаут Инфинити (Mason ABI Spoofer)
Информация о чите
Mason ABI Spoofer — специализированная программа для обхода HWID-блокировок в Arena Breakout Infinite. Решение разработано исключительно для ABI и позволяет быстро восстановить возможность играть после получения бана по железу, скрывая аппаратные идентификаторы, используемые системой защиты игры. Спуфер отличается простым запуском, стабильной работой и ориентирован только на Arena Breakout Infinite, благодаря чему обеспечивает корректную совместимость именно с этой игрой. Достаточно запустить программу и подготовить компьютер для использования нового игрового аккаунта. Mason ABI Spoofer станет отличным выбором для игроков, которым необходимо быстро вернуть доступ к Arena Breakout Infinite без лишних сложностей. Важно: программа предназначена только для Arena Breakout Infinite и не работает с другими играми. Спуфер не снимает существующие блокировки аккаунта — он позволяет без проблем использовать новые аккаунты, обходя HWID-блокировку и предотвращая повторную привязку к серийным номерам основного оборудования.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Arena Breakout Infinite, Steam, ABI Launcher
Преимущества Масон АБИ Спуфер
- Разработан специально для Arena Breakout Infinite
- Подменяет все необходимые HWID-данные и снимает бан по железу
- Работает до следующей перезагрузки ПК
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