Информация о чите

Mason ABI Spoofer — специализированная программа для обхода HWID-блокировок в Arena Breakout Infinite. Решение разработано исключительно для ABI и позволяет быстро восстановить возможность играть после получения бана по железу, скрывая аппаратные идентификаторы, используемые системой защиты игры. Спуфер отличается простым запуском, стабильной работой и ориентирован только на Arena Breakout Infinite, благодаря чему обеспечивает корректную совместимость именно с этой игрой. Достаточно запустить программу и подготовить компьютер для использования нового игрового аккаунта. Mason ABI Spoofer станет отличным выбором для игроков, которым необходимо быстро вернуть доступ к Arena Breakout Infinite без лишних сложностей. Важно: программа предназначена только для Arena Breakout Infinite и не работает с другими играми. Спуфер не снимает существующие блокировки аккаунта — он позволяет без проблем использовать новые аккаунты, обходя HWID-блокировку и предотвращая повторную привязку к серийным номерам основного оборудования.