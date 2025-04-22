PYBG Avalanche (ПАБГ Аваланч)

Информация о чите

Приватный чит Avalanche для PUBG — это мощный софт с продвинутым обходом античита, обеспечивающий высокий уровень безопасности и низкий шанс бана. Чит поддерживает StreamProof, что делает его незаметным на стримах и записях экрана. В комплект входит безопасный Аимбот с точной настройкой для комфортной игры, а также минималистичный ESP, позволяющий отслеживать врагов, лут и другие важные элементы без лишнего визуального шума. Встроенный HWID-Spoofer гарантирует обход аппаратного бана, что делает Avalanche надежным выбором для PUBG. Отличное решение для игроков, которые ценят баланс между функциональностью и безопасностью.

Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel Only
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

ESP (Wallhack)

  • Player ESP - wh для отображения игроков
  • Distance - расстояние до целей WH
  • Max Distance - максимальная дальность работы ВХ
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Visible Check - проверка на видимость, окрашивать врагов за стеной и в прямой видимости разными цветами
  • Direction - направление взглядов игроков
  • Skip Team - не показывать команду с помощью ESP
  • Vehicle ESP - отображение транспорта с помощью Wallhack
  • Grenade ESP - показывать активированные гранаты после броска с помощью ESP

Aimbot (АИМ)

  • Aimbot - помощь в наведении на врагов при стрельбе
  • FOV Value - размер области работы аимбота
  • Draw FOV - показывать размер рабочей зоны AIM
  • Speed - скорость наводки с помощью аимбота
  • Only Visible - огонь при помощи аима только по видимым целям
  • Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или остановки огня
  • First / Second Aim Key - выбор первой и второй клавиши для активации аима
  • Bone / Random Bone - выбор части тела для аима / случайная часть тела
  • RCS - система контроля отдачи оружия, снижает отдачу при стрельбе
  • Prediction - предугадывание траектории движения противников, баллистики пуль на расстоянии
  • Silent - мощный вид аимбота, выстрелы поражают врагов, но прицел и камера не двигаются

Misc (Другие Возможности PUBG Avalanche)

  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана, доступно несколько вариантов
  • Radar - стильное окно радара для отображения игроков и техники
  • Custom Colors - возможность детально настраивать используемые в PUBG Avalanche цвета
  • Config - возможность сохранять свои настройки чита и загружать их
  • StreamProof - чит невидим на видео, стримах и снимках экрана
  • HWID-Spoofer - в данном софте встроен уникальный спуфер который отлично обходит бан в PUBG!
Оставить отзыв

Похожие Товары

Arcane PYBG Radar
  • Легитный Радар (MapHack) для ПУБГ
  • Удобная система фильтров, настройка зума и низкий шанс бана
  • Интерактивная карта на любом устройстве (ноутбук, планшет, смартфон)
PU8G
от 259

WH-SATANO PU8G FULL (Phoenix)
  • Векторный аимбот с гибкой настройкой под любой стиль боя
  • Информативный ESP и Battle Mode для чистых перестрелок
  • HWID Spoofer и меню на русском и английском языках
PU8G
от 249

Wh-Satano PYBG WH (Phoenix)
  • Мы регулярно обновляем данный продукт с 2021 года!
  • Максимально гибкий Wallhack (ESP) по доступной цене
  • HWID-Spoofer для обхода бана
PU8G
от 149

Ancient PYBG Hack
  • Мощный AIM: много настроек, точная стрельба
  • 2 Вида Радара: На Мини-карте и на Большой карте
  • Полный СтримПруф - Чит не видно нигде!
PU8G
от 339