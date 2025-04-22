PYBG Avalanche (ПАБГ Аваланч)
Информация о читеПриватный чит Avalanche для PUBG — это мощный софт с продвинутым обходом античита, обеспечивающий высокий уровень безопасности и низкий шанс бана. Чит поддерживает StreamProof, что делает его незаметным на стримах и записях экрана. В комплект входит безопасный Аимбот с точной настройкой для комфортной игры, а также минималистичный ESP, позволяющий отслеживать врагов, лут и другие важные элементы без лишнего визуального шума. Встроенный HWID-Spoofer гарантирует обход аппаратного бана, что делает Avalanche надежным выбором для PUBG. Отличное решение для игроков, которые ценят баланс между функциональностью и безопасностью.
Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel Only
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
ESP (Wallhack)
- Player ESP - wh для отображения игроков
- Distance - расстояние до целей WH
- Max Distance - максимальная дальность работы ВХ
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Visible Check - проверка на видимость, окрашивать врагов за стеной и в прямой видимости разными цветами
- Direction - направление взглядов игроков
- Skip Team - не показывать команду с помощью ESP
- Vehicle ESP - отображение транспорта с помощью Wallhack
- Grenade ESP - показывать активированные гранаты после броска с помощью ESP
Aimbot (АИМ)
- Aimbot - помощь в наведении на врагов при стрельбе
- FOV Value - размер области работы аимбота
- Draw FOV - показывать размер рабочей зоны AIM
- Speed - скорость наводки с помощью аимбота
- Only Visible - огонь при помощи аима только по видимым целям
- Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или остановки огня
- First / Second Aim Key - выбор первой и второй клавиши для активации аима
- Bone / Random Bone - выбор части тела для аима / случайная часть тела
- RCS - система контроля отдачи оружия, снижает отдачу при стрельбе
- Prediction - предугадывание траектории движения противников, баллистики пуль на расстоянии
- Silent - мощный вид аимбота, выстрелы поражают врагов, но прицел и камера не двигаются
Misc (Другие Возможности PUBG Avalanche)
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана, доступно несколько вариантов
- Radar - стильное окно радара для отображения игроков и техники
- Custom Colors - возможность детально настраивать используемые в PUBG Avalanche цвета
- Config - возможность сохранять свои настройки чита и загружать их
- StreamProof - чит невидим на видео, стримах и снимках экрана
- HWID-Spoofer - в данном софте встроен уникальный спуфер который отлично обходит бан в PUBG!
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