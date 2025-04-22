Информация о чите

Приватный чит Avalanche для PUBG — это мощный софт с продвинутым обходом античита, обеспечивающий высокий уровень безопасности и низкий шанс бана. Чит поддерживает StreamProof, что делает его незаметным на стримах и записях экрана. В комплект входит безопасный Аимбот с точной настройкой для комфортной игры, а также минималистичный ESP, позволяющий отслеживать врагов, лут и другие важные элементы без лишнего визуального шума. Встроенный HWID-Spoofer гарантирует обход аппаратного бана, что делает Avalanche надежным выбором для PUBG. Отличное решение для игроков, которые ценят баланс между функциональностью и безопасностью.

Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!