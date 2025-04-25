Информация о чите

Приветствуем вас в нашем магазине. Мы рады представить вам наш новый продукт для игры PUBG - чит Arcane. Данный софт весьма необычен и сможет удивить даже весьма продвинутых пользователей. В Arcane PUBG вас ждём мощный аимбот с возможностью достаточно гибкой настройки, ЕСП для отображения игроков, транспорта, аирдропа, лута и других объектов, а также радар и отображение количества спектаторов. Более того, чит аркейн для ПУБГ содержит в себе встроенный StreamProof, который полностью спрячет визуальные эффекты взлома с любых скриншотов/видео/трансляций. Если вы ищите реально безопасный и наполненный интересными видами функций софт, то Arcane PUBG отлично исполнит все ваши потребности!

В софте Arcane используются продвинутые технологии StreamProof, поэтому невозможно сделать скриншоты и снять видео с демонстрацией чита.