Буквально до обновы пабга,АИМ работал идеально,после обновы пабга 14 мая ,АИМ стал стрелять все выше головы,но никак не в голову не в тело,на расстоянии дальше 5 метров,в упор стреляет в голову. МБ обнова так повлияло что странно только на АИМ. В целом отличный Arcane,исправьте плиз АИМ как можно быстрее)
Чит Arcane для PYBG (ПУБГ Аркейн)
Информация о чите
Приветствуем вас в нашем магазине. Мы рады представить вам наш новый продукт для игры PUBG - чит Arcane. Данный софт весьма необычен и сможет удивить даже весьма продвинутых пользователей. В Arcane PUBG вас ждём мощный аимбот с возможностью достаточно гибкой настройки, ЕСП для отображения игроков, транспорта, аирдропа, лута и других объектов, а также радар и отображение количества спектаторов. Более того, чит аркейн для ПУБГ содержит в себе встроенный StreamProof, который полностью спрячет визуальные эффекты взлома с любых скриншотов/видео/трансляций. Если вы ищите реально безопасный и наполненный интересными видами функций софт, то Arcane PUBG отлично исполнит все ваши потребности!
В софте Arcane используются продвинутые технологии StreamProof, поэтому невозможно сделать скриншоты и снять видео с демонстрацией чита.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Kakao
Aimbot (AIM)
- Active - включить/выключить аимбот (помощь в прицеливании при стрельбе)
- First Key - первая клавиша активации аимбота (удерживать)
- Second Key - вторая клавиша для активации аимбота (удерживать)
- First Bone - часть тела в которую будет наводиться аимбот при использовании первой клавиши
- Second Bone - часть тела для аимбота через вторую клавишу
- No Sway (%) - подавление тряски оружия при стрельбе (в %)
- No Recoil (%) - снижение отдачи оружия при стрельбе (в %)
- No Recoil DMRs (%) - снижение отдачи на полуавтоматических винтовках при стрельбе
- FOV - размер рабочей области для аимбота
- Draw FOV - показывать область аима с помощью круга
- Speed X / Y - скорость наведения по горизонтали / вертикали
- Shift To Head - при зажатии клавиши Shift аим будет целиться в голову
- Ignore Knocked - игнорировать нокнутых противников
- Prediction - предугадывание траектории движения врагов
- Enemy Only - аим выбирает в качестве целей только вражеских персонажей
Player ESP (Wallhack)
- Active - включить/выключить ЕСП отображающий игроков
- Toggle Key - клавиша отвечающая за включение/выключение Player ESP
- Skeleton - валлхак в виде скелетов
- Skeleton Thickness (%) - позволяет изменять толщину линий скелетов
- Team Number - показывать номера команд игроков
- Kills - количество убийств у игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей ЕСП
- Nickname - игровые имена игроков
- Weapon - оружие в руках у игроков
- Enemy Only - ЕСП отображает только врагов
World & Loot ESP
- Vehicles - различный транспорт
- Airdrops - расположение аирдропов
- Deathdrops - ящики трупов игроков и лут в них
- Items - различный лут который лежит на земле
- Projectiles - брошенные гранаты и другие подобные снаряды
- Bigmap Radar - радар на большой внутриигровой карте
- Minimap Radar - радар на игровой миникарте
- Toggle Keys - клавиши для включения/выключения отдельных видов ESP
- Spectators - отображение числа игроков которые наблюдают за вами
Другие возможности PUBG Arcane
- Full StreamProof - полный обход записи экрана, трансляции и скриншотов: Arcane PUBG чит невидим абсолютно везде!
Отзывы о Arcane PYBG
Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.
Георгий
Самый топовый чит, оптимизированный, не лагает, один единственный не лагает, вот только аим кривой, всё остальное как надо сделано и менюшка фпс не жрет, оставьте эту менюшку пожалуйста, а вот аим сделайте получше!!!
joe
В целом всё хорошо, было бы здорово более тонко выбирать отображаемый дроп, к примеру только оружие, только прицелы и тд.
PUBG
Буквально до обновы пабга,АИМ работал идеально,после обновы пабга 14 мая ,АИМ стал стрелять все выше головы,но никак не в голову не в тело,на расстоянии дальше 5 метров,в упор стреляет в голову. МБ обнова так повлияло что странно только на АИМ. В целом отличный Arcane,исправьте плиз АИМ как можно быстрее)
SatanoYT
ЗАПУСК 9/10.
AIM 7/10 - хотелось бы более тонкой настройки, но в целом пойдет, если время потратить.
RADAR 4/10 - да, он работает, но часто зависает и криво отображает, в целом он тут только для галочки.
Боевой Режим 10/10 - крутая функция, удобная, красивая анимация включения. Лутаешся - выключаешь, сражаешься - включаешь.
Самый ЖИРНЫЙ МИНУС - нет ESP боксов, да-да, вроде есть всё, но нет квадратиков, почему их не добавили?: Сам не понимаю, мб скоро и добавят, я там кодеру пошумел. Чисто...
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ЗАПУСК 9/10. AIM 7/10 - хотелось бы более тонкой настройки, но в целом пойдет, если время потратить. RADAR 4/10 - да, он работает, но часто зависает и криво отображает, в целом он тут только для галочки. Боевой Режим 10/10 - крутая функция, удобная, красивая анимация включения. Лутаешся - выключаешь, сражаешься - включаешь. Самый ЖИРНЫЙ МИНУС - нет ESP боксов, да-да, вроде есть всё, но нет квадратиков, почему их не добавили?: Сам не понимаю, мб скоро и добавят, я там кодеру пошумел. Чисто -2 за отсутствие боксов, линии добавили, а вот боксы - нет. Видимо кто-то в школе не любил боксеров.
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