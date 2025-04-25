Чит Arcane для PYBG (ПУБГ Аркейн)

Информация о чите

Приветствуем вас в нашем магазине. Мы рады представить вам наш новый продукт для игры PUBG - чит Arcane. Данный софт весьма необычен и сможет удивить даже весьма продвинутых пользователей. В Arcane PUBG вас ждём мощный аимбот с возможностью достаточно гибкой настройки, ЕСП для отображения игроков, транспорта, аирдропа, лута и других объектов, а также радар и отображение количества спектаторов. Более того, чит аркейн для ПУБГ содержит в себе встроенный StreamProof, который полностью спрячет визуальные эффекты взлома с любых скриншотов/видео/трансляций. Если вы ищите реально безопасный и наполненный интересными видами функций софт, то Arcane PUBG отлично исполнит все ваши потребности!

В софте Arcane используются продвинутые технологии StreamProof, поэтому невозможно сделать скриншоты и снять видео с демонстрацией чита.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Kakao
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Aimbot (AIM)

  • Active - включить/выключить аимбот (помощь в прицеливании при стрельбе)
  • First Key - первая клавиша активации аимбота (удерживать)
  • Second Key - вторая клавиша для активации аимбота (удерживать)
  • First Bone - часть тела в которую будет наводиться аимбот при использовании первой клавиши
  • Second Bone - часть тела для аимбота через вторую клавишу
  • No Sway (%) - подавление тряски оружия при стрельбе (в %)
  • No Recoil (%) - снижение отдачи оружия при стрельбе (в %)
  • No Recoil DMRs (%) - снижение отдачи на полуавтоматических винтовках при стрельбе
  • FOV - размер рабочей области для аимбота
  • Draw FOV - показывать область аима с помощью круга
  • Speed X / Y - скорость наведения по горизонтали / вертикали
  • Shift To Head - при зажатии клавиши Shift аим будет целиться в голову
  • Ignore Knocked - игнорировать нокнутых противников
  • Prediction - предугадывание траектории движения врагов
  • Enemy Only - аим выбирает в качестве целей только вражеских персонажей

Player ESP (Wallhack)

  • Active - включить/выключить ЕСП отображающий игроков
  • Toggle Key - клавиша отвечающая за включение/выключение Player ESP
  • Skeleton - валлхак в виде скелетов
  • Skeleton Thickness (%) - позволяет изменять толщину линий скелетов
  • Team Number - показывать номера команд игроков
  • Kills - количество убийств у игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей ЕСП
  • Nickname - игровые имена игроков
  • Weapon - оружие в руках у игроков
  • Enemy Only - ЕСП отображает только врагов

World & Loot ESP

  • Vehicles - различный транспорт
  • Airdrops - расположение аирдропов
  • Deathdrops - ящики трупов игроков и лут в них
  • Items - различный лут который лежит на земле
  • Projectiles - брошенные гранаты и другие подобные снаряды
  • Bigmap Radar - радар на большой внутриигровой карте
  • Minimap Radar - радар на игровой миникарте
  • Toggle Keys - клавиши для включения/выключения отдельных видов ESP
  • Spectators - отображение числа игроков которые наблюдают за вами

Другие возможности PUBG Arcane

  • Full StreamProof - полный обход записи экрана, трансляции и скриншотов: Arcane PUBG чит невидим абсолютно везде!

Отзывы о Arcane PYBG

Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.

Георгий

Георгий

Аркане чит

Самый топовый чит, оптимизированный, не лагает, один единственный не лагает, вот только аим кривой, всё остальное как надо сделано и менюшка фпс не жрет, оставьте эту менюшку пожалуйста, а вот аим сделайте получше!!!

joe

joe

ПУБГ Аркейн

В целом всё хорошо, было бы здорово более тонко выбирать отображаемый дроп, к примеру только оружие, только прицелы и тд.

PUBG

PUBG

Аркан Пабг до обновы

Буквально до обновы пабга,АИМ работал идеально,после обновы пабга 14 мая ,АИМ стал стрелять все выше головы,но никак не в голову не в тело,на расстоянии дальше 5 метров,в упор стреляет в голову. МБ обнова так повлияло что странно только на АИМ. В целом отличный Arcane,исправьте плиз АИМ как можно быстрее)

Буквально до обновы пабга,АИМ работал идеально,после обновы пабга 14 мая ,АИМ стал стрелять все выше головы,но никак не в голову не в тело,на расстоянии дальше 5 метров,в упор стреляет в голову. МБ обнова так повлияло что странно только на АИМ. В целом отличный Arcane,исправьте плиз АИМ как можно быстрее)

SatanoYT

SatanoYT

Аркан пабг - все было хорошо

ЗАПУСК 9/10. AIM 7/10 - хотелось бы более тонкой настройки, но в целом пойдет, если время потратить. RADAR 4/10 - да, он работает, но часто зависает и криво отображает, в целом он тут только для галочки. Боевой Режим 10/10 - крутая функция, удобная, красивая анимация включения. Лутаешся - выключаешь, сражаешься - включаешь. Самый ЖИРНЫЙ МИНУС - нет ESP боксов, да-да, вроде есть всё, но нет квадратиков, почему их не добавили?: Сам не понимаю, мб скоро и добавят, я там кодеру пошумел. Чисто...
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ЗАПУСК 9/10. AIM 7/10 - хотелось бы более тонкой настройки, но в целом пойдет, если время потратить. RADAR 4/10 - да, он работает, но часто зависает и криво отображает, в целом он тут только для галочки. Боевой Режим 10/10 - крутая функция, удобная, красивая анимация включения. Лутаешся - выключаешь, сражаешься - включаешь. Самый ЖИРНЫЙ МИНУС - нет ESP боксов, да-да, вроде есть всё, но нет квадратиков, почему их не добавили?: Сам не понимаю, мб скоро и добавят, я там кодеру пошумел. Чисто -2 за отсутствие боксов, линии добавили, а вот боксы - нет. Видимо кто-то в школе не любил боксеров.

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