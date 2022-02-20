PUBG MOD
Информация о чите
PUBG MOD - наша уникальная разработка, которая использует современные медоты защиты информации, благодаря этому чит является максимально надёжным и подготовленным под MatchMaking.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10,11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Kakao
Общий список
- Отдача 80 %
- Анимация первой пули убрана для хорошего спрея
- Быстрое прицеливание
- Цвет врагов Красный
- Цвета шмота: Т-1 - Салатовый Т-2 - Розовый Т-3 - Синий
- Нет травы и крон
- Пол серый
- Улучшены звуки
- Погода всегда ясная, нету теней предметов, яркое освещение в зданиях