PUBG MOD

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Информация о чите

PUBG MOD - наша уникальная разработка, которая использует современные медоты защиты информации, благодаря этому чит является максимально надёжным и подготовленным под MatchMaking.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10,11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Kakao
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Общий список

  • Отдача 80 %
  • Анимация первой пули убрана для хорошего спрея
  • Быстрое прицеливание
  • Цвет врагов Красный
  • Цвета шмота: Т-1 - Салатовый Т-2 - Розовый Т-3 - Синий
  • Нет травы и крон
  • Пол серый
  • Улучшены звуки
  • Погода всегда ясная, нету теней предметов, яркое освещение в зданиях