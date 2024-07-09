PUBG Avalanche (ПАБГ Аваланч)
Информация о чите
Приватный чит Avalanche для PUBG — это мощный софт с продвинутым обходом античита, обеспечивающий высокий уровень безопасности и низкий шанс бана. Чит поддерживает StreamProof, что делает его незаметным на стримах и записях экрана. В комплект входит безопасный Аимбот с точной настройкой для комфортной игры, а также минималистичный ESP, позволяющий отслеживать врагов, лут и другие важные элементы без лишнего визуального шума. Встроенный HWID-Spoofer гарантирует обход аппаратного бана, что делает Avalanche надежным выбором для PUBG. Отличное решение для игроков, которые ценят баланс между функциональностью и безопасностью.
Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel Only
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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