Информация о чите

Arcane — это надёжный и аккуратно реализованный приватный софт для PUBG Blindspot, ориентированный на максимальную информативность и визуальный контроль без лишнего вмешательства в геймплей. Решение отлично подойдёт для игроков, которым важно видеть полную картину боя и принимать точные тактические решения. Основу функционала составляет Players ESP с гибкой системой настройки. Вы можете выбрать стиль отображения с фоном или без него, тип 2D-боксов (прямоугольники или углы), а также стиль и тип заливки — статический цвет или градиент. Визуалы легко адаптируются под личные предпочтения и не перегружают экран. ESP отображает уровень здоровья и брони игроков с выбором стиля, скелет модели с настраиваемой толщиной линий, круг головы, направление взгляда и линии до целей. Дополнительно выводится ник игрока и дистанция до него, а параметр максимальной дальности позволяет ограничить отображение только нужной зоной. Arcane отличается стабильной работой, приятной визуальной подачей и удобной настройкой всех элементов ESP. Это отличное решение для уверенной и комфортной игры в PUBG Blindspot с акцентом на чистую информацию и контроль ситуации.