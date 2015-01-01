Arcane для ПУБГ Blindspot (Аркана Блиндспот)
Информация о чите
Arcane — это надёжный и аккуратно реализованный приватный софт для PUBG Blindspot, ориентированный на максимальную информативность и визуальный контроль без лишнего вмешательства в геймплей. Решение отлично подойдёт для игроков, которым важно видеть полную картину боя и принимать точные тактические решения. Основу функционала составляет Players ESP с гибкой системой настройки. Вы можете выбрать стиль отображения с фоном или без него, тип 2D-боксов (прямоугольники или углы), а также стиль и тип заливки — статический цвет или градиент. Визуалы легко адаптируются под личные предпочтения и не перегружают экран. ESP отображает уровень здоровья и брони игроков с выбором стиля, скелет модели с настраиваемой толщиной линий, круг головы, направление взгляда и линии до целей. Дополнительно выводится ник игрока и дистанция до него, а параметр максимальной дальности позволяет ограничить отображение только нужной зоной. Arcane отличается стабильной работой, приятной визуальной подачей и удобной настройкой всех элементов ESP. Это отличное решение для уверенной и комфортной игры в PUBG Blindspot с акцентом на чистую информацию и контроль ситуации.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Visuals (ВХ)
- Box – 2D бокс вокруг игроков в виде прямоугольника или углов
- Filled – заливка бокса статическим цветом или градиентом
- Health bar – отображает уровень здоровья игрока в виде полосы
- Health style – стиль отображения здоровья, зависящий от количества HP
- Armor bar – отображает уровень брони игрока
- Armor style – стиль отображения брони
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Skeleton thickness – настройка толщины линий скелета
- Head circle – отображает круг в области головы игрока
- View line – линия направления взгляда игрока
- Line to Enemy – линия от игрока до цели
- Name – отображает ник игрока
- Distance – показывает дистанцию до игрока
- Max distance – максимальная дальность работы ESP
Другие возможности Arcane PUBG Blindspot
- Menu key – клавиша открытия меню чита
- Unload key – клавиша выгрузки чита
- Crosshair – статичный прицел в центре экрана
- Languages – меню чита на трёх языках (английский, китайский, русский)
- Configs – продвинутая система с профилями настроек чита
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Ghost ABI
- Мощный Аимбот с гибкой настройкой: Legit & Rage
- Wallhack: Игроки, Боты, Loot. Удобный и стильный!
- Дополнительные эксплойты (Misc Функции)
Fecurity Dark and Darker
- Удобный WH для отображения игроков и мобов
- Порталы, Руды, Ловушки, Сундуки и Предметы
- Надёжный чит с низким шансом получения бана
Unicore Zenless Zone Zero
- Мощные Боевые Функции: Увеличение Урона, Магнит, Быстрая Атака
- Спидхак, Свободный Полёт и Телепортация
- Режим Бога (Бессмертие) и Пропуск Диалогов, ускорение игры
Dayz Crusader
- Удобный ESP (Игроки, Зомби, Лут и Др.)
- Хороший Аимбот + Magic Bullet (Телепортация Пуль)
- Отключение Травы, Увеличение Яркости, Красивое Меню