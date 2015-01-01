Arcane для ПУБГ Blindspot (Аркана Блиндспот)

Информация о чите

Arcane — это надёжный и аккуратно реализованный приватный софт для PUBG Blindspot, ориентированный на максимальную информативность и визуальный контроль без лишнего вмешательства в геймплей. Решение отлично подойдёт для игроков, которым важно видеть полную картину боя и принимать точные тактические решения. Основу функционала составляет Players ESP с гибкой системой настройки. Вы можете выбрать стиль отображения с фоном или без него, тип 2D-боксов (прямоугольники или углы), а также стиль и тип заливки — статический цвет или градиент. Визуалы легко адаптируются под личные предпочтения и не перегружают экран. ESP отображает уровень здоровья и брони игроков с выбором стиля, скелет модели с настраиваемой толщиной линий, круг головы, направление взгляда и линии до целей. Дополнительно выводится ник игрока и дистанция до него, а параметр максимальной дальности позволяет ограничить отображение только нужной зоной. Arcane отличается стабильной работой, приятной визуальной подачей и удобной настройкой всех элементов ESP. Это отличное решение для уверенной и комфортной игры в PUBG Blindspot с акцентом на чистую информацию и контроль ситуации.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить

Visuals (ВХ)

  • Box – 2D бокс вокруг игроков в виде прямоугольника или углов
  • Filled – заливка бокса статическим цветом или градиентом
  • Health bar – отображает уровень здоровья игрока в виде полосы
  • Health style – стиль отображения здоровья, зависящий от количества HP
  • Armor bar – отображает уровень брони игрока
  • Armor style – стиль отображения брони
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Skeleton thickness – настройка толщины линий скелета
  • Head circle – отображает круг в области головы игрока
  • View line – линия направления взгляда игрока
  • Line to Enemy – линия от игрока до цели
  • Name – отображает ник игрока
  • Distance – показывает дистанцию до игрока
  • Max distance – максимальная дальность работы ESP

Другие возможности Arcane PUBG Blindspot

  • Menu key – клавиша открытия меню чита
  • Unload key – клавиша выгрузки чита
  • Crosshair – статичный прицел в центре экрана
  • Languages – меню чита на трёх языках (английский, китайский, русский)
  • Configs – продвинутая система с профилями настроек чита

Оставить отзыв


