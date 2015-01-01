Byster для Megabonk и Megaladder (Бустер Мегаладдер)

Информация о чите

Byster — это мощный и функциональный софт для Megabonk, полностью адаптированный под рейтинговый режим Megaladder. Решение создано для игроков, которые хотят вывести свой геймплей на принципиально новый уровень и получить полный контроль над прогрессией, лутом и апами. Софт позволяет управлять редкостью предметов и улучшений, выпадающих из сундуков и при повышении уровня. Вы можете заранее задать нужную редкость, сбросить все параметры в один клик или включить бесплатное открытие сундуков. Функции телепортации позволяют перемещать выбранные объекты к игроку или телепортировать всё сразу, значительно ускоряя игровой процесс. Отдельные билдеры для предметов, оружия и томов дают возможность точно настроить, что именно будет выпадать при апе или из сундуков. Очереди билдов, фильтрация по редкости и принудительное применение выбранных предметов позволяют выстраивать идеальные сборки без случайностей. Также предусмотрен чёрный список предметов с автоматической заменой заблокированных вариантов. Для режима Megaladder реализован отдельный Debug-раздел: отображение банов, статус турнирных забегов, количество заблокированных предметов, ручная и автоматическая синхронизация ограничений при запуске игры. Byster — это универсальный инструмент для уверенной, стабильной и максимально контролируемой игры в Megabonk.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Megabonk, Megaladder
Основные настройки

  • Item Rarity – выбор редкости предметов при получении из сундуков
  • Upgrade Rarity – выбор редкости улучшений при апе
  • Reset All – сбрасывает выбранную редкость предметов и улучшений
  • Teleport – телепортация выбранных объектов к игроку
  • TP All to Player – телепортирует все выбранные объекты к игроку
  • Free Chests – включает бесплатное открытие сундуков

Предметы

  • Item Builder – выбор предметов которые будут выпадать из сундуков
  • Force Chest Drops – принудительно задаёт выпадение выбранных предметов
  • Filter – фильтрация предметов по редкости
  • Add to Queue – добавляет предмет в очередь билда
  • Force – применяет выбранную очередь предметов
  • Clear – очищает очередь предметов

Оружие

  • Weapon Builder – выбор оружия которое будет выпадать при апе
  • Force on Levelup – принудительно выдаёт выбранное оружие при повышении уровня
  • Force – применяет выбранное оружие
  • Clear – сбрасывает выбор оружия

Томы

  • Tome Builder – выбор томов которые будут выпадать при апе
  • Force on Levelup – принудительно выдаёт выбранные тома при повышении уровня
  • Force – применяет выбранные тома
  • Clear – сбрасывает выбор томов

Бан предметов

  • Item Blacklist – отключает выпадение выбранных предметов из сундуков
  • Blocked items auto-replaced – заблокированные предметы автоматически заменяются
  • Filter – фильтрация предметов по редкости для блокировки

Другие фичи Byster Megabonk

  • Language – выбор языка интерфейса меню
  • MegaLadder Bans – информация о банах в режиме Megaladder
  • Tournament Run – отображает статус турнирного режима
  • Banned Items – показывает количество заблокированных предметов
  • Sync Bans – синхронизация данных о банах
  • Scan Bans – сканирование текущих блокировок
  • Auto-sync bans on game start – автоматическая синхронизация банов при запуске игры

