Информация о чите

Byster — это мощный и функциональный софт для Megabonk, полностью адаптированный под рейтинговый режим Megaladder. Решение создано для игроков, которые хотят вывести свой геймплей на принципиально новый уровень и получить полный контроль над прогрессией, лутом и апами. Софт позволяет управлять редкостью предметов и улучшений, выпадающих из сундуков и при повышении уровня. Вы можете заранее задать нужную редкость, сбросить все параметры в один клик или включить бесплатное открытие сундуков. Функции телепортации позволяют перемещать выбранные объекты к игроку или телепортировать всё сразу, значительно ускоряя игровой процесс. Отдельные билдеры для предметов, оружия и томов дают возможность точно настроить, что именно будет выпадать при апе или из сундуков. Очереди билдов, фильтрация по редкости и принудительное применение выбранных предметов позволяют выстраивать идеальные сборки без случайностей. Также предусмотрен чёрный список предметов с автоматической заменой заблокированных вариантов. Для режима Megaladder реализован отдельный Debug-раздел: отображение банов, статус турнирных забегов, количество заблокированных предметов, ручная и автоматическая синхронизация ограничений при запуске игры. Byster — это универсальный инструмент для уверенной, стабильной и максимально контролируемой игры в Megabonk.