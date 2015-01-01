Byster для Megabonk и Megaladder (Бустер Мегаладдер)
Информация о чите
Byster — это мощный и функциональный софт для Megabonk, полностью адаптированный под рейтинговый режим Megaladder. Решение создано для игроков, которые хотят вывести свой геймплей на принципиально новый уровень и получить полный контроль над прогрессией, лутом и апами. Софт позволяет управлять редкостью предметов и улучшений, выпадающих из сундуков и при повышении уровня. Вы можете заранее задать нужную редкость, сбросить все параметры в один клик или включить бесплатное открытие сундуков. Функции телепортации позволяют перемещать выбранные объекты к игроку или телепортировать всё сразу, значительно ускоряя игровой процесс. Отдельные билдеры для предметов, оружия и томов дают возможность точно настроить, что именно будет выпадать при апе или из сундуков. Очереди билдов, фильтрация по редкости и принудительное применение выбранных предметов позволяют выстраивать идеальные сборки без случайностей. Также предусмотрен чёрный список предметов с автоматической заменой заблокированных вариантов. Для режима Megaladder реализован отдельный Debug-раздел: отображение банов, статус турнирных забегов, количество заблокированных предметов, ручная и автоматическая синхронизация ограничений при запуске игры. Byster — это универсальный инструмент для уверенной, стабильной и максимально контролируемой игры в Megabonk.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Megabonk, Megaladder
Основные настройки
- Item Rarity – выбор редкости предметов при получении из сундуков
- Upgrade Rarity – выбор редкости улучшений при апе
- Reset All – сбрасывает выбранную редкость предметов и улучшений
- Teleport – телепортация выбранных объектов к игроку
- TP All to Player – телепортирует все выбранные объекты к игроку
- Free Chests – включает бесплатное открытие сундуков
Предметы
- Item Builder – выбор предметов которые будут выпадать из сундуков
- Force Chest Drops – принудительно задаёт выпадение выбранных предметов
- Filter – фильтрация предметов по редкости
- Add to Queue – добавляет предмет в очередь билда
- Force – применяет выбранную очередь предметов
- Clear – очищает очередь предметов
Оружие
- Weapon Builder – выбор оружия которое будет выпадать при апе
- Force on Levelup – принудительно выдаёт выбранное оружие при повышении уровня
- Force – применяет выбранное оружие
- Clear – сбрасывает выбор оружия
Томы
- Tome Builder – выбор томов которые будут выпадать при апе
- Force on Levelup – принудительно выдаёт выбранные тома при повышении уровня
- Force – применяет выбранные тома
- Clear – сбрасывает выбор томов
Бан предметов
- Item Blacklist – отключает выпадение выбранных предметов из сундуков
- Blocked items auto-replaced – заблокированные предметы автоматически заменяются
- Filter – фильтрация предметов по редкости для блокировки
Другие фичи Byster Megabonk
- Language – выбор языка интерфейса меню
- MegaLadder Bans – информация о банах в режиме Megaladder
- Tournament Run – отображает статус турнирного режима
- Banned Items – показывает количество заблокированных предметов
- Sync Bans – синхронизация данных о банах
- Scan Bans – сканирование текущих блокировок
- Auto-sync bans on game start – автоматическая синхронизация банов при запуске игры
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
The First Descendand Private Hack
- Векторный Аимбот с Гибкой настройкой
- ВХ на Игроков (Players ESP / Wallhack)
- Loot ESP и различные эксплойты (Misc)
Ancient PUBG Hack
- Мощный AIM: много настроек, точная стрельба
- 2 Вида Радара: На Мини-карте и на Большой карте
- Полный СтримПруф - Чит не видно нигде!
Arcane PUBG Full
- Высокоточный Аимбот для ПАБГ с тонкой настройкой
- ВХ для показа врагов, лута и других объектов
- Мощная защита от записи на стриме и защита от бана
SMG Marvel Rivals
- Высокоточный Аимбот с гибкой настройкой
- Очень красивая визуальная часть: ESP и стильное меню
- Встроенный спуфер, конфиги и StreamProof (ObsByPass)