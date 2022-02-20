Приватный Софт для The Texas Chain Saw Massacre (ВХ / ESP)

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Информация о чите

На этой странице представлен наш приватный чит для игры The Texas Chain Saw Massacre. Данный продукт сделан весьма качественно, шанс бана максимально низкий, а весь функционал работает плавно и без ошибок. Виды взлома, которые имеются в программе, не создают дисбаланса и не убивают интерес к игре. Наш чти даст вам всю необходимую информацию об объектах на карте и других игроках, но убивать их или наоборот убигать от маньяков вам придётся самостоятельно. Надеемся, что наш ЕСП / ВХ продукт вам понравится. Удачной прокачки и выживания в игре!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, XBox GamesPass PC (Microsoft Store)

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Player ESP (ВХ)

  • Show Players - включить вх показывающий игроков
  • Draw BOX - вх в виде коробок
  • Box Style (Corner, Full) - стиль коробок, только углы или полные 2д коробки
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - регулировка дистанции работы ESP
  • Snaplines - валлхак в виде линий
  • Snaplines Style (Bottom, Top, Crosshair) - из какой части экрана будет начинаться линия
  • Skeleton ESP - валлхак в виде скелета
  • Names - показывать никнеймы игроков

Items ESP (Предметы)

  • Show Items - включить ESP показывающий предметы
  • Tool Box - ящики с инструментами
  • Blood Bucket - ведра крови
  • Larger Health - большие лечилки
  • Small Health - маленькие хилки
  • Grandpa - показывать кричащих стариков
  • Max Distance - дальность работы валлхака на предметы
  • Custom Colors - возможность настройки цветов для Items ESP

Misc (Другие Возможности)

  • Crosshair (Thickness, Size, Color) - статичный прицел посередине экрана и его настройки
  • Font Settings (Players, Items, Size) - настройки шрифта для ESP
  • CFG System (Save Config, Load Config) - система конфигов для сохранения настроек чита
  • Menu Key - бинд клавиши для вызова меню