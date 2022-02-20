Приватный Софт для The Texas Chain Saw Massacre (ВХ / ESP)
Информация о чите
На этой странице представлен наш приватный чит для игры The Texas Chain Saw Massacre. Данный продукт сделан весьма качественно, шанс бана максимально низкий, а весь функционал работает плавно и без ошибок. Виды взлома, которые имеются в программе, не создают дисбаланса и не убивают интерес к игре. Наш чти даст вам всю необходимую информацию об объектах на карте и других игроках, но убивать их или наоборот убигать от маньяков вам придётся самостоятельно. Надеемся, что наш ЕСП / ВХ продукт вам понравится. Удачной прокачки и выживания в игре!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, XBox GamesPass PC (Microsoft Store)
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Player ESP (ВХ)
- Show Players - включить вх показывающий игроков
- Draw BOX - вх в виде коробок
- Box Style (Corner, Full) - стиль коробок, только углы или полные 2д коробки
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Max Distance - регулировка дистанции работы ESP
- Snaplines - валлхак в виде линий
- Snaplines Style (Bottom, Top, Crosshair) - из какой части экрана будет начинаться линия
- Skeleton ESP - валлхак в виде скелета
- Names - показывать никнеймы игроков
Items ESP (Предметы)
- Show Items - включить ESP показывающий предметы
- Tool Box - ящики с инструментами
- Blood Bucket - ведра крови
- Larger Health - большие лечилки
- Small Health - маленькие хилки
- Grandpa - показывать кричащих стариков
- Max Distance - дальность работы валлхака на предметы
- Custom Colors - возможность настройки цветов для Items ESP
Misc (Другие Возможности)
- Crosshair (Thickness, Size, Color) - статичный прицел посередине экрана и его настройки
- Font Settings (Players, Items, Size) - настройки шрифта для ESP
- CFG System (Save Config, Load Config) - система конфигов для сохранения настроек чита
- Menu Key - бинд клавиши для вызова меню