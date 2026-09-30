Arcane для Call of Duty Warzone + Black Ops 7 (Аркана Варзон)
Информация о чите
Arcane для COD Warzone — External-решение от проверенного разработчика с набором функций для комфортной и аккуратной игры. Основу визуальной части составляет качественный ESP с четкими Box, Skeleton, отображением здоровья/брони и другой информацией об игроках. Элементы хорошо различимы даже на значительной дистанции, поэтому важная информация останется читаемой во время спринта по карте. Помимо игроков, ESP позволяет отслеживать лут, оружие, деньги и другие полезные предметы. Для дополнительного контроля ситуации предусмотрен отдельный Radar Hack с возможностью настройки окна под свои предпочтения. Off-Screen Arrows показывают направление на противников, находящихся за пределами экрана, помогая контролировать пространство позади персонажа. Для активных перестрелок предусмотрен Battle Mode, который позволяет скрыть выбранные категории ESP и оставить только необходимую информацию, не перегружая экран. Arcane также поддерживает полноценную систему конфигураций: можно создавать разные профили, быстро переключаться между ними и делиться настройками с другими пользователями через уникальный ключ. Интерфейс доступен на русском, английском и китайском языках.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Warzone, Black Ops 6, Black Ops 7
AimBot (Аимбот)
- Enable – включает/выключает аимбот на цели
- Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
- Aim Type – выбирает тип аимбота (Vector или Silent)
- Mode – выбирает режим работы аимбота (удерживать кнопку или работает всегда)
- Target – определяет категории целей для аимбота
- Find Bone Type – выбирает способ определения точки наведения
- Bones Selection – позволяет выбрать кость для наведения
- Bone Priority – задаёт приоритет выбора костей
- Prediction – учитывает движение цели при наведении (упреждение)
- Humanization – добавляет естественные движения при наведении
- Recoil Control System – компенсирует отдачу оружия при работе аимбота
- Draw FOV – отображает область действия аимбота
- Draw FOV Background – добавляет фон внутри области FOV
- FOV Size – настраивает размер области поиска целей
- Smooth – регулирует плавность наведения
- Target Switch Delay – задаёт задержку перед переключением на другую цель
- Visibility Check – аим работает только на цели в поле зрения (вне укрытий)
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота
- Switch Delay – задаёт задержку смены цели после потери текущей цели (0 - 5000 ms)
- Target Release – сразу прекращает наведение после смерти или нока цели
- Sway Compensation – компенсирует покачивание прицела при наведении
Players ESP (Игроки)
- Bounding Box – отображает рамку вокруг игрока
- Box Fill – добавляет заливку рамки
- Skeleton – отображает скелет игрока с настройкой толщины и круга у головы
- View Line – показывает направление взгляда игрока с настройкой начального и конечного цвета
- Line to Enemy – отображает линию до врага с настройкой позиции и цвета
- Health Bar – показывает уровень здоровья игрока
- Shield Bar – отображает уровень брони игрока
- Nicknames – показывает никнеймы игроков
- Weapon Names – отображает название оружия в руках
- Team Name – показывает название команды
- Distance – отображает расстояние до игрока
- Team Colors – позволяет использовать разные цвета для команд
- Draw Knocked – отображает нокнутых игроков
- Draw Bots – отображает ботов
- Visibility Check – определяет видимость игроков
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP
- Level – отображает уровень игрока над рамкой
- Kills / Deaths / Assists – показывает убийства смерти и ассисты под рамкой
- Weapon in Hands – отображает оружие в руках игрока
- Distance Color – позволяет настроить цвет отображения дистанции
- Armor Plates – показывает количество бронепластин над рамкой игрока
- Armor Satchel – отображает иконку подсумка
- Platform – показывает игровой клиент игроков (Steam, Battle, Xbox, etc)
World ESP (Объекты)
- Show Distance – отображает расстояние до объектов
- Transparency – регулирует прозрачность объектов ESP
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения
- Common – отображает обычные предметы
- Uncommon – отображает необычные предметы
- Rare – отображает редкие предметы
- Epic – отображает эпические предметы
- Legendary – отображает легендарные предметы
- Dropped Items – отображает выброшенные предметы
- Ammo – показывает боеприпасы
- Armor – показывает броню
- Equipment – показывает экипировку
- Money – показывает деньги
- Weapon Class Filter – фильтровать оружие по классам
- Weapon Class Tag – показывает класс оружия
- Ammo Filter – отдельно отображать тип патронов
- Equipment Filter – отдельные фильтры для гранат, экипировки и других предметов
- Vehicles – отображение наземной и воздушной техники
Радар-хак
- Enable – включает радар
- Entities – позволяет выбрать отображаемые сущности включая врагов команду ботов нокнутых и предметы
- Position Settings – настраивает положение и размеры радара
- Show Distance – отображает расстояние до целей на радаре
- Off-Screen Arrows – включает стрелки для целей за пределами экрана
- Ammo Filter – добавляет фильтрацию патронов на радаре
- Equipment Filter – добавляет фильтрацию экипировки на радаре
- Draw Vehicles – отображает технику на радаре
Другие функции Arcane Warzone
- Menu Keybind – позволяет назначить клавишу открытия меню
- Unload Keybind – позволяет назначить клавишу выгрузки меню
- DPI Scale – регулирует масштаб интерфейса меню
- VSync – включает вертикальную синхронизацию
- Theme – позволяет выбрать тёмную или светлую тему меню
- Language – позволяет выбрать язык меню (английский, русский, китайский)
- Battle-Mode – вкл/выкл отображение игроков, лута, предметов и т.п. (настраивается, по бинду)
- Create – создаёт новую конфигурацию
- Get Shared – загружает конфигурацию по уникальному ключу
- Launch – загружает выбранную конфигурацию
- Save – сохраняет текущие настройки
- Edit Name – изменяет название конфигурации
- Share – создаёт уникальный ключ для передачи конфигурации другим пользователям
- Remove – удаляет выбранную конфигурацию
- FOV Changer – изменяет поле зрения
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