Arcane для Call of Duty Warzone + Black Ops 7 (Аркана Варзон)

Информация о чите

Arcane для COD Warzone — External-решение от проверенного разработчика с набором функций для комфортной и аккуратной игры. Основу визуальной части составляет качественный ESP с четкими Box, Skeleton, отображением здоровья/брони и другой информацией об игроках. Элементы хорошо различимы даже на значительной дистанции, поэтому важная информация останется читаемой во время спринта по карте. Помимо игроков, ESP позволяет отслеживать лут, оружие, деньги и другие полезные предметы. Для дополнительного контроля ситуации предусмотрен отдельный Radar Hack с возможностью настройки окна под свои предпочтения. Off-Screen Arrows показывают направление на противников, находящихся за пределами экрана, помогая контролировать пространство позади персонажа. Для активных перестрелок предусмотрен Battle Mode, который позволяет скрыть выбранные категории ESP и оставить только необходимую информацию, не перегружая экран. Arcane также поддерживает полноценную систему конфигураций: можно создавать разные профили, быстро переключаться между ними и делиться настройками с другими пользователями через уникальный ключ. Интерфейс доступен на русском, английском и китайском языках.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Warzone, Black Ops 6, Black Ops 7
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AimBot (Аимбот)

  • Enable – включает/выключает аимбот на цели
  • Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
  • Aim Type – выбирает тип аимбота (Vector или Silent)
  • Mode – выбирает режим работы аимбота (удерживать кнопку или работает всегда)
  • Target – определяет категории целей для аимбота
  • Find Bone Type – выбирает способ определения точки наведения
  • Bones Selection – позволяет выбрать кость для наведения
  • Bone Priority – задаёт приоритет выбора костей
  • Prediction – учитывает движение цели при наведении (упреждение)
  • Humanization – добавляет естественные движения при наведении
  • Recoil Control System – компенсирует отдачу оружия при работе аимбота
  • Draw FOV – отображает область действия аимбота
  • Draw FOV Background – добавляет фон внутри области FOV
  • FOV Size – настраивает размер области поиска целей
  • Smooth – регулирует плавность наведения
  • Target Switch Delay – задаёт задержку перед переключением на другую цель
  • Visibility Check – аим работает только на цели в поле зрения (вне укрытий)
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота
  • Switch Delay – задаёт задержку смены цели после потери текущей цели (0 - 5000 ms)
  • Target Release – сразу прекращает наведение после смерти или нока цели
  • Sway Compensation – компенсирует покачивание прицела при наведении

Players ESP (Игроки)

  • Bounding Box – отображает рамку вокруг игрока
  • Box Fill – добавляет заливку рамки
  • Skeleton – отображает скелет игрока с настройкой толщины и круга у головы
  • View Line – показывает направление взгляда игрока с настройкой начального и конечного цвета
  • Line to Enemy – отображает линию до врага с настройкой позиции и цвета
  • Health Bar – показывает уровень здоровья игрока
  • Shield Bar – отображает уровень брони игрока
  • Nicknames – показывает никнеймы игроков
  • Weapon Names – отображает название оружия в руках
  • Team Name – показывает название команды
  • Distance – отображает расстояние до игрока
  • Team Colors – позволяет использовать разные цвета для команд
  • Draw Knocked – отображает нокнутых игроков
  • Draw Bots – отображает ботов
  • Visibility Check – определяет видимость игроков
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP
  • Level – отображает уровень игрока над рамкой
  • Kills / Deaths / Assists – показывает убийства смерти и ассисты под рамкой
  • Weapon in Hands – отображает оружие в руках игрока
  • Distance Color – позволяет настроить цвет отображения дистанции
  • Armor Plates – показывает количество бронепластин над рамкой игрока
  • Armor Satchel – отображает иконку подсумка
  • Platform – показывает игровой клиент игроков (Steam, Battle, Xbox, etc)

World ESP (Объекты)

  • Show Distance – отображает расстояние до объектов
  • Transparency – регулирует прозрачность объектов ESP
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения
  • Common – отображает обычные предметы
  • Uncommon – отображает необычные предметы
  • Rare – отображает редкие предметы
  • Epic – отображает эпические предметы
  • Legendary – отображает легендарные предметы
  • Dropped Items – отображает выброшенные предметы
  • Ammo – показывает боеприпасы
  • Armor – показывает броню
  • Equipment – показывает экипировку
  • Money – показывает деньги
  • Weapon Class Filter – фильтровать оружие по классам
  • Weapon Class Tag – показывает класс оружия
  • Ammo Filter – отдельно отображать тип патронов
  • Equipment Filter – отдельные фильтры для гранат, экипировки и других предметов
  • Vehicles – отображение наземной и воздушной техники

Радар-хак

  • Enable – включает радар
  • Entities – позволяет выбрать отображаемые сущности включая врагов команду ботов нокнутых и предметы
  • Position Settings – настраивает положение и размеры радара
  • Show Distance – отображает расстояние до целей на радаре
  • Off-Screen Arrows – включает стрелки для целей за пределами экрана
  • Ammo Filter – добавляет фильтрацию патронов на радаре
  • Equipment Filter – добавляет фильтрацию экипировки на радаре
  • Draw Vehicles – отображает технику на радаре

Другие функции Arcane Warzone

  • Menu Keybind – позволяет назначить клавишу открытия меню
  • Unload Keybind – позволяет назначить клавишу выгрузки меню
  • DPI Scale – регулирует масштаб интерфейса меню
  • VSync – включает вертикальную синхронизацию
  • Theme – позволяет выбрать тёмную или светлую тему меню
  • Language – позволяет выбрать язык меню (английский, русский, китайский)
  • Battle-Mode – вкл/выкл отображение игроков, лута, предметов и т.п. (настраивается, по бинду)
  • Create – создаёт новую конфигурацию
  • Get Shared – загружает конфигурацию по уникальному ключу
  • Launch – загружает выбранную конфигурацию
  • Save – сохраняет текущие настройки
  • Edit Name – изменяет название конфигурации
  • Share – создаёт уникальный ключ для передачи конфигурации другим пользователям
  • Remove – удаляет выбранную конфигурацию
  • FOV Changer – изменяет поле зрения
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