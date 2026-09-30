Информация о чите

Arcane для COD Warzone — External-решение от проверенного разработчика с набором функций для комфортной и аккуратной игры. Основу визуальной части составляет качественный ESP с четкими Box, Skeleton, отображением здоровья/брони и другой информацией об игроках. Элементы хорошо различимы даже на значительной дистанции, поэтому важная информация останется читаемой во время спринта по карте. Помимо игроков, ESP позволяет отслеживать лут, оружие, деньги и другие полезные предметы. Для дополнительного контроля ситуации предусмотрен отдельный Radar Hack с возможностью настройки окна под свои предпочтения. Off-Screen Arrows показывают направление на противников, находящихся за пределами экрана, помогая контролировать пространство позади персонажа. Для активных перестрелок предусмотрен Battle Mode, который позволяет скрыть выбранные категории ESP и оставить только необходимую информацию, не перегружая экран. Arcane также поддерживает полноценную систему конфигураций: можно создавать разные профили, быстро переключаться между ними и делиться настройками с другими пользователями через уникальный ключ. Интерфейс доступен на русском, английском и китайском языках.