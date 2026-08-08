Phoenix для Меха Хамелеон (Meccha Chameleon)
Информация о чите
Phoenix для Meccha Chameleon — одно из наиболее функциональных решений для Chameleon, сочетающее продвинутый ESP и внушительный набор дополнительных возможностей. Визуальная часть позволяет отображать противников, скелеты, имена, роли, приманки, расстояние и линии до целей, а также использовать Force Visibility и Player List для получения дополнительной информации о матче. Основной упор сделан на разнообразные игровые эксплойты: God Mode, Infinite Health, Infinite Stamina, No Stun, Speed Hack, Super Jump, Noclip, Fly, Ghost Mode, Infinite Bullets и многое другое. Интересной особенностью является Auto Paint — автоматическая маскировка персонажа под окружающую местность. Меню выполнено в фирменных цветах Phoenix, поддерживает конфиги, смену языка и удобные бинды. Регулярные обновления и активная поддержка позволяют продукту сохранять долгий Undetected статус.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVidia & AMD
- Клиент: Steam
Эксплойты
- God Mode – блокирует получение урона и убийство вашего персонажа
- Infinite Health – восстанавливает здоровье до максимального значения
- Auto-Heal Boost – ускоряет автоматическое восстановление здоровья
- Infinite Stamina – отключает расход выносливости
- Infinite Avoid – позволяет использовать уклонение без ограничений
- No Stun – предотвращает оглушение персонажа
- Unlock Input – снимает ограничения на управление персонажем
- Force Can Move – позволяет двигаться, когда движение недоступно
- Speed Hack – увеличивает скорость передвижения
- Super Jump – увеличивает высоту прыжка
- No Climb Cooldown – убирает задержку между использованием способности подъема
- Noclip – позволяет проходить сквозь объекты и свободно перемещаться в воздухе
- Noclip Always On – включает постоянный режим Noclip без необходимости удерживать клавишу
- Fly Speed – регулирует скорость перемещения для полета по карте
- Hold to Fly – назначает клавишу активации полета
- Ghost Mode – скрывает персонажа от обнаружения (режим призрака)
- Anti Detection – снижает вероятность обнаружения
- No Gun CD – убирает задержку между использованием оружия
- Freeze Self – замораживает собственного персонажа
- No Decoy CD – убирает задержку между использованием приманок
- Infinite Bullets – обеспечивает бесконечный запас боеприпасов
- Kill All Survivors – мгновенно убивает всех выживших
- Steal Name – позволяет украсть имя выбранного игрока
- Custom Name – позволяет установить выбранное имя для персонажа
Visuals (ВХ)
- ESP – включает отображение ESP (ВХ)
- Enemy Only – отображает ВХ только на противников
- Box – отображает боксов вокруг целей
- Skeleton – отображает скелет персонажей
- Snaplines – отображает линии до целей
- Names – отображает имена персонажей
- Roles – отображает роли персонажей
- Decoys – отображает приманки
- Distance – отображает расстояние до целей
- Force Visibility – позволяет отображать цели независимо от их видимости
- Player List – отображает список игроков в текущей сессии
Другие функции Phoenix Chameleon
- Auto Paint – автоматически закрашивает вашего персонажа в цвет окружения
- Paint Hotkey – назначает клавишу активации авто-рисования
- Paint Camouflage Now – запускает закрашивание камуфляжа но нажатию кнопки в меню
- FOV Changer – позволяет изменить угол обзора
- Colors – позволяет изменить ESP цвета (цели, линии, приманки)
- Interface Language – позволяет переключать язык интерфейса между английским и русским
- Anti Server Kick – предотвращает автоматический кик с сервера
- Magnet – активировать функцию магнита (по бинду)
- Save – сохраняет текущую конфигурацию настроек чита
- Load – загружает сохраненную конфигурацию чита
- Unload – выгружает чит без необходимости перезапуска игры (по бинду)
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