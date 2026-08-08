Phoenix для Меха Хамелеон (Meccha Chameleon)

Информация о чите

Phoenix для Meccha Chameleon — одно из наиболее функциональных решений для Chameleon, сочетающее продвинутый ESP и внушительный набор дополнительных возможностей. Визуальная часть позволяет отображать противников, скелеты, имена, роли, приманки, расстояние и линии до целей, а также использовать Force Visibility и Player List для получения дополнительной информации о матче. Основной упор сделан на разнообразные игровые эксплойты: God Mode, Infinite Health, Infinite Stamina, No Stun, Speed Hack, Super Jump, Noclip, Fly, Ghost Mode, Infinite Bullets и многое другое. Интересной особенностью является Auto Paint — автоматическая маскировка персонажа под окружающую местность. Меню выполнено в фирменных цветах Phoenix, поддерживает конфиги, смену языка и удобные бинды. Регулярные обновления и активная поддержка позволяют продукту сохранять долгий Undetected статус.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Эксплойты

  • God Mode – блокирует получение урона и убийство вашего персонажа
  • Infinite Health – восстанавливает здоровье до максимального значения
  • Auto-Heal Boost – ускоряет автоматическое восстановление здоровья
  • Infinite Stamina – отключает расход выносливости
  • Infinite Avoid – позволяет использовать уклонение без ограничений
  • No Stun – предотвращает оглушение персонажа
  • Unlock Input – снимает ограничения на управление персонажем
  • Force Can Move – позволяет двигаться, когда движение недоступно
  • Speed Hack – увеличивает скорость передвижения
  • Super Jump – увеличивает высоту прыжка
  • No Climb Cooldown – убирает задержку между использованием способности подъема
  • Noclip – позволяет проходить сквозь объекты и свободно перемещаться в воздухе
  • Noclip Always On – включает постоянный режим Noclip без необходимости удерживать клавишу
  • Fly Speed – регулирует скорость перемещения для полета по карте
  • Hold to Fly – назначает клавишу активации полета
  • Ghost Mode – скрывает персонажа от обнаружения (режим призрака)
  • Anti Detection – снижает вероятность обнаружения
  • No Gun CD – убирает задержку между использованием оружия
  • Freeze Self – замораживает собственного персонажа
  • No Decoy CD – убирает задержку между использованием приманок
  • Infinite Bullets – обеспечивает бесконечный запас боеприпасов
  • Kill All Survivors – мгновенно убивает всех выживших
  • Steal Name – позволяет украсть имя выбранного игрока
  • Custom Name – позволяет установить выбранное имя для персонажа

Visuals (ВХ)

  • ESP – включает отображение ESP (ВХ)
  • Enemy Only – отображает ВХ только на противников
  • Box – отображает боксов вокруг целей
  • Skeleton – отображает скелет персонажей
  • Snaplines – отображает линии до целей
  • Names – отображает имена персонажей
  • Roles – отображает роли персонажей
  • Decoys – отображает приманки
  • Distance – отображает расстояние до целей
  • Force Visibility – позволяет отображать цели независимо от их видимости
  • Player List – отображает список игроков в текущей сессии

Другие функции Phoenix Chameleon

  • Auto Paint – автоматически закрашивает вашего персонажа в цвет окружения
  • Paint Hotkey – назначает клавишу активации авто-рисования
  • Paint Camouflage Now – запускает закрашивание камуфляжа но нажатию кнопки в меню
  • FOV Changer – позволяет изменить угол обзора
  • Colors – позволяет изменить ESP цвета (цели, линии, приманки)
  • Interface Language – позволяет переключать язык интерфейса между английским и русским
  • Anti Server Kick – предотвращает автоматический кик с сервера
  • Magnet – активировать функцию магнита (по бинду)
  • Save – сохраняет текущую конфигурацию настроек чита
  • Load – загружает сохраненную конфигурацию чита
  • Unload – выгружает чит без необходимости перезапуска игры (по бинду)
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