Информация о чите

Phoenix для Meccha Chameleon — одно из наиболее функциональных решений для Chameleon, сочетающее продвинутый ESP и внушительный набор дополнительных возможностей. Визуальная часть позволяет отображать противников, скелеты, имена, роли, приманки, расстояние и линии до целей, а также использовать Force Visibility и Player List для получения дополнительной информации о матче. Основной упор сделан на разнообразные игровые эксплойты: God Mode, Infinite Health, Infinite Stamina, No Stun, Speed Hack, Super Jump, Noclip, Fly, Ghost Mode, Infinite Bullets и многое другое. Интересной особенностью является Auto Paint — автоматическая маскировка персонажа под окружающую местность. Меню выполнено в фирменных цветах Phoenix, поддерживает конфиги, смену языка и удобные бинды. Регулярные обновления и активная поддержка позволяют продукту сохранять долгий Undetected статус.