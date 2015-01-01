Battlefield 6 Fecuity (БФ6 Фекурити)

Информация о чите

Fecurity для Battlefield 6 долгожданная новинка и первое полноценное приватное решение для БФ6, уже успевшее зарекомендовать себя как мощный и надёжный инструмент для доминирования на поле боя. В его арсенале — высокоточный и гибко настраиваемый Aimbot, способный безошибочно работать на любых дистанциях. Детализированный и яркий ESP (WH) отображает врагов, технику и ключевые объекты, помогая всегда быть на шаг впереди. Меню Fecurity – отдельная гордость: современный, аккуратный интерфейс с интуитивной навигацией и множеством тонких настроек — от параметров Aimbot до цветовых схем ESP. Софт демонстрирует стабильную работу даже в условиях активных обновлений игры и уверенно обходит защиту античита, обеспечивая максимальную безопасность. После завершения опен-беты Battlefield 6 и выхода релизной версии, чит продолжит стабильно работать. Если вы хотите испытать проверенное и функциональное решение уже сейчас — Фекурити для БФ6 станет вашим лучшим выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, EA App
Aimbot (BF6 AIm)

  • Enabled - включить/выключить аимбот
  • Aim at Shot – аим будет всегда наводится при стрельбе
  • Enemy Only – аим только на врагов
  • Visible Only – включить аим только на видимых врагов
  • Draw FOV – отображает радиус работы аима (круг)
  • Prediction - предугадывание траекторий движения целей
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Nearest Coefficient - % выстрелов которые будут сделаны в ближайшую к прицелу часть тела врага
  • Hitbox Priority - позволяет задавать приоритет разным хитбоксам
  • Hitscan Preview - выбор частей тела для аимбота визуально (кликая по модели персонажа в меню)
  • Aim Key - бинд своей клавиши для активации аимбота
  • Second Aim Key – вторая клавиша для работы аима
  • Toogle Key – клавиша для переключения работы аима

Player ESP (ВХ на игроков)

  • Enemy Only - вх только на врагов
  • Visible Only - вх только на персонажей в прямой видимости
  • Box ESP - wh в виде коробок (боксов)
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов (для четкости)
  • Out of View - индикатор показывающий цели вне вашего угла обзора
  • Health ESP - есп показывающий сколько ХП у игроков
  • Skeleton - валлхак в виде скелетов персонажей
  • Name - ESP показывающий никнеймы игроков
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - регулировка максимально дистанции для ВХ
  • Visible Check - разная подсветка целей за стеной и не за стеной
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
  • Corpse - показывать расположение трупов игроков

Vehicle ESP (ВХ на транспорт)

  • Enabled - включить вх на различную технику (наземная, воздушная)
  • Visible Only - показывать только видимую технику (не за стеной)
  • Enemy Only - подсвечивать только вражеский транспорт
  • Vehicle Box - боксы для траспорта
  • Box Outline - доп. обводка боксов для траспорта
  • Health ESP - количество хп у машин
  • Name - показывать названия отображаемого транспорта
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - ограничить макс. дистанцию для вх на военную технику

Другие возможности Fecurity BF6 (Misc)

  • Distance unit - единица измерения дистанции (футы или метры)
  • Custom ESP colors - гибкая настройка цветов ВХ в BF6
  • Menu Key - привязка своей клавиши для вызова меню чита
  • Radar – активирует функцию радара

