Eclipse Full для Arc Raiders (Эклипс)

Информация о чите

Eclipse — продвинутое приватное решение для ARC Raiders, сочетающее в себе стабильную работу, приятное визуальное оформление и широкий функционал для комфортной игры. В основе софта — гибкий аимбот с поддержкой различных режимов работы, выбором хитбоксов и точной настройкой FOV, плавности и дистанции. Дополнительно реализована функция Humanize, делающая поведение аима максимально естественным, что особенно важно для аккуратной игры. Визуальная часть выполнена на высоком уровне: детализированный ESP отображает игроков, дронов и другие типы врагов с полной информацией — здоровье, броня, дистанция, оружие и многое другое. Также доступны оффскрин-стрелки, позволяющие отслеживать цели за пределами экрана. Отдельного внимания заслуживает World ESP с отображением лута, контейнеров и встроенным радаром, а также удобный Battle Mode, который убирает лишнюю информацию и оставляет только самое необходимое для боя. В дополнение — кастомный прицел, отображение точек эвакуации и система конфигов для быстрой смены настроек под разные стили игры. Eclipse — сбалансированное решение для уверенной и удобной игры в ARC Raiders.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Aimbot (Аим)

  • Enable – включает или отключает аимбот
  • Aim at Players – аимбот работает по игрокам
  • Aim Key – клавиша для включения аимбота
  • Aim Mode – режим работы аимбота (переключение, удерживать)
  • Bones – выбор костей для прицеливания аимботом (голова, шея, грудь, таз)
  • FOV – размер области работы аима (в пикселях)
  • Smooth – плавность наведения
  • Max Distance – дистанция работы аимбота
  • Humanize – делает движения аима более естественными
  • Draw FOV Circle – отображает круг области аима
  • Draw Aim Line – рисует линию до цели внутри FOV
  • Aim Line Color – возможность выбрать свой цвет для линии
  • FOV Color – позволяет изменить цвет окружности аимбота

Visuals (ВХ)

  • Enable – включает или отключает отображение игроков
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения игроков
  • Box – отображает угловые боксы
  • Box Color – цвет боксов
  • Skeleton – отображает скелет модели
  • Skeleton Color – цвет скелета
  • Snaplines – линии до игроков
  • Snapline Color – цвет линий
  • Health Bar – отображает здоровье
  • Armor Bar – отображает броню
  • Names – показывает имена игроков
  • Name Color – цвет имени
  • Distance – отображает дистанцию
  • Distance Color – цвет дистанции
  • Show Dead Players – показывает мёртвых игроков
  • Dead Color – цвет отображения мёртвых игроков
  • Active Item – показывает активное оружие
  • Weapon Color – цвет оружия
  • OOF Arrows – стрелки для игроков вне экрана
  • OOF Radius – радиус отображения стрелок
  • Arrow Color – цвет стрелок
  • Drones – отображает дронов
  • Rollbots – показывает роллеров
  • Turrets – отображает турели
  • Ticks – показывает клещей
  • Snitches – отображает снитчей
  • Pingers – показывает локаторы
  • Bullcrabs – отображает "крабовых" арков
  • Other – другие типы врагов

World ESP (ВХ Лут)

  • Enable Loot – включает отображение лута
  • Loot Max Distance – максимальная дистанция отображения лута
  • Loot Types – выбор типов лута (Предметы, Оружие, Собираемые ресурсы и др.)
  • Enable Containers – включает отображение контейнеров
  • Container Types – выбор типов контейнеров (оружие, боеприпасы, гранаты, контейнеры хранения, ресурсы/переработка)
  • Enable Radar – включает радар
  • Radar Range – радиус отображения на радаре
  • Radar Size – размер радара
  • Radar Color – цвет радара
  • Battle Mode – выключает лишний ESP для концентрации на игроках

Другие фичи Eclipse ARC Raiders

  • Configs – система профилей позволяющая создавать и быстро загружать свои настройки в чите
  • Battle-Mode Key – вкл/выкл боевой режим по нажатию кнопки
  • Crosshair – позволяет включить кастомный прицел по центру экрана (настраивается)
  • Extraction Point – показывает точки эвакуации в ESP (настраивается)

