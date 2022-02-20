World War III Мультихак
Информация о чите
Приватный Мультихак для Ворлд Вар 3 - наша новейшая разработка для новой крутой игры. В чите есть множество фукнций, детальная настройка вх, аима и некоторых других мелочей. Разрабочиками являются наши партнеры из SoftHub. В чите используется надёжный обход, что сводит шанс бана аккаунта к минимуму. Также мы предлагаем лучшую цены на продукты к данной игре на рынке. Ждём ваших покупок и отзывов.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10,11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Mail
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Аимбот
- Prediction - предугадывание траектории движения противника
- Aimbot Type - выбор типа аимбота. Humanized - подражание наводки живого человека
- Memory - аимбот работающий через оперативную память - более жесткий и точный
- Bone - выбор части тела на которую будет работать аимбот
- FOV - радиус работы аима
- Smooth - плавность наводки
- Draw Priority Point - показывает точку в которую будет стрелять аимбот если открыть огонь из текущего положения
- Draw Circle - показывает радиус работы аима при помощи круга
- Aimbot key - выбор клавиши которая будет отвечать за активацию аима
Визуальные
- Boxes - подсветка противников при помощи коробок. Есть несколько видов коробок, также можно выбрать цвета
- Health Bar - полоска показывающая количество здоровья у вражеского персонажа
- Names - показывает игровые ники врагов
- Eye Direction - отображение направления взгляда врагов
- Snaplines - вх линии от вас до целей
- ESP Test Size - можно настроить размер текста в вх
Дополнительно
- Speedhack - ускорение перемещения вашего персонажа. Использовать аккуратно!
- Speed Value - можно изменить значение скорости спидхака
- Radar - радар на котором отображается различная информация