World War III Мультихак

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Скриншот WORLD WAR III MULTIHACK_2
Скриншот WORLD WAR III MULTIHACK_3

Информация о чите

Приватный Мультихак для Ворлд Вар 3 - наша новейшая разработка для новой крутой игры. В чите есть множество фукнций, детальная настройка вх, аима и некоторых других мелочей. Разрабочиками являются наши партнеры из SoftHub. В чите используется надёжный обход, что сводит шанс бана аккаунта к минимуму. Также мы предлагаем лучшую цены на продукты к данной игре на рынке. Ждём ваших покупок и отзывов.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10,11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Mail

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Аимбот

  • Prediction - предугадывание траектории движения противника
  • Aimbot Type - выбор типа аимбота. Humanized - подражание наводки живого человека
  • Memory - аимбот работающий через оперативную память - более жесткий и точный
  • Bone - выбор части тела на которую будет работать аимбот
  • FOV - радиус работы аима
  • Smooth - плавность наводки
  • Draw Priority Point - показывает точку в которую будет стрелять аимбот если открыть огонь из текущего положения
  • Draw Circle - показывает радиус работы аима при помощи круга
  • Aimbot key - выбор клавиши которая будет отвечать за активацию аима

Визуальные

  • Boxes - подсветка противников при помощи коробок. Есть несколько видов коробок, также можно выбрать цвета
  • Health Bar - полоска показывающая количество здоровья у вражеского персонажа
  • Names - показывает игровые ники врагов
  • Eye Direction - отображение направления взгляда врагов
  • Snaplines - вх линии от вас до целей
  • ESP Test Size - можно настроить размер текста в вх

Дополнительно

  • Speedhack - ускорение перемещения вашего персонажа. Использовать аккуратно!
  • Speed Value - можно изменить значение скорости спидхака
  • Radar - радар на котором отображается различная информация