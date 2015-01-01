Portal Perm Spoofer (Портал Спуфер)
Информация о чите
Portal Permanent HWID-Spoofer — первый в своём роде приватный BIOS-спуфер, который действительно работает. Этот инструмент позволяет легко снять бан в Valorant и других играх, защищённых античитами EAC и BE. В комплект входит обход ошибок TPM, что особенно полезно для Valorant и избавляет от необходимости замены модуля TPM. Продукт поддерживает большинство популярных брендов материнских плат, а для других комплектующих совместимость — практически полная. Стоимость приятно удивит, учитывая надёжность и эффективность данного решения. Если вам нужен проверенный способ обойти блокировку от Riot Vanguard или других поддерживаемых античитов — Portal Spoofer станет вашим идеальным выбором!
Внимание! Для использования данного спуфера понадобится переустановить Windows и BIOS, понадобится флешка!
Требуется включенный RAID0 в настройках BIOS, а также два диска в системе.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Easy Anti-Cheat (EAC), BattleEye (BE), Ricochet (Call of Duty), Riot Vanguard
Поддерживаемые Portal Spoofer игры и античиты
- Riot Vanguard (Valorant, League of Legends) + TPM ByPass
- EasyAntiCheat (EAC): Apex Legends, Rust, Fortnite, DBD и др.
- BE (Dayz, Escape From Tarkov, R6S, PUBG)
- RICOCHET (Call Of Duty, Warzone, Black Ops, Modern Warfare)
- GTA V, FiveM, RageMP и тд.
- Другие игры защищенные античитом BE (BattleEye)
Другая информация о Portal Спуфер
- Поддерживается большинство материнских плат (Acer, ASRock, ASUS, Biostar, Dell, Gigabyte, Lenovo, MSI, NZXT, Predator)
- Поддерживаются процессоры Intel и AMD
- Поддерживаются видеокарты Nvidia и AMD
- Поддерживаются ноутбуки и стационарные ПК
Похожие Товары
Unnamed Valorant External
- Настраиваемый Аимбот, опциональный StreamProof и HVCI Bypass
- Надежный чит для Валорант с низким шансом бана
- ESP на врагов, спайк, ловушки, абилки и т.д.
Wh-Satano Valorant Aim + Trigger
- Продвинутый Aimbot, Triggerbot, Flicker Bot в комплекте
- Удобное меню для настройки чита и защита от бана
- Высокая оптимизация, доступная цена
Wh-Satano Valorant ESP
- Качественный External ESP для Valorant
- Низкий шанс обнаружения чита античитом
- Высокий уровень производительности
Wh-Satano Valorant FULL
- Векторный Аимбот для облегчения стрельбы
- Высокоточный Триггер бот для игры в стиле LEGIT
- ESP (Wallhack) с множеством настроек для отображения игроков и не только!