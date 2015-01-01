Portal Perm Spoofer (Портал Спуфер)

Информация о чите

Portal Permanent HWID-Spoofer — первый в своём роде приватный BIOS-спуфер, который действительно работает. Этот инструмент позволяет легко снять бан в Valorant и других играх, защищённых античитами EAC и BE. В комплект входит обход ошибок TPM, что особенно полезно для Valorant и избавляет от необходимости замены модуля TPM. Продукт поддерживает большинство популярных брендов материнских плат, а для других комплектующих совместимость — практически полная. Стоимость приятно удивит, учитывая надёжность и эффективность данного решения. Если вам нужен проверенный способ обойти блокировку от Riot Vanguard или других поддерживаемых античитов — Portal Spoofer станет вашим идеальным выбором!

Внимание! Для использования данного спуфера понадобится переустановить Windows и BIOS, понадобится флешка!
Требуется включенный RAID0 в настройках BIOS, а также два диска в системе.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Easy Anti-Cheat (EAC), BattleEye (BE)​, Ricochet (Call of Duty)​, Riot Vanguard
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Поддерживаемые Portal Spoofer игры и античиты

  • Riot Vanguard (Valorant, League of Legends) + TPM ByPass
  • EasyAntiCheat (EAC): Apex Legends, Rust, Fortnite, DBD и др.
  • BE (Dayz, Escape From Tarkov, R6S, PUBG)
  • RICOCHET (Call Of Duty, Warzone, Black Ops, Modern Warfare)
  • GTA V, FiveM, RageMP и тд.
  • Другие игры защищенные античитом BE (BattleEye)

Другая информация о Portal Спуфер

  • Поддерживается большинство материнских плат (Acer, ASRock, ASUS, Biostar, Dell, Gigabyte, Lenovo, MSI, NZXT, Predator)
  • Поддерживаются процессоры Intel и AMD
  • Поддерживаются видеокарты Nvidia и AMD
  • Поддерживаются ноутбуки и стационарные ПК
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