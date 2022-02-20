Приватный ESP + Aimbot для The Front (ВХ + Аим)
Информация о чите
На этот раз мы предлагаем вам рассмотреть к покупке приватный чит для игры The Front. Данный софт сделан качественно и включает в себя весь необходимый для комфортной игры функционал: Aimbot, Player ESP, Items ESP, радар и другие менее значительные возможности. Данное ПО сделано по технологии External, поэтому шанс обнаружения античитом и получения бана будет минимальный. Управление функциями производится через красивое и удобное меню. В целом, для этой игры почти нет читов, поэтому с уверенностью можем заявить, что наш продукт является одним из лучших. Надеемся, что вы не пройдёте мимо нашего предложения.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
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Aimbot (Аимбот для The Front)
- Enable (Включить Аимбот)
- Key (Выбор клавиши для активации Аимбота)
- Hitbox (Head, Body) - части тела для наведения
- Smoothing - сглаживание движений при аиме, больше значение - медленнее аим
- Max Distance - дальность работы аима
- FOV - радиус захвата целей аимботом
- Draw FOV - показывать рабочую зону аима (окружность вокруг прицела)
- Filled FOV - залить круг аима каким-либо цветом
- FOV Color - выбор цвета для круга аима
Players ESP (ВХ на Игроков в The Front)
- Show Players - показывать игроков / персонажей
- Draw BOX - вх в виде коробок
- Box Style (Full BOX, Corner) - стиль боксов, уголки или 2D коробки
- Snaplines (Bottom, Top, Middle) - валлхак в виде линий
- Skeleton ESP - есп в виде скелетов противников
- Names - показывать никнеймы игроков и НПС
- Health ESP (Bar, Text) - есп показывающий количество ХП в виде полоски или текста
- Ignore Sleepers - не показывать спящих
- NPC - вх работает на мобов / нпс
- Max Distance - ограничить дальность работы ЕСП
Items ESP (ВХ на Предметы и Лут в The Front)
- Traps
- Package Items
- Sleeping Bag
- Storage
- Turrels
- Supply Chests
- Battery Items
- Vehicle
- Loot Package
- Max Distance
- Custom Colors
Misc (Остальные функции)
- Radar (Радар)
- Crosshair (Thickness, Size, Color)
- Font Settings (Enemy, Item, Size)
- Menu Key - возможность сменить клавишу для включения меню чита
- CFG System (Save Config / Load Config)