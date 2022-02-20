Приватный ESP + Aimbot для The Front (ВХ + Аим)

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Информация о чите

На этот раз мы предлагаем вам рассмотреть к покупке приватный чит для игры The Front. Данный софт сделан качественно и включает в себя весь необходимый для комфортной игры функционал: Aimbot, Player ESP, Items ESP, радар и другие менее значительные возможности. Данное ПО сделано по технологии External, поэтому шанс обнаружения античитом и получения бана будет минимальный. Управление функциями производится через красивое и удобное меню. В целом, для этой игры почти нет читов, поэтому с уверенностью можем заявить, что наш продукт является одним из лучших. Надеемся, что вы не пройдёте мимо нашего предложения.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games

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Aimbot (Аимбот для The Front)

  • Enable (Включить Аимбот)
  • Key (Выбор клавиши для активации Аимбота)
  • Hitbox (Head, Body) - части тела для наведения
  • Smoothing - сглаживание движений при аиме, больше значение - медленнее аим
  • Max Distance - дальность работы аима
  • FOV - радиус захвата целей аимботом
  • Draw FOV - показывать рабочую зону аима (окружность вокруг прицела)
  • Filled FOV - залить круг аима каким-либо цветом
  • FOV Color - выбор цвета для круга аима

Players ESP (ВХ на Игроков в The Front)

  • Show Players - показывать игроков / персонажей
  • Draw BOX - вх в виде коробок
  • Box Style (Full BOX, Corner) - стиль боксов, уголки или 2D коробки
  • Snaplines (Bottom, Top, Middle) - валлхак в виде линий
  • Skeleton ESP - есп в виде скелетов противников
  • Names - показывать никнеймы игроков и НПС
  • Health ESP (Bar, Text) - есп показывающий количество ХП в виде полоски или текста
  • Ignore Sleepers - не показывать спящих
  • NPC - вх работает на мобов / нпс
  • Max Distance - ограничить дальность работы ЕСП

Items ESP (ВХ на Предметы и Лут в The Front)

  • Traps
  • Package Items
  • Sleeping Bag
  • Storage
  • Turrels
  • Supply Chests
  • Battery Items
  • Vehicle
  • Loot Package
  • Max Distance
  • Custom Colors

Misc (Остальные функции)

  • Radar (Радар)
  • Crosshair (Thickness, Size, Color)
  • Font Settings (Enemy, Item, Size)
  • Menu Key - возможность сменить клавишу для включения меню чита
  • CFG System (Save Config / Load Config)