Информация о чите

Новинка в нашем магазине: Pussycat External для WARDOGS — функциональное внешнее мод-меню с широкими возможностями для контроля ситуации на поле боя. Продукт сочетает гибкий аимбот, информативный ESP и отдельное отображение игровых объектов и техники. Аимбот поддерживает настройку FOV, плавности, хитбоксов, максимальной дистанции и проверки видимости, позволяя адаптировать наведение под собственный стиль игры. ESP отображает игроков с боксами, скелетами, оружием, здоровьем, именами и отдельной подсветкой союзников, противников и нокаутированных целей. Отдельного внимания заслуживает World ESP: тела, сумки, мины, взрывные устройства, FOB, буровые установки и другие объекты. Также доступно детальное ESP на технику с фильтрацией по типам — от колёсных машин и танков до вертолётов и самолётов. Дополняют функционал 2D-радар, Battle Mode, кастомный прицел, Fullbright, система конфигов и локализация на русский и английский языки.