Pussycat для WARDOGS (External)

Информация о чите

Новинка в нашем магазине: Pussycat External для WARDOGS — функциональное внешнее мод-меню с широкими возможностями для контроля ситуации на поле боя. Продукт сочетает гибкий аимбот, информативный ESP и отдельное отображение игровых объектов и техники. Аимбот поддерживает настройку FOV, плавности, хитбоксов, максимальной дистанции и проверки видимости, позволяя адаптировать наведение под собственный стиль игры. ESP отображает игроков с боксами, скелетами, оружием, здоровьем, именами и отдельной подсветкой союзников, противников и нокаутированных целей. Отдельного внимания заслуживает World ESP: тела, сумки, мины, взрывные устройства, FOB, буровые установки и другие объекты. Также доступно детальное ESP на технику с фильтрацией по типам — от колёсных машин и танков до вертолётов и самолётов. Дополняют функционал 2D-радар, Battle Mode, кастомный прицел, Fullbright, система конфигов и локализация на русский и английский языки.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
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Aimbot

  • Enable – включает автоматическое наведение на выбранную цель
  • Aim Key – назначение клавиши для активации аимбота
  • Aim FOV – настройка размера области захвата цели
  • Aim Hitbox – выбор приоритетной точки для наведения
  • Smooth – настройка плавности наведения
  • Visible Check – аимбот работает только по видимым целям
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
  • Draw FOV – отображает область работы аимбота на экране
  • Filled FOV – заполняет область FOV цветом

Players ESP

  • Show Players – включает отображение игроков
  • Draw Box – отображает рамку вокруг игрока
  • Box Style – выбор стиля рамки
  • Snaplines – отображает линии до игроков
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Names – показывает имена игроков
  • Weapon – показывает оружие в руках игрока
  • HealthPoints – отображает числовое значение здоровья
  • HealthBar – отображает полоску здоровья игрока
  • Ignore Team – игнорирует игроков из своей команды
  • Visible Check – выделяет игроков с учётом их видимости
  • Show Knocked – отображает нокаутированных игроков
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения игроков
  • Team Color – настройка цвета союзников
  • Enemy Color – настройка цвета противников
  • Knocked Color – настройка цвета нокаутированных игроков

World ESP

  • Show Objects – включает отображение игровых объектов
  • Corpse / Bags – показывает тела и сумки с добычей
  • SPW – показывает объекты SPW
  • Claymore – показывает мины Claymore
  • AT Mine – показывает противотанковые мины
  • Explosive Device – показывает взрывные устройства
  • FOB – показывает точки FOB
  • Ignore Team Build – игнорирует постройки своей команды
  • Healthpoints – отображает числовое значение прочности объектов
  • Healthbar – отображает полоску прочности объектов
  • Buildable Drill – показывает устанавливаемые буровые установки
  • Objects Max Distance – максимальная дистанция отображения объектов
  • Map coords – отображает координаты объектов на карте
  • Show Vehicle – включает отображение техники
  • 3D Box – отображает 3D-рамку вокруг техники
  • Healthpoints – отображает числовое значение прочности техники
  • Healthbar – отображает полоску прочности техники
  • Name – показывает название техники
  • Map coords – отображает координаты техники на карте
  • Vehicle Max Distance – максимальная дистанция отображения техники
  • Ignore Team Vehicle – игнорирует технику своей команды
  • Role Vehicle – отображает технику по типу
  • Wheeled – показывает колёсную технику
  • Tracked – показывает гусеничную технику
  • Rotary – показывает вертолёты
  • Airplane – показывает самолёты
  • Stationary – показывает стационарную технику и объекты
  • Other – показывает остальные виды техники

Другие функции Pussycat WARDOGS

  • Radar – включает 2D радар-хак (настраивается)
  • Crosshair – включает кастомный прицел по центру экрана
  • Thickness – настройка толщины прицела
  • Size – настройка размера прицела
  • Fullbright – делает картинку ярче и убирает темные участки
  • Enemy Font Size – настройка размера текста для противников
  • Item Font Size – настройка размера текста для предметов
  • Lock Overlay FPS – ограничивает FPS оверлея
  • Save Config – сохраняет текущие настройки в конфиг
  • Load Config – загружает сохранённый конфиг
  • Menu Key – назначение клавиши для открытия меню
  • Battle Mode – оставить только ВХ на игроков или показать всё (вкл/выкл по бинду)
  • Localizations – меню доступно на английском и русском языках

Отзывы о Pussycat Wardogs

Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.

мяукуч

мяукуч

Отзыв

простенький, но стабильный чит без вмешательств в память игры

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