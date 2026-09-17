Pussycat для WARDOGS (External)
Информация о чите
Новинка в нашем магазине: Pussycat External для WARDOGS — функциональное внешнее мод-меню с широкими возможностями для контроля ситуации на поле боя. Продукт сочетает гибкий аимбот, информативный ESP и отдельное отображение игровых объектов и техники. Аимбот поддерживает настройку FOV, плавности, хитбоксов, максимальной дистанции и проверки видимости, позволяя адаптировать наведение под собственный стиль игры. ESP отображает игроков с боксами, скелетами, оружием, здоровьем, именами и отдельной подсветкой союзников, противников и нокаутированных целей. Отдельного внимания заслуживает World ESP: тела, сумки, мины, взрывные устройства, FOB, буровые установки и другие объекты. Также доступно детальное ESP на технику с фильтрацией по типам — от колёсных машин и танков до вертолётов и самолётов. Дополняют функционал 2D-радар, Battle Mode, кастомный прицел, Fullbright, система конфигов и локализация на русский и английский языки.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot
- Enable – включает автоматическое наведение на выбранную цель
- Aim Key – назначение клавиши для активации аимбота
- Aim FOV – настройка размера области захвата цели
- Aim Hitbox – выбор приоритетной точки для наведения
- Smooth – настройка плавности наведения
- Visible Check – аимбот работает только по видимым целям
- Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
- Draw FOV – отображает область работы аимбота на экране
- Filled FOV – заполняет область FOV цветом
Players ESP
- Show Players – включает отображение игроков
- Draw Box – отображает рамку вокруг игрока
- Box Style – выбор стиля рамки
- Snaplines – отображает линии до игроков
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Names – показывает имена игроков
- Weapon – показывает оружие в руках игрока
- HealthPoints – отображает числовое значение здоровья
- HealthBar – отображает полоску здоровья игрока
- Ignore Team – игнорирует игроков из своей команды
- Visible Check – выделяет игроков с учётом их видимости
- Show Knocked – отображает нокаутированных игроков
- Max Distance – максимальная дистанция отображения игроков
- Team Color – настройка цвета союзников
- Enemy Color – настройка цвета противников
- Knocked Color – настройка цвета нокаутированных игроков
World ESP
- Show Objects – включает отображение игровых объектов
- Corpse / Bags – показывает тела и сумки с добычей
- SPW – показывает объекты SPW
- Claymore – показывает мины Claymore
- AT Mine – показывает противотанковые мины
- Explosive Device – показывает взрывные устройства
- FOB – показывает точки FOB
- Ignore Team Build – игнорирует постройки своей команды
- Healthpoints – отображает числовое значение прочности объектов
- Healthbar – отображает полоску прочности объектов
- Buildable Drill – показывает устанавливаемые буровые установки
- Objects Max Distance – максимальная дистанция отображения объектов
- Map coords – отображает координаты объектов на карте
- Show Vehicle – включает отображение техники
- 3D Box – отображает 3D-рамку вокруг техники
- Healthpoints – отображает числовое значение прочности техники
- Healthbar – отображает полоску прочности техники
- Name – показывает название техники
- Map coords – отображает координаты техники на карте
- Vehicle Max Distance – максимальная дистанция отображения техники
- Ignore Team Vehicle – игнорирует технику своей команды
- Role Vehicle – отображает технику по типу
- Wheeled – показывает колёсную технику
- Tracked – показывает гусеничную технику
- Rotary – показывает вертолёты
- Airplane – показывает самолёты
- Stationary – показывает стационарную технику и объекты
- Other – показывает остальные виды техники
Другие функции Pussycat WARDOGS
- Radar – включает 2D радар-хак (настраивается)
- Crosshair – включает кастомный прицел по центру экрана
- Thickness – настройка толщины прицела
- Size – настройка размера прицела
- Fullbright – делает картинку ярче и убирает темные участки
- Enemy Font Size – настройка размера текста для противников
- Item Font Size – настройка размера текста для предметов
- Lock Overlay FPS – ограничивает FPS оверлея
- Save Config – сохраняет текущие настройки в конфиг
- Load Config – загружает сохранённый конфиг
- Menu Key – назначение клавиши для открытия меню
- Battle Mode – оставить только ВХ на игроков или показать всё (вкл/выкл по бинду)
- Localizations – меню доступно на английском и русском языках
Отзывы о Pussycat Wardogs
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мяукуч
простенький, но стабильный чит без вмешательств в память игры
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