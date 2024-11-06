Софт Memez для игры Strinova (Мемез Стринова)

Скриншот Memez Strinova_0
Скриншот Memez Strinova_1
Скриншот Memez Strinova_2
Скриншот Memez Strinova_3

Информация о чите

Знакомьтесь - чит Memez для игры Strinova. Новенький продукт для новенькой игры. Данный софт включает в себя весь базовый набор функций для комфортной игры с использованием взлома. Здесь есть ЕСП с определенным количеством настроек, удобное меню и возможность отключать отдачу у оружия. В будущем также планируется добавление аимбота. Главное, что этот продукт полностью работоспособен и безопасен, а его цена вполне себе доступна. На наш взгляд, данного набора фич вполне достаточно для весёлой игры в Strinova. Если вы ищите рабочий и недорогой софт для Strinova, то Мемез (Memez) отлично вам подойдёт!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games (EGS), Strinova Launcher

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Список Функций Memez Strinova

  • Enable No Recoil - включить снижение отдачи оружия при стрельбе
  • Recoil % - на сколько % будет снижена отдача оружия
  • Player ESP - отображение игроков и инфы о них за стенами
  • Box ESP - ВХ в виде коробок
  • Health - количество ХП у игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей ESP
  • Name - никнеймы игроков
  • Weapon - оружие в руках у персонажей
  • Custom Colors - возможность выбирать цвета для WH
  • CFG System - система сохранения/загрузки настроек чита
  • Language - меню софта мемез доступно на 2 языках: английский и русский
  • Menu Key - бинд клавиши для закрытия/открытия меню memez
  • Menu Color - позволяет вам выбрать цвет фона меню