Софт Memez для игры Strinova (Мемез Стринова)
Информация о чите
Знакомьтесь - чит Memez для игры Strinova. Новенький продукт для новенькой игры. Данный софт включает в себя весь базовый набор функций для комфортной игры с использованием взлома. Здесь есть ЕСП с определенным количеством настроек, удобное меню и возможность отключать отдачу у оружия. В будущем также планируется добавление аимбота. Главное, что этот продукт полностью работоспособен и безопасен, а его цена вполне себе доступна. На наш взгляд, данного набора фич вполне достаточно для весёлой игры в Strinova. Если вы ищите рабочий и недорогой софт для Strinova, то Мемез (Memez) отлично вам подойдёт!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games (EGS), Strinova Launcher
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Список Функций Memez Strinova
- Enable No Recoil - включить снижение отдачи оружия при стрельбе
- Recoil % - на сколько % будет снижена отдача оружия
- Player ESP - отображение игроков и инфы о них за стенами
- Box ESP - ВХ в виде коробок
- Health - количество ХП у игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей ESP
- Name - никнеймы игроков
- Weapon - оружие в руках у персонажей
- Custom Colors - возможность выбирать цвета для WH
- CFG System - система сохранения/загрузки настроек чита
- Language - меню софта мемез доступно на 2 языках: английский и русский
- Menu Key - бинд клавиши для закрытия/открытия меню memez
- Menu Color - позволяет вам выбрать цвет фона меню