Как скачать и запустить софт для Strinova

На данной странице находится инструкция к софту Memez для Strinova.
Инструкция по запуску.
Пошаговая инструкция по активации и использованию софта:
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу и ссылку на данную инструкцию.
- Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Скачайте лоадер чита по этой ссылке, для загрузки понадобится ввести ваш ключ.
- Запустите лоадер от имени администратора.
- Введите (вставьте) свой ключ ключ в лоадер и активируйте его нажатием клавиши Enter.
- Лоадер начнет процесс запуска чита. Ожидайте появления надписи "[+] Waiting for STRINOVA".
- Запускайте игру и ждите полной загрузки главного меню.
- В главном меню игры нажмите F2, перед вами появится меню чита.
Чит Memez для игры Strinova успешно запущен! Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши F2, но вы также можете назначить другую клавишу для вызова меню. Иногда для открытия/закрытия меню нужно удерживать соответствующую клавишу некоторое время.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!