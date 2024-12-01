Как скачать и запустить софт для Strinova

На данной странице находится инструкция к софту Memez для Strinova.

Инструкция по запуску.

Пошаговая инструкция по активации и использованию софта:

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу и ссылку на данную инструкцию. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана " Без Рамок " или " Оконный ", в " Полный экран " софт работать не будет.

" или " ", в " " софт работать не будет. Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ". Скачайте лоадер чита по этой ссылке, для загрузки понадобится ввести ваш ключ. Запустите лоадер от имени администратора. Введите (вставьте) свой ключ ключ в лоадер и активируйте его нажатием клавиши Enter. Лоадер начнет процесс запуска чита. Ожидайте появления надписи "[+] Waiting for STRINOVA". Запускайте игру и ждите полной загрузки главного меню. В главном меню игры нажмите F2, перед вами появится меню чита.

Чит Memez для игры Strinova успешно запущен! Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши F2, но вы также можете назначить другую клавишу для вызова меню. Иногда для открытия/закрытия меню нужно удерживать соответствующую клавишу некоторое время.

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