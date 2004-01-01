Vengeance EAC и BE HWID Spoofer (Спуфер)
Информация о чите
Vengeance Спуфер для EAC & BattleEye — продвинутый Temp Spoofer, предназначенный для работы с античитами Easy Anti-Cheat и BattleEye. Ключевая особенность решения — временная подмена данных: все изменения действуют только до перезагрузки ПК, после чего система возвращается к исходному состоянию без риска потери лицензий программ, файлов и личных данных. Софт обеспечивает глубокую маскировку системы за счёт подмены ключевых аппаратных и сетевых идентификаторов: серийные номера накопителей, ОЗУ, видеокарты, материнской платы, MAC-адреса, ARP и данные реестра. Это позволяет эффективно обходить HWID баны в игре при необходимости, без постоянного вмешательства в систему. Vengeance регулярно обновляется и поддерживает широкий список популярных игр, включая Apex Legends, Rust, Escape from Tarkov, PUBG Battlegrounds, Fortnite, DayZ, Rainbow Six Siege X и многие другие с защитой EAC/BE. Гибкая система тарифов позволяет выбрать оптимальный вариант под ваши задачи, а сам спуфер отлично подходит для точечного использования — включили, запустили игру и наслаждаетесь.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Any
Поддерживаемые игры
- Apex Legends
- ARC Raiders
- Ark Survival Evolved & Ascended
- Arma
- BattleBit
- Battlefield
- Call of Duty
- Dark and Darker
- DayZ
- Delta Force Hawk Ops
- Escape from Tarkov
- Fortnite & Fortnite Tournaments
- Hell Let Loose
- Insurgency: Sandstorm
- New World
- Paladins
- PUBG Battlegrounds
- Rainbow Six Siege X
- Rust
- SCUM
- Tom Clancy’s The Division 2
- The Finals
- Unturned
Подменяемые данные
- Серийные номера накопителей (HDD, SSD, M.2, NVME)
- Серийные номера ОЗУ (Оперативная память)
- Серийные номера мониторов и экранов
- Серийные номера видеокарты
- Серийные номера материнской платы
- Данные S.M.A.R.T.
- Идентификаторы сетевых адаптеров
- Изменение данных в реестре (Registry)
- Изменение сетевых данных ARP
- Изменение MAC-адреса
