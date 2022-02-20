Phoenix Rust Hack
Информация о чите
Мы уже очень много лет занимаемся разработкой читов для игры Rust. И вот, мы снова возвращаем в продажу легендарный оригинальный Феникс Хак для Руст: недорогой и доступный для покупки всем желающим приватный чит. В данном продукте присутствуют несколько основных функций: NoRecoil, ESP, Debug Camera, Always Day, Spoofer, InGame Radar и Crosshair. Простой софт с небольшим количеством функций отлично обходит античит EAC и является лучшим решением за свои деньги. Безопасный и надёжный хак отлично подойдёт как для легит игры с читами, так и для полного разноса серверов, ведь всё необходимое для этого в софте есть. Кроме того, феникс спуфер позволит вам продолжить играть даже после получения HWID бана. Не упускайте такой прекрасный шанс и покупате Феникс для Rust, ведь этот чит находит подолгу в статусе Undetected, регулярно обновляется и отлично работает на всех ПК. Ранее данный чит было широко известен миру читеров как Rust No Recoil + Debug Camera + ESP + ALways Day или Руст Антиотдача + Дебаг Камера + ЕСП + Всегда день. В последних обновлениях софт Феникс был значительно переработан, поэтому название упростили.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Контроль Отдачи Оружия(NoRecoil)
- No Recoil - функция отвечающая за полное или частичное отключение отдачи у огнестрельного оружия при стрельбе
- Bypass Plugins - режим работы NoRecoil для обхода плагинов на серверах, которые блокируют работу данной фичи. Активируйте данный параметр только если NoRecoil не работает на определенном сервере!
- Детальная настройка контроля отдачи для оружия
- Active - возможность включить/отключить функцию контроля отдачи оружия
- Pitch - Уровень изначальной отдачи по оси X при стрельбе из оружия.
- Yaw - Уровень изначальной отдачи по оси Y при стрельбе из оружия.
- Penalty - Уровень изначального отброса при стрельбе из оружия.
- No Sway - функция отвечающая за полное или частичное отключения раскачивания камеры при стрельбе из оружия
- Детальная настройка раскачивания камеры при стрельбе из огнестрельного оружия
- Active - возможность активации/деактивации контроля раскачивания камеры
- Sway - Уровень изначального раскачивания при стрельбе из оружия.
- Cone - Уровень изначального разброса камеры при стрельбе из оружия.
- Penalty - Уровень изначального отброса камеры при стрельбе из оружия.
- Допустимые значения для всех параметров NoRecoil и NoSway : от 0 до 100. Измеряется в процентах
Player ESP
- Player ESP - визуальные ЕСП функции показывающие местонахождение игроков, а также различную полезную информацию о них
- Active - возможность активировать/деактивировать ЕСП против игроков.
- Box - показывает месторасположение игроков с помощью коробок через стены и прочие препятствия
- Box Style - выбор визуального стиля боксов. Border - обычные плоские прямоугольники, Corner - уголки от плоского прямоугольника, 3D - объёмные коробки. Box Style - выбор визуального стиля боксов. Border - обычные плоские прямоугольники, Corner - уголки от плоского прямоугольника, 3D - объёмные коробки.
- Distance - показывает расстояние до игроков в метрах
- Health - показывает количество хитпоинтов у игроков с помощью бара(полоски) возле их бокса
- Weapon - разновидность ЕСП дающая информацию о том какое оружие в данный момент у игрока в руках
- Name - показывает никнеймы игроков
- Range - максимальная область отображения игроков в метрах. Допустимые значения: от 0 до 1000 метро.
- Team - отображает в какой команде находится человек
Npc ESP
- Npc ESP - валлхак против неигровых персонажей.
- Active - возможность активировать/деактивировать ВХ против NPC
- Box - самый простой вид ЕСП, показывает позицию NPC за стенами с помощью боксов
- Box Style - выбор визуального стиля боксов дня нпс. Border - обычные плоские прямоугольники, Corner - уголки от плоского прямоугольника, 3D - объёмные коробки. Box Style - выбор визуального стиля боксов. Border - обычные плоские квадраты, Corner - уголки от плоской коробки, 3D - объёмные 3д коробки.
- Distance - расстояние до NPC
- Health - уровень здоровья NPC
- Weapon - Оружие в руках у NPC
- Name - показывает имена ИИ-персонажей
- Range - Максимальная дальность для отображения NPC. Значение: от 0 до 1000. Измеряется в метрах.
Misc(Дополнительные функции)
- Freecam - свободный полёт камеры, иногда данную фичу чита также называют Debug Camera
- Freecam speed - возможность настроить скорость полёта в дебаг камере
- Freecam sensitivity - настройка чувствительности свободной камеры
- Worldtime - фича, которая позволяет установить Всегда день или другое время суток
- Worldtime value - вы можете задать любое время для функции Всегда День, для постоянного светлого времени суток рекомендуется 12:00
- Ingame radar - радар на внутриигровой карте, показывает расположение противников прям на карте внутри Rust
- Ingame radar objects - выбор объектов для отображения на внутриигровом радаре. В данный момент доступны Players и NPC
- Crosshair - внутриигровой прицел, который будет отображаться всегда на месте прицела
- Detailed crosshair settings - детальная настройка внутриигрового прицела. Вы можете максимально кастомизировать его под себя: цвет, толщина, зазор, прозрачность, размер и многое другое
- Admin Check - хак отслеживает, есть ли админы на сервере. Если софту удаётся отследить админа, то его ник будет отображаться на экране
- Off-Screen ESP - показывает врагов за пределами угла обзора(за спиной)
Дополнительные возможности софта
- Panic Key - клавиша, нажатие которой полностью отключает чит, полезная штука, которая поможет вам обойти проверки
- Toggle key - возможность забиндить клавишу для включения/отключения вх, антиотдачи и некоторых других функций
- Binds - продвинутая система привязка клавиш, вы можете назначить свои кнопки активации для всех инструментов в софте
- Color customization - детальная настройка цветов для ЕСП, вы можете выбрать разные цвета для разных категорий визуальных функций хака
- Cloud Menu - в феникс раст хак нет внутриигрового меню для настроек, все настройки производятся на нашем веб-сайте. Это новый уровень безопасности.
- Phone Menu - т.к чит настраивается через сайт, то вы можете открыть меню чита с телефона и производить конфигурацию на своём смартфоне. Удобно и безопасно!
- Cloud CFG - ваши настройки сохраняются у нас на сервере, ими удобно делиться с другими игроками, а также удобна загружать чужие конфиги, достаточно просто ввести код
- Stream Proof - чит не виден на записи видео и на стримах, если вы захватываете именно окно игры Rust
- Spoofer - в комплекте с феникс хаком для руст вы также получаете феникс спуфер для обхода бана по жд