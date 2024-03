Phoenix Rust Hack

Информация о чите

Мы уже очень много лет занимаемся разработкой читов для игры Rust. И вот, мы снова возвращаем в продажу легендарный оригинальный Феникс Хак для Руст: недорогой и доступный для покупки всем желающим приватный чит. В данном продукте присутствуют несколько основных функций: NoRecoil, ESP, Debug Camera, Always Day, Spoofer, InGame Radar и Crosshair. Простой софт с небольшим количеством функций отлично обходит античит EAC и является лучшим решением за свои деньги. Безопасный и надёжный хак отлично подойдёт как для легит игры с читами, так и для полного разноса серверов, ведь всё необходимое для этого в софте есть. Кроме того, феникс спуфер позволит вам продолжить играть даже после получения HWID бана. Не упускайте такой прекрасный шанс и покупате Феникс для Rust, ведь этот чит находит подолгу в статусе Undetected, регулярно обновляется и отлично работает на всех ПК. Ранее данный чит было широко известен миру читеров как Rust No Recoil + Debug Camera + ESP + ALways Day или Руст Антиотдача + Дебаг Камера + ЕСП + Всегда день. В последних обновлениях софт Феникс был значительно переработан, поэтому название упростили.