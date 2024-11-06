Чит Classify Vision для Rust (Класифи Раст)

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Информация о чите

Предлагаем вам к ознакомлению наш новый продукт для Rust - Classify Vision. Данный софт является интересной и необычной разработкой, отлично подойдёт для игроков, которые ищут стабильные и безопасные читы. Внутри Classify вы найдёте достаточно мощный аимбот, ЕСП с детальной настройкой и некоторые другие виды взлома. Различных настроек и фильтров для WH здесь достаточно много, поэтому вы сможете сделать внешний вид ЕСП таким, каким вам хотелось бы его видеть. Отдельно стоит отметить безопасность - здесь фокус был сделан именно на ней. Продукт способен подолгу находиться в статусе Undetected и в целом должен быть намного безопаснее, чем другие хаки для этой игры. Мы надеемся, что найдутся люди, которым данный товар понравится. Удачи вам!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Aim)

  • Enable - включить аимбот, помощь в стрельбе по врагам
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима (удерживать)
  • FOV - размер области в рамках которой аим будет цеплять цели
  • Draw FOV (Filled, Color) - показывать область работы аима в виде окружности вокруг прицела, можно выбрать цвет круга и залить фон
  • Max Distance - дальность работы аима
  • Hit Chance - шанс попадания при выстреле с помощью аимбота
  • Show Target - визуально помечать текущую цель аимбота
  • Ignore (NPC, Sleepers, Wounded, Friends) - игнорировать определенные виды целей (НПС, спящие, нокнутые, друзья)
  • Bone - выбор частей тела для аимбота
  • Nearest Bone / Random Bone - ближайшая / случайная часть тела

Players ESP (Wallhack)

  • Player ESP - wh показывающий игроков
  • Skeleton - wh в виде скелетов
  • Box ESP (Shadow, Basic Box, Corner) - валлхак в виде коробок (тени, 2Д боксы, только углы)
  • Name - никнеймы игроков
  • Weapon - оружие в руках у игрока
  • Distance - расстояние до цели
  • Max Distance - дальность работы ЕСП
  • Snapline - есп в виде линий до игроков
  • Quick Inventory - предметы в быстром доступе у игроков
  • Thickness Settings - толщина линий в элементах ЕСП
  • Radar - окно радара поверх окна игры и его настройки
  • Custom Colors - детальная настройка цветов для ЕСП

Loot ESP (Items, Objects)

  • Ores (Sulfur, Metal, Stone)
  • Drop (Weapon, Mods, Melee, Keycards, Meds, Explosives)
  • Traps and Turrets (Autoturrets, Floor Spikes, Bear Traps, Landmines, Guntraps, Flameturrets, Samsites, Tincan)
  • Crates (Normal, Elite, Standart, Mini, Large, Tool, Loot, Ammunition, Food Box, Vehicle Box, Technic, Oil Barrels, Barrels)
  • Animals - показывать животных
  • Workbenches - верстаки
  • Chests - сундуки
  • Sleeping Bags - спальные мешки
  • Furnaces - печи
  • Backpacks - рюкзаки
  • Plants - растения
  • Corpses - трупы игроков
  • Airdrops - аирдропы
  • Cupboards - шкафы

Misc (Другие Функции)

  • Debug Camera (Key, Speed) - режим свободной камеры, позволяет просматривать базы других игроков
  • No Glide
  • Crosshair (Settings) - статичный прицел посередине экрана
  • Menu Key - выбор клавиши для вызова меню
  • CFG System - система конфигов для сохранения и загрузки настроек чита CLassify Vision для Rust