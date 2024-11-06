Чит Classify Vision для Rust (Класифи Раст)
Информация о чите
Предлагаем вам к ознакомлению наш новый продукт для Rust - Classify Vision. Данный софт является интересной и необычной разработкой, отлично подойдёт для игроков, которые ищут стабильные и безопасные читы. Внутри Classify вы найдёте достаточно мощный аимбот, ЕСП с детальной настройкой и некоторые другие виды взлома. Различных настроек и фильтров для WH здесь достаточно много, поэтому вы сможете сделать внешний вид ЕСП таким, каким вам хотелось бы его видеть. Отдельно стоит отметить безопасность - здесь фокус был сделан именно на ней. Продукт способен подолгу находиться в статусе Undetected и в целом должен быть намного безопаснее, чем другие хаки для этой игры. Мы надеемся, что найдутся люди, которым данный товар понравится. Удачи вам!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Aim)
- Enable - включить аимбот, помощь в стрельбе по врагам
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима (удерживать)
- FOV - размер области в рамках которой аим будет цеплять цели
- Draw FOV (Filled, Color) - показывать область работы аима в виде окружности вокруг прицела, можно выбрать цвет круга и залить фон
- Max Distance - дальность работы аима
- Hit Chance - шанс попадания при выстреле с помощью аимбота
- Show Target - визуально помечать текущую цель аимбота
- Ignore (NPC, Sleepers, Wounded, Friends) - игнорировать определенные виды целей (НПС, спящие, нокнутые, друзья)
- Bone - выбор частей тела для аимбота
- Nearest Bone / Random Bone - ближайшая / случайная часть тела
Players ESP (Wallhack)
- Player ESP - wh показывающий игроков
- Skeleton - wh в виде скелетов
- Box ESP (Shadow, Basic Box, Corner) - валлхак в виде коробок (тени, 2Д боксы, только углы)
- Name - никнеймы игроков
- Weapon - оружие в руках у игрока
- Distance - расстояние до цели
- Max Distance - дальность работы ЕСП
- Snapline - есп в виде линий до игроков
- Quick Inventory - предметы в быстром доступе у игроков
- Thickness Settings - толщина линий в элементах ЕСП
- Radar - окно радара поверх окна игры и его настройки
- Custom Colors - детальная настройка цветов для ЕСП
Loot ESP (Items, Objects)
- Ores (Sulfur, Metal, Stone)
- Drop (Weapon, Mods, Melee, Keycards, Meds, Explosives)
- Traps and Turrets (Autoturrets, Floor Spikes, Bear Traps, Landmines, Guntraps, Flameturrets, Samsites, Tincan)
- Crates (Normal, Elite, Standart, Mini, Large, Tool, Loot, Ammunition, Food Box, Vehicle Box, Technic, Oil Barrels, Barrels)
- Animals - показывать животных
- Workbenches - верстаки
- Chests - сундуки
- Sleeping Bags - спальные мешки
- Furnaces - печи
- Backpacks - рюкзаки
- Plants - растения
- Corpses - трупы игроков
- Airdrops - аирдропы
- Cupboards - шкафы
Misc (Другие Функции)
- Debug Camera (Key, Speed) - режим свободной камеры, позволяет просматривать базы других игроков
- No Glide
- Crosshair (Settings) - статичный прицел посередине экрана
- Menu Key - выбор клавиши для вызова меню
- CFG System - система конфигов для сохранения и загрузки настроек чита CLassify Vision для Rust