Чит Classify Vision для Rust (Класифи Раст)

Информация о чите

Предлагаем вам к ознакомлению наш новый продукт для Rust - Classify Vision. Данный софт является интересной и необычной разработкой, отлично подойдёт для игроков, которые ищут стабильные и безопасные читы. Внутри Classify вы найдёте достаточно мощный аимбот, ЕСП с детальной настройкой и некоторые другие виды взлома. Различных настроек и фильтров для WH здесь достаточно много, поэтому вы сможете сделать внешний вид ЕСП таким, каким вам хотелось бы его видеть. Отдельно стоит отметить безопасность - здесь фокус был сделан именно на ней. Продукт способен подолгу находиться в статусе Undetected и в целом должен быть намного безопаснее, чем другие хаки для этой игры. Мы надеемся, что найдутся люди, которым данный товар понравится. Удачи вам!