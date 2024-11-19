ИНСТРУКЦИЯ | Classify Vision (Гайд)

На этой странице расположена инструкция по использованию продуктов Classify Vision.

Инструкция по запуску и использованию софтов Classify.

Подробное пошаговое руководство:

После успешной оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации доступа к софту и ссылку на данный гайд. Сначала нужно подготовить систему к запуску и загрузке софта: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можно по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Ещё на вашем ПК не должно быть установленных античитов Faceit и Anti-Cheat Expert (ACE). Полностью удалите их, используя "Установка и Удаление Программ".

Скачайте программу Virtual Pet по этой ссылке. Распакуйте архив в отдельную папку на рабочем столе и запустите Virtual Pet. Сначала нажмите " Далее ", а после снимите галочку с пункта " Автоматический запуск ". После того как Virtual Pet откроется - закройте его.

", а после с пункта " ". После того как Virtual Pet откроется - закройте его. После проведения всех подготовительных действий рекомендуется перезагрузить ПК. Скачайте лоадер софта по этой ссылке. Извлеките файлы лоадера в отдельную папку на рабочем столе. Запускайте лоадер от имени администратора. Вставьте полученный после покупки ключ в поле "Key" и нажмите "Launch". Если всё идёт правильно, то вы увидите сообщение "Done, please start Virtual Pet, Steam and Game. Запустите программу Virtual Pet (не от имени администратора). Теперь нужно открыть игру. Запускать игру нужно через меню Пуск или Поиск. Жмёте на клавишу/значок Windows на панели задач, вводите в поиске Rust или Apex Legends и запускаете игру. После открытия игры на экране появится меню чита. По умолчанию оно открывается/закрывается нажатием клавиши Insert. Софт Classify успешно запущен, рекомендуется выполнять настройку функций только после захода на сервер.

Видео-гайд с демонстрацией запуска Classify:

Видео пока не готово.

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, как мы описывали в подготовке к запуску.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по ссылке в начале этого гайда.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Anti-Cheat Expert (ACE). Удалите их, используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на " Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed) " в настройках игры.

" в настройках игры. Кроме того, ПО Classify в данный момент работает только с Windows 10, если у вас Windows 11, то запустить этот софт не получится.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

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