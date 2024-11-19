ИНСТРУКЦИЯ | Classify Vision (Гайд)

На этой странице расположена инструкция по использованию продуктов Classify Vision.
Инструкция по запуску и использованию софтов Classify.
Подробное пошаговое руководство:
- После успешной оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации доступа к софту и ссылку на данный гайд.
- Сначала нужно подготовить систему к запуску и загрузке софта:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можно по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Ещё на вашем ПК не должно быть установленных античитов Faceit и Anti-Cheat Expert (ACE). Полностью удалите их, используя "Установка и Удаление Программ".
- Скачайте программу Virtual Pet по этой ссылке. Распакуйте архив в отдельную папку на рабочем столе и запустите Virtual Pet. Сначала нажмите "Далее", а после снимите галочку с пункта "Автоматический запуск". После того как Virtual Pet откроется - закройте его.
- После проведения всех подготовительных действий рекомендуется перезагрузить ПК.
- Скачайте лоадер софта по этой ссылке. Извлеките файлы лоадера в отдельную папку на рабочем столе.
- Запускайте лоадер от имени администратора.
- Вставьте полученный после покупки ключ в поле "Key" и нажмите "Launch".
- Если всё идёт правильно, то вы увидите сообщение "Done, please start Virtual Pet, Steam and Game.
- Запустите программу Virtual Pet (не от имени администратора).
- Теперь нужно открыть игру. Запускать игру нужно через меню Пуск или Поиск. Жмёте на клавишу/значок Windows на панели задач, вводите в поиске Rust или Apex Legends и запускаете игру.
- После открытия игры на экране появится меню чита. По умолчанию оно открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.
- Софт Classify успешно запущен, рекомендуется выполнять настройку функций только после захода на сервер.
Видео-гайд с демонстрацией запуска Classify:
Видео пока не готово.
Возможные проблемы и способы их решения.
Известные возможные трудности и методы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, как мы описывали в подготовке к запуску.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по ссылке в начале этого гайда.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Anti-Cheat Expert (ACE). Удалите их, используя "Установка и Удаление Программ".
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.
- Кроме того, ПО Classify в данный момент работает только с Windows 10, если у вас Windows 11, то запустить этот софт не получится.
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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!