Купить Cheatseller для Rematch (Читселлер Рематч)

Информация о чите

Cheatseller для Rematch – свежий приватный софт, созданный для игроков, ценящих максимальную надёжность и безопасность. Разработчик сделал упор на небольшой, но тщательно продуманный набор функций, что позволяет снизить риск бана и обеспечить стабильную работу на долгий срок. Главный инструмент – детализированный ESP / Wallhack, который показывает местоположение игроков, их ники, уровень стамины и силы, что даёт серьёзное преимущество в любой ситуации. Для динамичного геймплея предусмотрен спидхак с возможностью гибкой регулировки скорости передвижения, позволяя легко обгонять соперников или быстро покидать опасные зоны. Удобная система конфигов даёт возможность сохранять ваши любимые настройки и мгновенно загружать их при следующем запуске, экономя время на подготовке к игре. Cheatseller – это простой, но эффективный чит для Rematch, который делает игровой процесс комфортнее и результативнее, не перегружая его лишними функциями.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Microsoft Store (Xbox)

Visuals (ВХ на игроков)

  • Show Players – включить/выключить ВХ на игроков
  • Draw BOX – обводит модель игроков в боксы (прямоугольники)
  • Stamina – показывает уровень стамины других игроков
  • Extra Stamina – показывает уровень экстра-стамины
  • Box Style – стиль оформления боксов
  • Snaplines – рисует линии до игроков
  • Snaplines Style – стиль отрисовки линий до игроков
  • PlayerName – показывает ник игрока на любом расстоянии поля
  • IgnoreTeam – ВХ будет показывать только игроков из вражеской команды

Exploits (Эксплойты Rematch)

  • Speedhack – активирует опцию быстрого бега
  • Speedhack Speed – позволяет регулировать скорость для спидхака

Другие возможности Cheatseller Rematch

  • Font Size – меняет размер шрифта в меню чита
  • Configs – система конфигов для сохранения и быстрой загрузки настроек при следующем запуска
  • Menu Key – клавиша для активации меню чита

