Купить Cheatseller для Rematch (Читселлер Рематч)
Информация о чите
Cheatseller для Rematch – свежий приватный софт, созданный для игроков, ценящих максимальную надёжность и безопасность. Разработчик сделал упор на небольшой, но тщательно продуманный набор функций, что позволяет снизить риск бана и обеспечить стабильную работу на долгий срок. Главный инструмент – детализированный ESP / Wallhack, который показывает местоположение игроков, их ники, уровень стамины и силы, что даёт серьёзное преимущество в любой ситуации. Для динамичного геймплея предусмотрен спидхак с возможностью гибкой регулировки скорости передвижения, позволяя легко обгонять соперников или быстро покидать опасные зоны. Удобная система конфигов даёт возможность сохранять ваши любимые настройки и мгновенно загружать их при следующем запуске, экономя время на подготовке к игре. Cheatseller – это простой, но эффективный чит для Rematch, который делает игровой процесс комфортнее и результативнее, не перегружая его лишними функциями.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Microsoft Store (Xbox)
Visuals (ВХ на игроков)
- Show Players – включить/выключить ВХ на игроков
- Draw BOX – обводит модель игроков в боксы (прямоугольники)
- Stamina – показывает уровень стамины других игроков
- Extra Stamina – показывает уровень экстра-стамины
- Box Style – стиль оформления боксов
- Snaplines – рисует линии до игроков
- Snaplines Style – стиль отрисовки линий до игроков
- PlayerName – показывает ник игрока на любом расстоянии поля
- IgnoreTeam – ВХ будет показывать только игроков из вражеской команды
Exploits (Эксплойты Rematch)
- Speedhack – активирует опцию быстрого бега
- Speedhack Speed – позволяет регулировать скорость для спидхака
Другие возможности Cheatseller Rematch
- Font Size – меняет размер шрифта в меню чита
- Configs – система конфигов для сохранения и быстрой загрузки настроек при следующем запуска
- Menu Key – клавиша для активации меню чита
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Medusa Lite
- Меню на 3 языках: Русский, Английский и Китайский
- Мощный и качественный Silent Aim
- ESP, Loot и базовые эксплойты (Misc)
SQUAD HACK (Fecurity)
- Мощнейший Сайлент Аимбот для Сквад
- Гибкий и плавный ESP с кучей настроек
- Большое количество различных эксплойтов
DayZ Multihack (Dullwave)
- Справедливая Цена и высокое качество
- No Clip, Teleport и SIlent Aim
- Много Визуальных Функций(WH)
Dayz Pussycat
- External Софт с отличной оптимизацией
- Silent Aimbot и Player ESP, Города и Прочее
- Обширный фильтр категорий в Loot ESP (32+)