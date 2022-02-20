Приватный Взлом (Мод Меню) для RDR Online
Информация о чите
Представляем к вашему вниманию наш чит для RDR Online. Данный софт представляет из себя мод меню, включающее в себя множество функций. Используя чит, вы сможете быстрее перемещаться и получать любые нужные вам предметы. Софт корректно работает со всеми клиентами игры: Steam, Epic Games и Rockstar Launcher. Используя мод меню, вы можете спавнить любые предметы, сделать себя бессмертным, летать сквозь текстуры и телепортироваться. И это далеко не весь список возможностей! Ниже на этой странице будет размещён полный перечень фич чита. Надеемся, вас заинтересует этот продукт!
Системные требования
- Операционная система: Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Rockstar
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Local Player (Функции, которые работают на вас)
- Invincible (Бессмертие)
- Ultra Run (Быстрый Бег)
- Super Jump (Высокий Прыжок)
- No Clip (Летать сквозь текстуры)
- Invisible (Невидимость)
- Infinite Stamina (Бесконечная Выносливость)
- Infinite DeadEye
- Disable Wanter Status (Отключает статус Розыска)
- Disable Ragdoll
- Disable Lasso Effect (Вас не могут поймать в лассо)
- Cores Helper (Восполнить всё, Всегда восполнять всё, Восстановить здоровье, Восстановить стамину, Восстановить DeadEye)
- Ped Scale (Изменение Размера Вашей Модели)
Online Players (Функции, которые работают на других)
- Display All Players (Показывать Всех Игроков с помощью ESP)
- Draw Distance (Limit ESP Range)
- Specate Player (Наблюдать за игроком)
- Teleport To Player (Телепортироваться к игроку)
- Teleport To Me (Телепортирует игрока к вам, только если он в транспорте кроме лошади)
- Griefing Options (Взорвать, Поджечь, Клонировать)
- Set Invincible Horse (Сделать лошадь бессмертной)
- Refill Horse Stamina (Восполнить выносливость лошади)
- Refill and Overpower horse cores (Восполнить все ядра лошади)
- Show Profile (Показать Профиль Игрока)
- Send Friend Request (Отправить запрос в друзья)
Teleport (Телепортация в определённые места)
- Teleport To Marker (Телепортироваться на метку на карте)
- Teleport To Last Horse (Телепортироваться к вашей последней лошади)
- Popular Locations (Телепортация в популярные локации)
- Popular Locations (Возможность Телепортироваться в популярные места)
- Cities and Helpful Locations (Телепорт в города и другие полезные локации)
Weapon Features (Функции связанные с оружием)
- Infinite Ammo Clip (Бесконечные патроны)
- Enable Aimbot (Only Players, FOV, Smooth)
- One Hit Kill (Убийство с 1-го попадания)
- Entity Information Gun (Показывать информацию об объекте при наведении на него)
- Fire Maker (Огненные пули)
- Bullet type (Тип пуль, 1-3)
- Modify bullets (Модифицировать пули)
- Freeze gun (Замораживающий прицел)
Local Horse Options (Функции для вашей лошади)
- Invincible horse (Бессмертная лошадь)
- Infinite stamina (Бесконечная выносливость для лошади)
- Speedboost horse (Увеличить скорость движения лошади)
- Invisible horse (Делает вашу лошадь невидимой)
Spawn Features (Функции спавна)
- Vehicles (Транспортные средства)
- Ped (NPCs)
- Legendary Animals (Риск функция, не злоупотреблять)
- Objects (Создать Объект)
- Horses (Лошади)
World (Функции влияющие на мир)
- Weather Changer (Смена погоды)
- Weather delay (Задержка между сменой погоды)
- Select hour (Выбор часа)
- Freeze time (Заморозить время, остановить часы)
- Set Time (Установить нужное время)
- Speed boost train (Ускорить поезд)
Recovery Features (Предметы, Лут)
- [SP] Cash amount (Деньги одиночная игра)
- [Online] Spawn coins collection (Спавн коллекции монет, онлайн)
- [Online] Spawn Suit Of Cups Tarot (Спавн карт таро, онлайн)
- [Online] Spawn Lost Necklace (Спавн ожерелья, онлайн)
- [Online] Spawn Lost Ring (Спавн потерянных колец в мультиплеере)
- [Online] Spawn Old Alcohol (Спавн старого алкоголя в сетевой игре)
- [Online & Risk] Gold bar + Money (Золотые слитки, не более 10 слитков в день, чтобы избежать бана)
Protection (Защита)
- Block crash entities (Защита от крашей)
- Block clear ped tasks (Защита от фриза)
- Block fire and explosion (Защита от взрывов и возгораний)
- Block ptfx (Защита от игровых событий)