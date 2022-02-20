Приватный Взлом (Мод Меню) для RDR Online

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Информация о чите

Представляем к вашему вниманию наш чит для RDR Online. Данный софт представляет из себя мод меню, включающее в себя множество функций. Используя чит, вы сможете быстрее перемещаться и получать любые нужные вам предметы. Софт корректно работает со всеми клиентами игры: Steam, Epic Games и Rockstar Launcher. Используя мод меню, вы можете спавнить любые предметы, сделать себя бессмертным, летать сквозь текстуры и телепортироваться. И это далеко не весь список возможностей! Ниже на этой странице будет размещён полный перечень фич чита. Надеемся, вас заинтересует этот продукт!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Rockstar

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Local Player (Функции, которые работают на вас)

  • Invincible (Бессмертие)
  • Ultra Run (Быстрый Бег)
  • Super Jump (Высокий Прыжок)
  • No Clip (Летать сквозь текстуры)
  • Invisible (Невидимость)
  • Infinite Stamina (Бесконечная Выносливость)
  • Infinite DeadEye
  • Disable Wanter Status (Отключает статус Розыска)
  • Disable Ragdoll
  • Disable Lasso Effect (Вас не могут поймать в лассо)
  • Cores Helper (Восполнить всё, Всегда восполнять всё, Восстановить здоровье, Восстановить стамину, Восстановить DeadEye)
  • Ped Scale (Изменение Размера Вашей Модели)

Online Players (Функции, которые работают на других)

  • Display All Players (Показывать Всех Игроков с помощью ESP)
  • Draw Distance (Limit ESP Range)
  • Specate Player (Наблюдать за игроком)
  • Teleport To Player (Телепортироваться к игроку)
  • Teleport To Me (Телепортирует игрока к вам, только если он в транспорте кроме лошади)
  • Griefing Options (Взорвать, Поджечь, Клонировать)
  • Set Invincible Horse (Сделать лошадь бессмертной)
  • Refill Horse Stamina (Восполнить выносливость лошади)
  • Refill and Overpower horse cores (Восполнить все ядра лошади)
  • Show Profile (Показать Профиль Игрока)
  • Send Friend Request (Отправить запрос в друзья)

Teleport (Телепортация в определённые места)

  • Teleport To Marker (Телепортироваться на метку на карте)
  • Teleport To Last Horse (Телепортироваться к вашей последней лошади)
  • Popular Locations (Телепортация в популярные локации)
  • Popular Locations (Возможность Телепортироваться в популярные места)
  • Cities and Helpful Locations (Телепорт в города и другие полезные локации)

Weapon Features (Функции связанные с оружием)

  • Infinite Ammo Clip (Бесконечные патроны)
  • Enable Aimbot (Only Players, FOV, Smooth)
  • One Hit Kill (Убийство с 1-го попадания)
  • Entity Information Gun (Показывать информацию об объекте при наведении на него)
  • Fire Maker (Огненные пули)
  • Bullet type (Тип пуль, 1-3)
  • Modify bullets (Модифицировать пули)
  • Freeze gun (Замораживающий прицел)

Local Horse Options (Функции для вашей лошади)

  • Invincible horse (Бессмертная лошадь)
  • Infinite stamina (Бесконечная выносливость для лошади)
  • Speedboost horse (Увеличить скорость движения лошади)
  • Invisible horse (Делает вашу лошадь невидимой)

Spawn Features (Функции спавна)

  • Vehicles (Транспортные средства)
  • Ped (NPCs)
  • Legendary Animals (Риск функция, не злоупотреблять)
  • Objects (Создать Объект)
  • Horses (Лошади)

World (Функции влияющие на мир)

  • Weather Changer (Смена погоды)
  • Weather delay (Задержка между сменой погоды)
  • Select hour (Выбор часа)
  • Freeze time (Заморозить время, остановить часы)
  • Set Time (Установить нужное время)
  • Speed boost train (Ускорить поезд)

Recovery Features (Предметы, Лут)

  • [SP] Cash amount (Деньги одиночная игра)
  • [Online] Spawn coins collection (Спавн коллекции монет, онлайн)
  • [Online] Spawn Suit Of Cups Tarot (Спавн карт таро, онлайн)
  • [Online] Spawn Lost Necklace (Спавн ожерелья, онлайн)
  • [Online] Spawn Lost Ring (Спавн потерянных колец в мультиплеере)
  • [Online] Spawn Old Alcohol (Спавн старого алкоголя в сетевой игре)
  • [Online & Risk] Gold bar + Money (Золотые слитки, не более 10 слитков в день, чтобы избежать бана)

Protection (Защита)

  • Block crash entities (Защита от крашей)
  • Block clear ped tasks (Защита от фриза)
  • Block fire and explosion (Защита от взрывов и возгораний)
  • Block ptfx (Защита от игровых событий)