Руководство по использованию приватного софта для RDR Online

На данной странице находится инструкция к к мод меню для RDR Online.

Как скачать и запустить чит мод для RDR2 Online?

Пошаговая инструкция:

  1. После успешной оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к читам.
  2. Скачайте лоадер софта по по этой ссылке .
  3. Создайте папку на рабочем столе и поместите туда скачанный файл.
  4. Запускайте лоадер от имени администратора.
  5. Введите ключ и нажмите кнопку "Activate Key" (Already Have Key при последующих запусках).
  6. Запустите игру и зайдите на сервер.
  7. В "Available products" выберите "Red Dead Online" и нажмите "Launch".
  8. После небольшой загрузки лоадер закроется. Меню Чита открывается / закрывается клавишей Insert.

После того, как вы закончили играть с читом, рекомендуется перезагрузить ПК, т.к чит может вызвать помехи в работе других приложений.

Функция спавна легендарных животных имеет риска бана! Будьте осторожнее и не злоупотребляйте ей!

Видео с демонстрацией работы софта для RDR:

Что делать, если софт для RDR2 не запускается?

Основные способы решения проблем при запуске:

  • Отключить / Удалить все антивирусы на вашем ПК;
  • Полностью отключить защитник Windows
  • Отключить SmartScreen
  • Кроме того, нужно удалить античиты Faceit(Faceit AC) и Riot Vanguard(античит игры валорант). Удалите их используя "Установка и удаление программ". Простое удаление ярлыков и папок не поможет.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!