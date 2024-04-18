Руководство по использованию приватного софта для RDR Online

На данной странице находится инструкция к к мод меню для RDR Online.
Как скачать и запустить чит мод для RDR2 Online?
Пошаговая инструкция:
- После успешной оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к читам.
- Скачайте лоадер софта по по этой ссылке .
- Создайте папку на рабочем столе и поместите туда скачанный файл.
- Запускайте лоадер от имени администратора.
- Введите ключ и нажмите кнопку "Activate Key" (Already Have Key при последующих запусках).
- Запустите игру и зайдите на сервер.
- В "Available products" выберите "Red Dead Online" и нажмите "Launch".
- После небольшой загрузки лоадер закроется. Меню Чита открывается / закрывается клавишей Insert.
После того, как вы закончили играть с читом, рекомендуется перезагрузить ПК, т.к чит может вызвать помехи в работе других приложений.
Функция спавна легендарных животных имеет риска бана! Будьте осторожнее и не злоупотребляйте ей!
Видео с демонстрацией работы софта для RDR:
Что делать, если софт для RDR2 не запускается?
Основные способы решения проблем при запуске:
- Отключить / Удалить все антивирусы на вашем ПК;
- Полностью отключить защитник Windows
- Отключить SmartScreen
- Кроме того, нужно удалить античиты Faceit(Faceit AC) и Riot Vanguard(античит игры валорант). Удалите их используя "Установка и удаление программ". Простое удаление ярлыков и папок не поможет.
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