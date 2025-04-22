Информация о чите PUBG RADAR - наша уникальная разработка, которая использует современные медоты защиты информации, благодаря этому чит является максимально надёжным и подготовленным под MatchMaking.

Системные требования Операционная система: Windows 10,11

Windows 10,11 Процессор: Intel & AMD

Intel & AMD Видеокарта: Nvidia & AMD

Nvidia & AMD Клиент: Steam, Kakao