Phoenix PUBG Radar (ПУБГ Радар)

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Информация о чите

PUBG RADAR - наша уникальная разработка, которая использует современные медоты защиты информации, благодаря этому чит является максимально надёжным и подготовленным под MatchMaking.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10,11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Kakao

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Общий список

  • Radar - отображение персонажей на радаре
  • Работает в браузере
  • Можно открыть в браузере оверлея стим
  • Работает на всю карту
  • Отображает вражеских персонажей
  • Автообновление
  • Использует только движок игры
  • Надёжный обход античита
  • Не банится BattleEye
  • Только радар, ничего лишнего
  • Не садит ФПС
  • Можно запускать с телефона или любого другого устройства
  • Отображает лут(оружие, броня, патроны и прочее)
  • Отображает транспорт
  • Местоположение эйрдропа