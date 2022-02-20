Phoenix PUBG Radar (ПУБГ Радар)
Информация о чите
PUBG RADAR - наша уникальная разработка, которая использует современные медоты защиты информации, благодаря этому чит является максимально надёжным и подготовленным под MatchMaking.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10,11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Kakao
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Общий список
- Radar - отображение персонажей на радаре
- Работает в браузере
- Можно открыть в браузере оверлея стим
- Работает на всю карту
- Отображает вражеских персонажей
- Автообновление
- Использует только движок игры
- Надёжный обход античита
- Не банится BattleEye
- Только радар, ничего лишнего
- Не садит ФПС
- Можно запускать с телефона или любого другого устройства
- Отображает лут(оружие, броня, патроны и прочее)
- Отображает транспорт
- Местоположение эйрдропа